https://ria.ru/20230528/ssha-1874630107.html

В США во время стрельбы на моторалли погибли не менее двух человек

В США во время стрельбы на моторалли погибли не менее двух человек - РИА Новости, 28.05.2023

В США во время стрельбы на моторалли погибли не менее двух человек

По меньшей мере два человека погибли, еще шесть пострадали в результате стрельбы во время моторалли в американском штате Нью-Мексико, передает полиция штата. РИА Новости, 28.05.2023

2023-05-28T10:36

2023-05-28T10:36

2023-05-28T10:36

в мире

нью-мексико

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ВАШИНГТОН, 28 мая - РИА Новости. По меньшей мере два человека погибли, еще шесть пострадали в результате стрельбы во время моторалли в американском штате Нью-Мексико, передает полиция штата. Как сообщается, инцидент произошел в субботу в городе Ред-Ривер в горах Сангре-де-Кристо. "Стрельба на мотопробеге в Ред-Ривере. Вот, что нам известно на данный момент: два человека скончались, шестеро ранены, им оказывается медицинская помощь", - сообщается на странице полиции в Twitter. По словам мэра города Линды Калхун, которые приводит телеканал CNN, стрелявшие были членами байкерских банд.

https://ria.ru/20230514/amerika-1871645383.html

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нью-мексико

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, нью-мексико