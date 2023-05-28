https://ria.ru/20230528/suverenitet-1874598538.html
Пограничники сделают все для защиты суверенитета страны, заявил Путин
Пограничники сделают все для защиты суверенитета страны, заявил Путин - РИА Новости, 28.05.2023
Пограничники сделают все для защиты суверенитета страны, заявил Путин
Российские пограничники будут использовать все силы и средства, чтобы защитить суверенитет и территориальную целостность России, выразил убеждение президент... РИА Новости, 28.05.2023
2023-05-28T00:10
2023-05-28T00:10
2023-05-28T05:34
безопасность
россия
владимир путин
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Российские пограничники будут использовать все силы и средства, чтобы защитить суверенитет и территориальную целостность России, выразил убеждение президент Владимир Путин. "Хочу поблагодарить вас за добросовестную службу и особо отметить всех пограничников, участвующих в специальной военной операции, сражающихся с неонацистами. Уверен, что и впредь вы будете действовать самоотверженно, смело и четко, грамотно и эффективно использовать все имеющиеся силы и средства, чтобы защитить суверенитет, территориальную целостность России, безопасность наших людей", - сказал он в поздравлении с Днем пограничника.Глава государства призвал пограничников обеспечить надежное прикрытие рубежей страны в непосредственной близости от зоны боевых действий и быстрое прохождение военных и гражданских грузов в новые регионы. Он добавил, что необходимо самое тесное взаимодействие с другими подразделениями ФСБ, Вооруженными силами и Росгвардией, органами власти регионов."Уверен, уверен в вас, вашем профессионализме и отваге и знаю, что вы сделаете все для того, чтобы рубежи нашей Родины были надежно защищены от любой угрозы. Желаю вам успехов в службе, здоровья и счастья вашим семьям", - отметил Путин.
https://ria.ru/20230528/pogranichniki-1874598414.html
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безопасность, россия, владимир путин
Безопасность, Россия, Владимир Путин
Пограничники сделают все для защиты суверенитета страны, заявил Путин
Путин: пограничники будут использовать все средства для защитить суверенитета страны
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Российские пограничники будут использовать все силы и средства, чтобы защитить суверенитет и территориальную целостность России, выразил убеждение президент Владимир Путин.
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"Хочу поблагодарить вас за добросовестную службу и особо отметить всех пограничников, участвующих в специальной военной операции, сражающихся с неонацистами. Уверен, что и впредь вы будете действовать самоотверженно, смело и четко, грамотно и эффективно использовать все имеющиеся силы и средства, чтобы защитить суверенитет, территориальную целостность России, безопасность наших людей", - сказал он в поздравлении с Днем пограничника.
Глава государства призвал пограничников обеспечить надежное прикрытие рубежей страны в непосредственной близости от зоны боевых действий и быстрое прохождение военных и гражданских грузов в новые регионы. Он добавил, что необходимо самое тесное взаимодействие с другими подразделениями ФСБ, Вооруженными силами и Росгвардией, органами власти регионов.
"Уверен, уверен в вас, вашем профессионализме и отваге и знаю, что вы сделаете все для того, чтобы рубежи нашей Родины были надежно защищены от любой угрозы. Желаю вам успехов в службе, здоровья и счастья вашим семьям", - отметил Путин.
Путин: погранслужба должна прикрывать рубежи вблизи зоны боевых действий