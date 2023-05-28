https://ria.ru/20230528/ssha-1874654497.html
Сенатор Грэм озвучил деятельность властей США, заявил эксперт
Сенатор Грэм озвучил деятельность властей США, заявил эксперт - РИА Новости, 28.05.2023
Сенатор Грэм озвучил деятельность властей США, заявил эксперт
Высказывания американского сенатора Линдси Грэма о "смерти русских" – это озвучивание деятельности США в конфликте, о которой демократы не говорят откровенно,... РИА Новости, 28.05.2023
2023-05-28T15:00
2023-05-28T15:00
2023-05-28T15:00
в мире
сша
россия
украина
владимир зеленский
линдси грэм
высшая школа экономики (вшэ)
энтони блинкен
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МОСКВА, 28 мая – РИА Новости. Высказывания американского сенатора Линдси Грэма о "смерти русских" – это озвучивание деятельности США в конфликте, о которой демократы не говорят откровенно, заявил РИА Новости научный сотрудник Центра комплексных европейских и международных исследований (ЦКЕМИ) факультета мировой экономики и мировой политики ГУ-ВШЭ Дмитрий Суслов. Грэм на встрече с Владимиром Зеленским заявил, что "русские умирают" и США "еще никогда не тратили деньги так удачно". "И разница между неоконсерватором Линдси Грэмом и либералом Энтони Блинкеном заключается только в том, что Линдси Грэм это откровенно говорит", - сказал Суслов. "Но, по сути дела, политика, которую проводит администрация (Джо) Байдена точно такая же", - отметил эксперт. Суслов подчеркнул, что республиканец Грэм принадлежит к неоконсервативному течению американской внешнеполитической деятельности, которая выступает за ликвидацию России, как великой державы и ее максимального ослабления. "И этой школе внешнеполитической мысли свойственен цинизм в большой степени. Она не имеет никакого отношения к морали, у них есть свое понимание морали", - добавил эксперт. Он отметил, что такой же точки зрения придерживают и демократические либералы-интернационалисты, которые преобладают в администрации Байдена. "Они считают, что цель Соединенных Штатов в украинском конфликте – это именно ослабление России. Не достижение мира, не защита Украины, не восстановление ее территориальной целостности… Украина только инструмент", - подчеркнул Суслов. Он отметил, что, несмотря на то что в истеблишменте США доминирует идея максимального ослабления России, среди простых американцев преобладает другая точка зрения, которую выражают губернатор Флориды Рон Десантис и экс-президент США Дональд Трамп об урегулировании украинского конфликта как можно скорее. "Существует колоссальный разрыв. И он все в большей степени увеличивается между точкой зрения истеблишмента и точкой зрения народа", - добавил Суслов.
https://ria.ru/20230528/medvedev-1874648899.html
https://ria.ru/20230528/peskov-1874641048.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, россия, украина, владимир зеленский, линдси грэм, высшая школа экономики (вшэ), энтони блинкен
В мире, США, Россия, Украина, Владимир Зеленский, Линдси Грэм, Высшая школа экономики (ВШЭ), Энтони Блинкен
Сенатор Грэм озвучил деятельность властей США, заявил эксперт
Эксперт Суслов: Грэм словами об "убийстве русских" озвучил деятельность властей США