https://ria.ru/20230528/spros-1874638785.html

Спрос на туры по России упал почти на 20 процентов, показало исследование

Спрос на туры по России упал почти на 20 процентов, показало исследование - РИА Новости, 28.05.2023

Спрос на туры по России упал почти на 20 процентов, показало исследование

Спрос на путешествия по России снизился на 18% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, связано это с ростом цен на туры, который составил почти 30%,... РИА Новости, 28.05.2023

2023-05-28T12:22

2023-05-28T12:22

2023-05-28T12:22

туризм

новости - туризм

россия

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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Спрос на путешествия по России снизился на 18% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, связано это с ростом цен на туры, который составил почти 30%, подсчитали для РИА Новости в интернет-магазине туров Travelata.ru. "Российские курорты не выдерживают конкуренции с зарубежными направлениями. В 2023 году туристы на 18% реже планируют проводить отпуск внутри страны. Но в целом продажи туров на лето по сравнению с 2022 годом увеличились вдвое", - рассказал директор по маркетингу интернет-магазина туров Олег Козырев, слова которого привели в компании. Козырев отметил, что цены на отдых внутри России по сравнению с прошлым годом выросли в среднем на 30%. "В лидерах (по популярности - ред.) остаются курорты Большого Сочи (включает побережье, Красную Поляну, Адлер - ред.), где в этом году небольшое изменение цен. В связи с ростом среднего чека более чем на 50% туристы все реже выбирают Имеретинку (8% в 2023 году против 24% в 2022 - ред.), которая сместилась на четвертую позицию в спросе, склоняясь в сторону центрального Сочи (11% в 2023 году против 7% в 2022 - ред.), который стал вторым по популярности курортом России этим летом", - добавил он. В компании отметили, что Санкт-Петербург стабильно закрепился на третьем месте и даже немного улучшил свой результат с 9% до 10%. "Калининградская область остается на пятом месте и в этом году уже набрала 8% против прошлогодних 5%", - указали в сервисе. Так, по данным Travelata.ru, путевка в Адлер в среднем составляет 93,6 тысячи рублей, в центр Сочи - 106,3 тысячи, Санкт-Петербург - 49,5 тысячи, в Имеретинский регион - 116,4 тысячи, а в Калининград - 66 тысяч рублей. Аналитики отметили, что туристы также чаще стали выбирать четырехзвездочные отели вместо трехзвездочных. "Объем покупок размещения в отелях с четырьмя звездами увеличился с 16% до 26%", - указали в компании. При этом в сервисе подчеркнули, что в то же время рост доли туров без питания продолжается, сейчас она составляет уже 47%.

https://ria.ru/20230527/daydzhest-1874354195.html

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россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

новости - туризм, россия