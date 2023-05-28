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На жительницу Приморья, предварительно, напал амурский тигр - РИА Новости, 28.05.2023
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15:00 28.05.2023 (обновлено: 15:06 28.05.2023)
https://ria.ru/20230528/tigr-1874654686.html
На жительницу Приморья, предварительно, напал амурский тигр
На жительницу Приморья, предварительно, напал амурский тигр - РИА Новости, 28.05.2023
На жительницу Приморья, предварительно, напал амурский тигр
Женщина в Приморье госпитализирована после нападения на нее в лесу, по предварительным данным, амурского тигра, который мог защищать свою добычу. РИА Новости, 28.05.2023
2023-05-28T15:00
2023-05-28T15:06
происшествия
уссурийский городской округ
сергей арамилев
центр "амурский тигр"
приморский край
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ВЛАДИВОСТОК, 28 мая – РИА Новости. Женщина в Приморье госпитализирована после нападения на нее в лесу, по предварительным данным, амурского тигра, который мог защищать свою добычу. Власти Раковской территории Уссурийского городского округа в воскресенье сообщили, что в окрестностях села Раковка тигр напал на человека. "Пока ситуация выясняется. На данный момент известно, что в лесном массиве женщина получила ранение рук, находится в Уссурийской больнице. Со слов мужчин, которые были с женщиной, они поехали на грузовой машине искать пропавшую вчера собаку. В лесу нашли окровавленную лежку, пока мужчины разворачивались на автомобиле, женщина пошла смотреть лежку. Снова с их слов, что был сначала рык неоднократный, но они все равно шли осматривать, а потом выскочил тигр и схватил женщину, после чего скрылся в лесу", - сказал РИА Новости гендиректор Центра "Амурский тигр" Сергей Арамилев. Он отметил, что охотнадзор на месте выясняет обстоятельства инцидента. В краевом Минлесхозе РИА Новости уточнили, что женщина жива, и что пока это предварительная информация, что напал именно тигр. "По предварительным данным, женщина случайно нашла добычу тигра, и тот начал ее защищать. Муж (потерпевшей) отогнал машиной тигра и увез жену в больницу", - добавил собеседник.Позже центр "Амурский тигр" сообщил, что у женщины раны плеча, предплечья и кисти. Зверь после нападения скрылся в тайге."Предварительно, поведение тигра можно объяснить тем, что он защищал свою добычу. Также возможно, что зверь ранен, и в таком случае он представляет опасность для человека", - отмечает центр.
https://ria.ru/20230426/tigr-1867765494.html
https://ria.ru/20230502/medved-1869122559.html
уссурийский городской округ
приморский край
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происшествия, уссурийский городской округ, сергей арамилев, центр "амурский тигр", приморский край
Происшествия, Уссурийский городской округ, Сергей Арамилев, Центр "Амурский тигр", Приморский край
На жительницу Приморья, предварительно, напал амурский тигр

Жительница Приморья попала в больницу после нападения, предварительно, амурского тигра

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобили скорой помощи
Автомобили скорой помощи - РИА Новости, 1920, 28.05.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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ВЛАДИВОСТОК, 28 мая – РИА Новости. Женщина в Приморье госпитализирована после нападения на нее в лесу, по предварительным данным, амурского тигра, который мог защищать свою добычу.
Власти Раковской территории Уссурийского городского округа в воскресенье сообщили, что в окрестностях села Раковка тигр напал на человека.
"Пока ситуация выясняется. На данный момент известно, что в лесном массиве женщина получила ранение рук, находится в Уссурийской больнице. Со слов мужчин, которые были с женщиной, они поехали на грузовой машине искать пропавшую вчера собаку. В лесу нашли окровавленную лежку, пока мужчины разворачивались на автомобиле, женщина пошла смотреть лежку. Снова с их слов, что был сначала рык неоднократный, но они все равно шли осматривать, а потом выскочил тигр и схватил женщину, после чего скрылся в лесу", - сказал РИА Новости гендиректор Центра "Амурский тигр" Сергей Арамилев.
Он отметил, что охотнадзор на месте выясняет обстоятельства инцидента.
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В краевом Минлесхозе РИА Новости уточнили, что женщина жива, и что пока это предварительная информация, что напал именно тигр.
"По предварительным данным, женщина случайно нашла добычу тигра, и тот начал ее защищать. Муж (потерпевшей) отогнал машиной тигра и увез жену в больницу", - добавил собеседник.
Позже центр "Амурский тигр" сообщил, что у женщины раны плеча, предплечья и кисти. Зверь после нападения скрылся в тайге.
"Предварительно, поведение тигра можно объяснить тем, что он защищал свою добычу. Также возможно, что зверь ранен, и в таком случае он представляет опасность для человека", - отмечает центр.
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ПроисшествияУссурийский городской округСергей АрамилевЦентр "Амурский тигр"Приморский край
 
 
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