https://ria.ru/20230528/ssha-1874615712.html

В Штатах задумались, нужна ли им Европа

В Штатах задумались, нужна ли им Европа - РИА Новости, 28.05.2023

В Штатах задумались, нужна ли им Европа

Лучшие экспертные умы Америки переругались на серьезную и модную тему: а может, ну ее, эту Европу, с ее НАТО, Украиной и прочим. Китай — вот настоящий... РИА Новости, 28.05.2023

2023-05-28T08:00

2023-05-28T08:00

2023-05-28T08:14

аналитика

европа

сша

китай

эмма эшфорд

нато

в мире

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Лучшие экспертные умы Америки переругались на серьезную и модную тему: а может, ну ее, эту Европу, с ее НАТО, Украиной и прочим. Китай — вот настоящий конкурент, а эти пусть как-нибудь сами, уже не маленькие.Речь о дискуссии на страницах главного для США журнала по внешней политике — Foreign Affairs. Сначала высказалась одна сторона, потом другая, третья… Обмен любезностями завершился итоговой публикацией, где два ключевых участника сообщили друг другу, что остались при своих мнениях. Дальше пока все тихо, но понятно, что тема не закрыта.Для Эммы Эшфорд ситуация выглядит так: да, давно уже идет спор о том, должны ли США втянуть европейцев в американскую борьбу с Китаем — или просто "уменьшить свой вклад" в безопасность Европы, сосредоточившись на том же Китае: именно такой стоит выбор. Но штука в том, что "уменьшение вклада" окажется полезным для обеих сторон. Перед нами не развод, а будущее более прочное и равноправное партнерство.Эшфорд считает, что европейцы отлично справятся с защитой себя — у них для этого есть все потенциальные возможности, тем более что и идея того, что Россия их захватит и подчинит, не выдерживает столкновения с фактами: сравните ВВП, количество денег, людские ресурсы. А вот возможности США не безграничны — в военных кругах преобладает мнение, что сражаться одновременно с Китаем и Россией они не смогут.А раз так, то всем будет хорошо, если США оставят Европу заниматься своей безопасностью и разбираться, что ей делать с Китаем. Европа повзрослеет, а Америка покажет, что она уже не слабеющий гегемон с разъезжающимися от непосильной нагрузки ногами.Что говорит ее оппонент, Майкл Мазар, человек "старой школы", который, кстати, и начал дискуссию своей статьей о том, почему Америке "все еще" нужна Европа. А он говорит, что его оппоненты проваливаются там, где дело доходит до деталей и прочей конкретики. Например, что за проблема — 40 миллиардов долларов в год на содержание войск США в Европе, европейцы платят за свою безопасность в десять раз больше. И что такое уход из Европы: с закрытием НАТО или как?А еще этот человек обвиняет оппонентов в том, что они зря считают, что США больше не могут в одиночку создавать такой мир, какой хотят. Вдобавок нашли время для ухода — Европа переживает самый серьезный кризис со времен конца холодной войны (это об украинском сюжете и прочем). Альянс не только не разваливается, он заново окрысился и приобрел смысл существования — и вдруг именно в этот момент развернуться и уйти от обязательств по части европейской безопасности? Да это получится самый необъяснимый в современной истории поступок великой державы.Ну, а угроз со стороны Китая Мазар и вообще не касается.Что между дуэлянтами общего? Они не увлекаются болтовней насчет объединяющих всю эту команду стран ценностях — оставьте это Байдену с его регулярными саммитами демократий и за демократию. Ценности ценностями, а тут говорят серьезные люди, чья специальность не идеология, а война.Заметим: поругались между собой только эксперты, лица сегодня неофициальные и поэтому откровенные, но не администрация США. Что там думают, кто с кем борется — вопрос отдельный. И какая администрация там будет через год с лишним — вопрос также открытый. Если республиканская, то как раз на этом фланге больше уставших от Европы и жаждущих столкнуться с Китаем. Но какие решения республиканцами будут приниматься, это другая история. Решения — это вам не дискуссии вести.А вот что уже сегодня точно можно сказать — происходит немыслимое раньше. О характере связей между Европой и США говорят с того момента, как эти связи стали ключевой осью мировой политики в прошлом веке. В том числе всегда были сомневающиеся, правильно ли держать Европу слабой и зависимой. Но так, чтобы, пусть чисто теоретически, пусть в виде провокации обсуждать возможность радикального разрыва — это говорит о смене эпох. И особенно для европейцев, они ведь очень внимательно следят за американскими спорами.В общем, будет какой-то совсем другой мир. А впрочем, кто-кто, а уж мы это знаем и чувствуем, и активно содействуем его созданию.

https://ria.ru/20230526/kitay-1874382047.html

https://ria.ru/20230414/evropa-1865227550.html

https://ria.ru/20230409/raskol-1864027709.html

https://ria.ru/20230404/ukraina-1862835435.html

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Дмитрий Косырев https://cdnn21.img.ria.ru/images/91056/41/910564151_162:0:1038:876_100x100_80_0_0_fc817097c5955e90cca80f1fd5260ca4.jpg

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аналитика, европа, сша, китай, эмма эшфорд, нато, в мире