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"Не больше недели". Байдену сообщили, как Россия вскрыла оборону США - РИА Новости, 28.05.2023
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19:38 28.05.2023
https://ria.ru/20230528/ssha-1874689684.html
"Не больше недели". Байдену сообщили, как Россия вскрыла оборону США
"Не больше недели". Байдену сообщили, как Россия вскрыла оборону США - РИА Новости, 28.05.2023
"Не больше недели". Байдену сообщили, как Россия вскрыла оборону США
У США остались запасы оружия всего на неделю интенсивных боев из-за конфликта с Россией на Украине. Об этом в своем блоге на YouTube рассказал экс-советник... РИА Новости, 28.05.2023
2023-05-28T19:38
2023-05-28T19:38
политика
россия
украина
сша
пентагон
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МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. У США остались запасы оружия всего на неделю интенсивных боев из-за конфликта с Россией на Украине. Об этом в своем блоге на YouTube рассказал экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор."Наши военные запасы истощаются. Кто-то спросил меня: "Если у нас будет большая война, сможем ли мы с ней справиться?" Я сказал: "Ну, если она продлится всего неделю, то да", — спрогнозировал офицер.По его словам, через семь дней серьезных боевых действий армия США утратит весь запас ракет и боевой техники. Макгрегор убежден, что Соединенные Штаты оказались в очень плохом положении, но американцы этого еще не понимают.
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политика, россия, украина, сша, пентагон
Политика, Россия, Украина, США, Пентагон
"Не больше недели". Байдену сообщили, как Россия вскрыла оборону США

Полковник Макгрегор: у США осталось оружия на неделю боев из-за конфликта с Россией

© Фото : Staff Sgt. Jacob ConnorАмериканские военные
Американские военные - РИА Новости, 1920, 28.05.2023
© Фото : Staff Sgt. Jacob Connor
Американские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. У США остались запасы оружия всего на неделю интенсивных боев из-за конфликта с Россией на Украине. Об этом в своем блоге на YouTube рассказал экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.
«
"Наши военные запасы истощаются. Кто-то спросил меня: "Если у нас будет большая война, сможем ли мы с ней справиться?" Я сказал: "Ну, если она продлится всего неделю, то да", — спрогнозировал офицер.
По его словам, через семь дней серьезных боевых действий армия США утратит весь запас ракет и боевой техники. Макгрегор убежден, что Соединенные Штаты оказались в очень плохом положении, но американцы этого еще не понимают.
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