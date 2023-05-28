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СМИ: США переняли главную особенность СССР - РИА Новости, 28.05.2023
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17:51 28.05.2023
https://ria.ru/20230528/ssha-1874674806.html
СМИ: США переняли главную особенность СССР
СМИ: США переняли главную особенность СССР - РИА Новости, 28.05.2023
СМИ: США переняли главную особенность СССР
Американские власти переводят экономику в плановый режим, напоминающий советские пятилетки, считает автор японского журнала Shūkan Gendai Таро Ивата. РИА Новости, 28.05.2023
2023-05-28T17:51
2023-05-28T17:51
технологии
сша
китай
америка
джо байден
ford motor
general motors
tesla motors
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МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Американские власти переводят экономику в плановый режим, напоминающий советские пятилетки, считает автор японского журнала Shūkan Gendai Таро Ивата.По мнению автора, осуществляется подобный переход при помощи субсидирования определенных отраслей промышленности, в развитии которых заинтересовано государство, а также поощрения американских покупателей за использование отечественной продукции в этих отраслях."При покупке электромобиля американец имеет право на федеральную субсидию в размере до 7500 долларов в целях содействия их популяризации. Однако это не касается автомобилей японских, европейских и корейских производителей. Субсидию можно получить только на покупку электромобилей американских компаний Ford, General Motors, Stellantis и Tesla. Это — вопиющая протекционистская политика в отношении отечественных компаний, при которой нет ни свободной конкуренции, ни рыночных принципов", — возмутился Ивата.В качестве еще одного примера автор привел тот факт, что в октябре 2022 года администрация президента США Джо Байдена объявила о выделении 2,8 миллиарда долларов в виде субсидий для расширения внутреннего производства батарей, используемых в электромобилях."C подъемом Китая, Америка, главная опора свободной торговли, склоняются к контролю и блокам. Новый "железный занавес" американо-китайского разделения опустил Запад, а не Восток, и этот "занавес" начинает блокировать свободный поток и торговлю технологической продукцией, услугами и персоналом. В некотором смысле это — поражение западных ценностей", — заключил Ивата.Акт об инфляции, подписанный президентом США Джо Байденом в минувшем августе, предусматривает, в частности, расширение налоговых субсидий на покупку электромобилей, которые собраны в Северной Америке и используют произведенные в США батареи из материалов местного изготовления. Документ предполагает выделение 370 миллиардов долларов на чистую энергетику и достижение климатических целей, 64 миллиарда долларов - на снижение стоимости лекарств и медицинских страховок. Акт призван увеличить инвестиции США в эти сектора.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20230528/sdelka-1874608040.html
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сша
китай
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технологии, сша, китай, америка, джо байден, ford motor, general motors, tesla motors, в мире
Технологии, США, Китай, Америка, Джо Байден, Ford Motor, General Motors, Tesla motors, В мире
СМИ: США переняли главную особенность СССР

Shūkan Gendai: США переводят экономику в плановый режим, напоминающий советский

© AP Photo / Carolyn KasterФлаги США в здании Капитолия в Вашингтоне, США
Флаги США в здании Капитолия в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 28.05.2023
© AP Photo / Carolyn Kaster
Флаги США в здании Капитолия в Вашингтоне, США . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Американские власти переводят экономику в плановый режим, напоминающий советские пятилетки, считает автор японского журнала Shūkan Gendai Таро Ивата.
По мнению автора, осуществляется подобный переход при помощи субсидирования определенных отраслей промышленности, в развитии которых заинтересовано государство, а также поощрения американских покупателей за использование отечественной продукции в этих отраслях.
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"При покупке электромобиля американец имеет право на федеральную субсидию в размере до 7500 долларов в целях содействия их популяризации. Однако это не касается автомобилей японских, европейских и корейских производителей. Субсидию можно получить только на покупку электромобилей американских компаний Ford, General Motors, Stellantis и Tesla. Это — вопиющая протекционистская политика в отношении отечественных компаний, при которой нет ни свободной конкуренции, ни рыночных принципов", — возмутился Ивата.
В качестве еще одного примера автор привел тот факт, что в октябре 2022 года администрация президента США Джо Байдена объявила о выделении 2,8 миллиарда долларов в виде субсидий для расширения внутреннего производства батарей, используемых в электромобилях.
«
"C подъемом Китая, Америка, главная опора свободной торговли, склоняются к контролю и блокам. Новый "железный занавес" американо-китайского разделения опустил Запад, а не Восток, и этот "занавес" начинает блокировать свободный поток и торговлю технологической продукцией, услугами и персоналом. В некотором смысле это — поражение западных ценностей", — заключил Ивата.
Акт об инфляции, подписанный президентом США Джо Байденом в минувшем августе, предусматривает, в частности, расширение налоговых субсидий на покупку электромобилей, которые собраны в Северной Америке и используют произведенные в США батареи из материалов местного изготовления. Документ предполагает выделение 370 миллиардов долларов на чистую энергетику и достижение климатических целей, 64 миллиарда долларов - на снижение стоимости лекарств и медицинских страховок. Акт призван увеличить инвестиции США в эти сектора.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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ТехнологииСШАКитайАмерикаДжо БайденFord MotorGeneral MotorsTesla motorsВ мире
 
 
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