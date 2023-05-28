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Группировка "Восток" уничтожила за сутки более ста украинских военных - РИА Новости, 28.05.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:08 28.05.2023 (обновлено: 14:12 28.05.2023)
https://ria.ru/20230528/spetsoperatsiya-1874648115.html
Группировка "Восток" уничтожила за сутки более ста украинских военных
Группировка "Восток" уничтожила за сутки более ста украинских военных - РИА Новости, 28.05.2023
Группировка "Восток" уничтожила за сутки более ста украинских военных
Группировка войск ВС РФ "Восток" нанесла удары по позициям противника на южно-донецком и запорожском направлениях, в результате украинская сторона потеряла за... РИА Новости, 28.05.2023
2023-05-28T14:08
2023-05-28T14:12
специальная военная операция на украине
россия
безопасность
запорожье
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 28 мая – РИА Новости. Группировка войск ВС РФ "Восток" нанесла удары по позициям противника на южно-донецком и запорожском направлениях, в результате украинская сторона потеряла за сутки более 100 военных, 4 автомобиля, склад с боеприпасами и американскую контрбатарейную РЛС AN/TPQ-37, сообщили в воскресенье в Минобороны России.По данным ведомства, на южно-донецком и запорожском направлениях ударами авиации, огнем артиллерии группировки войск "Восток" поражены подразделения противника в районе Новоандреевки, Новоданиловки, Червоного на Запорожье и Водяного в ДНР."За сутки на данных направлениях потери противника составили свыше 100 украинских военнослужащих, а также четыре автомобиля. В районе населенного пункта Новоуспеновское Запорожской области уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-37", - сообщили в ведомстве.В районе Степового на Запорожье уничтожен склад боеприпасов 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ.
https://ria.ru/20230528/rakety-1874647972.html
https://ria.ru/20230528/naemniki-1874647496.html
россия
запорожье
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россия, безопасность, запорожье, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность, Запорожье, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
Группировка "Восток" уничтожила за сутки более ста украинских военных

Минобороны: ВСУ потеряли более ста военных на Южнодонецком и Запорожском направлениях

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкРасчёт зенитной установки ЗУ-23-2
Расчёт зенитной установки ЗУ-23-2 - РИА Новости, 1920, 28.05.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Расчёт зенитной установки ЗУ-23-2. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 мая – РИА Новости. Группировка войск ВС РФ "Восток" нанесла удары по позициям противника на южно-донецком и запорожском направлениях, в результате украинская сторона потеряла за сутки более 100 военных, 4 автомобиля, склад с боеприпасами и американскую контрбатарейную РЛС AN/TPQ-37, сообщили в воскресенье в Минобороны России.
По данным ведомства, на южно-донецком и запорожском направлениях ударами авиации, огнем артиллерии группировки войск "Восток" поражены подразделения противника в районе Новоандреевки, Новоданиловки, Червоного на Запорожье и Водяного в ДНР.
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"За сутки на данных направлениях потери противника составили свыше 100 украинских военнослужащих, а также четыре автомобиля. В районе населенного пункта Новоуспеновское Запорожской области уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-37", - сообщили в ведомстве.
В районе Степового на Запорожье уничтожен склад боеприпасов 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияБезопасностьЗапорожьеДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы Украины
 
 
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