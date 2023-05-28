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В США во время стрельбы на моторалли погибли не менее двух человек - РИА Новости, 28.05.2023
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10:36 28.05.2023
https://ria.ru/20230528/ssha-1874630107.html
В США во время стрельбы на моторалли погибли не менее двух человек
В США во время стрельбы на моторалли погибли не менее двух человек - РИА Новости, 28.05.2023
В США во время стрельбы на моторалли погибли не менее двух человек
По меньшей мере два человека погибли, еще шесть пострадали в результате стрельбы во время моторалли в американском штате Нью-Мексико, передает полиция штата. РИА Новости, 28.05.2023
2023-05-28T10:36
2023-05-28T10:36
в мире
нью-мексико
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ВАШИНГТОН, 28 мая - РИА Новости. По меньшей мере два человека погибли, еще шесть пострадали в результате стрельбы во время моторалли в американском штате Нью-Мексико, передает полиция штата. Как сообщается, инцидент произошел в субботу в городе Ред-Ривер в горах Сангре-де-Кристо. "Стрельба на мотопробеге в Ред-Ривере. Вот, что нам известно на данный момент: два человека скончались, шестеро ранены, им оказывается медицинская помощь", - сообщается на странице полиции в Twitter. По словам мэра города Линды Калхун, которые приводит телеканал CNN, стрелявшие были членами байкерских банд.
https://ria.ru/20230514/amerika-1871645383.html
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нью-мексико
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в мире, нью-мексико
В мире, Нью-Мексико
В США во время стрельбы на моторалли погибли не менее двух человек

В США во время стрельбы на моторалли погибли не менее двух человек, шестеро пострадали

© РИА Новости / Дмитрий Паршин | Перейти в медиабанкСотрудники ФБР и полиции
Сотрудники ФБР и полиции - РИА Новости, 1920, 28.05.2023
© РИА Новости / Дмитрий Паршин
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ВАШИНГТОН, 28 мая - РИА Новости. По меньшей мере два человека погибли, еще шесть пострадали в результате стрельбы во время моторалли в американском штате Нью-Мексико, передает полиция штата.
Как сообщается, инцидент произошел в субботу в городе Ред-Ривер в горах Сангре-де-Кристо.
Полиция США - РИА Новости, 1920, 14.05.2023
В Аризоне семь человек пострадали при стрельбе
14 мая, 15:21
"Стрельба на мотопробеге в Ред-Ривере. Вот, что нам известно на данный момент: два человека скончались, шестеро ранены, им оказывается медицинская помощь", - сообщается на странице полиции в Twitter.
По словам мэра города Линды Калхун, которые приводит телеканал CNN, стрелявшие были членами байкерских банд.
Место преступления в США - РИА Новости, 1920, 21.05.2023
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