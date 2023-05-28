https://ria.ru/20230528/ssha-1874671771.html

Несколько конгрессменов-республиканцев выступили против сделки по госдолгу

Несколько конгрессменов-республиканцев выступили против сделки по госдолгу - РИА Новости, 28.05.2023

Несколько конгрессменов-республиканцев выступили против сделки по госдолгу

Противники спикера палаты представителей США Кевина Маккарти в конгрессе среди его же однопартийцев от Республиканской партии выступили против договоренностей с РИА Новости, 28.05.2023

2023-05-28T17:16

2023-05-28T17:16

2023-05-28T17:16

в мире

сша

техас

джорджия

кевин маккарти

джо байден

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ВАШИНГТОН, 28 мая - РИА Новости. Противники спикера палаты представителей США Кевина Маккарти в конгрессе среди его же однопартийцев от Республиканской партии выступили против договоренностей с президентом страны Джо Байденом по избежанию дефолта и намерены блокировать сделку после ее внесения на рассмотрение в законодательное собрание. Одним из первых против соглашения с Белым домом выступил член палаты представителей от штата Техас республиканец Чип Рой. "Мы намерены попытаться", - написал он в воскресенье на своей странице в Twitter в ответ на обращение пользователей соцсети с просьбой предотвратить одобрение соглашения палатой. Комментируя переговоры Байдена и Маккарти, Рой призвал "удерживать линию обороны" и не идти на поводу у Белого дома. Столь же негативно на договоренности президента и спикера палаты отреагировал однопартиец Маккарти от штата Джорджия Эндрю Клайд. "Сразу нет. Удерживать линию обороны", - заявил он в Twitter. Еще одним противником достигнутого соглашения стал конгрессмен от Северной Каролины Дэн Бишоп. "Кевин (Маккарти - ред.) говорит, что мы сможем вновь сражаться в следующем году… но одновременно он предотвратил эту "борьбу", согласившись на приостановку потолка долга на два года", - написал Бишоп. Ранее Маккарти и Байден объявили о наличии принципиальной договоренности о предотвращении суверенного дефолта. Стороны сообщили, что соглашение после доработки будет опубликовано в воскресенье и в виде законопроекта в среду поступит на утверждение конгресса. По данным источников телеканала CNN, соглашение предполагает двухлетнее повышение потолка госдолга в обмен на ограничение расходов федерального бюджета. В частности, соглашение ограничивает необоронные расходы на 2024 год примерно уровнем нынешнего финансового года и увеличивает их на 1% в 2025 финансовом году. Без санкции конгресса на дополнительные заимствования США, по расчетам министерства финансов, уже в начале июня рисковали оказаться не в состоянии полностью выполнять свои обязательства.

https://ria.ru/20230427/gosdolg-1868008086.html

https://ria.ru/20230527/defolt-1874569939.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, техас, джорджия, кевин маккарти, джо байден