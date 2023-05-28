https://ria.ru/20230528/teplokhod-1874641556.html
В Волго-Каспийском канале сняли с мели теплоход, направлявшийся в Иран
В Волго-Каспийском канале сняли с мели теплоход, направлявшийся в Иран - РИА Новости, 28.05.2023
В Волго-Каспийском канале сняли с мели теплоход, направлявшийся в Иран
Теплоход "Порт Оля-2", шедший в Иран и застрявший ранее в Волго-Каспийском морском судоходном канале, снят с мели, движение судов по каналу открыто, сообщили... РИА Новости, 28.05.2023
2023-05-28T12:55
2023-05-28T12:55
2023-05-28T12:55
происшествия
иран
астраханская область
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 мая – РИА Новости. Теплоход "Порт Оля-2", шедший в Иран и застрявший ранее в Волго-Каспийском морском судоходном канале, снят с мели, движение судов по каналу открыто, сообщили РИА Новости в региональном главке МЧС по Астраханской области."По состоянию на 13 часов 10 минут (12.10 мск) 28 мая 2023 года сухогруз "ПОРТ ОЛЯ-2" снят с мели, находится на якорной стоянке в районе 142 километра Волго-Каспийского морского судоходного канала", - говорится в сообщении.Также уточняется, что движение судов на этом участке канала восстановлено."Движение судов по каналу открыто", - сообщили РИА Новости в региональном главке МЧС.Ранее 27 мая сообщалось, что в 19 часов 33 минуты (18.33 мск) в оперативную дежурную смену главного управления МЧС России по Астраханской области поступило сообщение о том, что на 143,4 километре Волго-Каспийского морского судоходного канала сел на мель теплоход "Порт Оля-2", следовавший в порт Амирабад, Исламская республика Иран.Также уточнялось, что порт приписки судна – Астрахань, экипаж состоит из 14 человек. На борту находится навалочный груз массой 4546,509 тонны. Повреждения судна и розлива топлива не зафиксировано.
https://ria.ru/20230527/teplokhod-1874557115.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, иран, астраханская область
Происшествия, Иран, Астраханская область
В Волго-Каспийском канале сняли с мели теплоход, направлявшийся в Иран
Теплоход, направлявшийся в Иран и застрявший в Волго-Каспийском канале, сняли с мели