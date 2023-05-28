https://ria.ru/20230528/trevoga-1874695361.html
В Днепропетровской и Харьковской областях объявили воздушную тревогу
В Днепропетровской и Харьковской областях объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 28.05.2023
В Днепропетровской и Харьковской областях объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Днепропетровской, Харьковской областях Украины и подконтрольной Киеву части Херсонской, свидетельствуют данные онлайн-карты... РИА Новости, 28.05.2023
2023-05-28T20:17
2023-05-28T20:17
2023-05-28T20:17
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Днепропетровской, Харьковской областях Украины и подконтрольной Киеву части Херсонской, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. В подконтрольной Киеву части Херсонской области сигнал тревоги прозвучал в 19.46 (совпадает с мск). Через 10 минут тревогу объявили в Харьковской и Днепропетровской областях Украины. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, харьковская область, украина, киев, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Харьковская область, Украина, Киев, Вооруженные силы РФ
В Днепропетровской и Харьковской областях объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Днепропетровской и Харьковской областях Украины