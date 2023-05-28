https://ria.ru/20230528/teplokhod-1874641556.html

В Волго-Каспийском канале сняли с мели теплоход, направлявшийся в Иран

В Волго-Каспийском канале сняли с мели теплоход, направлявшийся в Иран - РИА Новости, 28.05.2023

В Волго-Каспийском канале сняли с мели теплоход, направлявшийся в Иран

Теплоход "Порт Оля-2", шедший в Иран и застрявший ранее в Волго-Каспийском морском судоходном канале, снят с мели, движение судов по каналу открыто, сообщили... РИА Новости, 28.05.2023

2023-05-28T12:55

2023-05-28T12:55

2023-05-28T12:55

происшествия

иран

астраханская область

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 мая – РИА Новости. Теплоход "Порт Оля-2", шедший в Иран и застрявший ранее в Волго-Каспийском морском судоходном канале, снят с мели, движение судов по каналу открыто, сообщили РИА Новости в региональном главке МЧС по Астраханской области."По состоянию на 13 часов 10 минут (12.10 мск) 28 мая 2023 года сухогруз "ПОРТ ОЛЯ-2" снят с мели, находится на якорной стоянке в районе 142 километра Волго-Каспийского морского судоходного канала", - говорится в сообщении.Также уточняется, что движение судов на этом участке канала восстановлено."Движение судов по каналу открыто", - сообщили РИА Новости в региональном главке МЧС.Ранее 27 мая сообщалось, что в 19 часов 33 минуты (18.33 мск) в оперативную дежурную смену главного управления МЧС России по Астраханской области поступило сообщение о том, что на 143,4 километре Волго-Каспийского морского судоходного канала сел на мель теплоход "Порт Оля-2", следовавший в порт Амирабад, Исламская республика Иран.Также уточнялось, что порт приписки судна – Астрахань, экипаж состоит из 14 человек. На борту находится навалочный груз массой 4546,509 тонны. Повреждения судна и розлива топлива не зафиксировано.

https://ria.ru/20230527/teplokhod-1874557115.html

иран

астраханская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, иран, астраханская область