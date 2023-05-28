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Несколько конгрессменов-республиканцев выступили против сделки по госдолгу - РИА Новости, 28.05.2023
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17:16 28.05.2023
https://ria.ru/20230528/ssha-1874671771.html
Несколько конгрессменов-республиканцев выступили против сделки по госдолгу
Несколько конгрессменов-республиканцев выступили против сделки по госдолгу - РИА Новости, 28.05.2023
Несколько конгрессменов-республиканцев выступили против сделки по госдолгу
Противники спикера палаты представителей США Кевина Маккарти в конгрессе среди его же однопартийцев от Республиканской партии выступили против договоренностей с РИА Новости, 28.05.2023
2023-05-28T17:16
2023-05-28T17:16
в мире
сша
техас
джорджия
кевин маккарти
джо байден
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ВАШИНГТОН, 28 мая - РИА Новости. Противники спикера палаты представителей США Кевина Маккарти в конгрессе среди его же однопартийцев от Республиканской партии выступили против договоренностей с президентом страны Джо Байденом по избежанию дефолта и намерены блокировать сделку после ее внесения на рассмотрение в законодательное собрание. Одним из первых против соглашения с Белым домом выступил член палаты представителей от штата Техас республиканец Чип Рой. "Мы намерены попытаться", - написал он в воскресенье на своей странице в Twitter в ответ на обращение пользователей соцсети с просьбой предотвратить одобрение соглашения палатой. Комментируя переговоры Байдена и Маккарти, Рой призвал "удерживать линию обороны" и не идти на поводу у Белого дома. Столь же негативно на договоренности президента и спикера палаты отреагировал однопартиец Маккарти от штата Джорджия Эндрю Клайд. "Сразу нет. Удерживать линию обороны", - заявил он в Twitter. Еще одним противником достигнутого соглашения стал конгрессмен от Северной Каролины Дэн Бишоп. "Кевин (Маккарти - ред.) говорит, что мы сможем вновь сражаться в следующем году… но одновременно он предотвратил эту "борьбу", согласившись на приостановку потолка долга на два года", - написал Бишоп. Ранее Маккарти и Байден объявили о наличии принципиальной договоренности о предотвращении суверенного дефолта. Стороны сообщили, что соглашение после доработки будет опубликовано в воскресенье и в виде законопроекта в среду поступит на утверждение конгресса. По данным источников телеканала CNN, соглашение предполагает двухлетнее повышение потолка госдолга в обмен на ограничение расходов федерального бюджета. В частности, соглашение ограничивает необоронные расходы на 2024 год примерно уровнем нынешнего финансового года и увеличивает их на 1% в 2025 финансовом году. Без санкции конгресса на дополнительные заимствования США, по расчетам министерства финансов, уже в начале июня рисковали оказаться не в состоянии полностью выполнять свои обязательства.
https://ria.ru/20230427/gosdolg-1868008086.html
https://ria.ru/20230527/defolt-1874569939.html
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в мире, сша, техас, джорджия, кевин маккарти, джо байден
В мире, США, Техас, Джорджия, Кевин Маккарти, Джо Байден
Несколько конгрессменов-республиканцев выступили против сделки по госдолгу

Часть конгрессменов-республиканцев выступила против сделки Маккарти с Байденом по госдолгу

© AP Photo / Jon ElswickАмериканские флаги в Вашингтоне
Американские флаги в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 28.05.2023
© AP Photo / Jon Elswick
Американские флаги в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 28 мая - РИА Новости. Противники спикера палаты представителей США Кевина Маккарти в конгрессе среди его же однопартийцев от Республиканской партии выступили против договоренностей с президентом страны Джо Байденом по избежанию дефолта и намерены блокировать сделку после ее внесения на рассмотрение в законодательное собрание.
Одним из первых против соглашения с Белым домом выступил член палаты представителей от штата Техас республиканец Чип Рой. "Мы намерены попытаться", - написал он в воскресенье на своей странице в Twitter в ответ на обращение пользователей соцсети с просьбой предотвратить одобрение соглашения палатой.
Здание Капитолия в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 27.04.2023
Палата представителей США приняла проект республиканцев о росте госдолга
27 апреля, 00:59
Комментируя переговоры Байдена и Маккарти, Рой призвал "удерживать линию обороны" и не идти на поводу у Белого дома.
Столь же негативно на договоренности президента и спикера палаты отреагировал однопартиец Маккарти от штата Джорджия Эндрю Клайд. "Сразу нет. Удерживать линию обороны", - заявил он в Twitter.
Еще одним противником достигнутого соглашения стал конгрессмен от Северной Каролины Дэн Бишоп. "Кевин (Маккарти - ред.) говорит, что мы сможем вновь сражаться в следующем году… но одновременно он предотвратил эту "борьбу", согласившись на приостановку потолка долга на два года", - написал Бишоп.
Ранее Маккарти и Байден объявили о наличии принципиальной договоренности о предотвращении суверенного дефолта. Стороны сообщили, что соглашение после доработки будет опубликовано в воскресенье и в виде законопроекта в среду поступит на утверждение конгресса.
По данным источников телеканала CNN, соглашение предполагает двухлетнее повышение потолка госдолга в обмен на ограничение расходов федерального бюджета. В частности, соглашение ограничивает необоронные расходы на 2024 год примерно уровнем нынешнего финансового года и увеличивает их на 1% в 2025 финансовом году.
Без санкции конгресса на дополнительные заимствования США, по расчетам министерства финансов, уже в начале июня рисковали оказаться не в состоянии полностью выполнять свои обязательства.
Здание Капитолия в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 27.05.2023
В палате представителей США допустили скорое повышение потолка госдолга
27 мая, 18:52
 
В миреСШАТехасДжорджияКевин МаккартиДжо Байден
 
 
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