https://ria.ru/20230528/trevoga-1874601391.html
Еще в двух областях Украины объявили воздушную тревогу
Еще в двух областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 28.05.2023
Еще в двух областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Днепропетровской и Киевской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. РИА Новости, 28.05.2023
2023-05-28T01:00
2023-05-28T01:00
2023-05-28T01:00
специальная военная операция на украине
украина
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Днепропетровской и Киевской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Ранее в ночь на воскресенье воздушная тревога также прозвучала в Николаевской, Кировоградской и Черниговской областях Украины, а также на подконтрольной Киеву части Херсонской области. Отмечается, что в Днепропетровской области тревога прозвучала в 00.42, а в Киевской - в 00.44 (местное время совпадает с мск). Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20230528/donetsk-1874600593.html
украина
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украина, киевская область, вооруженные силы рф, черниговская область, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, Киевская область, Вооруженные силы РФ, Черниговская область, В мире
Еще в двух областях Украины объявили воздушную тревогу
В Днепропетровской и Киевской областях объявили тревогу