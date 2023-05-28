https://ria.ru/20230528/tigr-1874654686.html

На жительницу Приморья, предварительно, напал амурский тигр

На жительницу Приморья, предварительно, напал амурский тигр - РИА Новости, 28.05.2023

На жительницу Приморья, предварительно, напал амурский тигр

Женщина в Приморье госпитализирована после нападения на нее в лесу, по предварительным данным, амурского тигра, который мог защищать свою добычу. РИА Новости, 28.05.2023

2023-05-28T15:00

2023-05-28T15:00

2023-05-28T15:06

происшествия

уссурийский городской округ

сергей арамилев

центр "амурский тигр"

приморский край

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ВЛАДИВОСТОК, 28 мая – РИА Новости. Женщина в Приморье госпитализирована после нападения на нее в лесу, по предварительным данным, амурского тигра, который мог защищать свою добычу. Власти Раковской территории Уссурийского городского округа в воскресенье сообщили, что в окрестностях села Раковка тигр напал на человека. "Пока ситуация выясняется. На данный момент известно, что в лесном массиве женщина получила ранение рук, находится в Уссурийской больнице. Со слов мужчин, которые были с женщиной, они поехали на грузовой машине искать пропавшую вчера собаку. В лесу нашли окровавленную лежку, пока мужчины разворачивались на автомобиле, женщина пошла смотреть лежку. Снова с их слов, что был сначала рык неоднократный, но они все равно шли осматривать, а потом выскочил тигр и схватил женщину, после чего скрылся в лесу", - сказал РИА Новости гендиректор Центра "Амурский тигр" Сергей Арамилев. Он отметил, что охотнадзор на месте выясняет обстоятельства инцидента. В краевом Минлесхозе РИА Новости уточнили, что женщина жива, и что пока это предварительная информация, что напал именно тигр. "По предварительным данным, женщина случайно нашла добычу тигра, и тот начал ее защищать. Муж (потерпевшей) отогнал машиной тигра и увез жену в больницу", - добавил собеседник.Позже центр "Амурский тигр" сообщил, что у женщины раны плеча, предплечья и кисти. Зверь после нападения скрылся в тайге."Предварительно, поведение тигра можно объяснить тем, что он защищал свою добычу. Также возможно, что зверь ранен, и в таком случае он представляет опасность для человека", - отмечает центр.

https://ria.ru/20230426/tigr-1867765494.html

https://ria.ru/20230502/medved-1869122559.html

уссурийский городской округ

приморский край

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, уссурийский городской округ, сергей арамилев, центр "амурский тигр", приморский край