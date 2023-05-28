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Кинолог призвал беречь собак от костров, каминов и свечей на летнем отдыхе - РИА Новости, 28.05.2023
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03:06 28.05.2023
https://ria.ru/20230528/sobaki-1874605236.html
Кинолог призвал беречь собак от костров, каминов и свечей на летнем отдыхе
Кинолог призвал беречь собак от костров, каминов и свечей на летнем отдыхе - РИА Новости, 28.05.2023
Кинолог призвал беречь собак от костров, каминов и свечей на летнем отдыхе
Открытый огонь, который зачастую является неотъемлемым атрибутом летнего отдыха, может представлять опасность для любопытных, а порой и по-детски беспечных... РИА Новости, 28.05.2023
2023-05-28T03:06
2023-05-28T03:06
владимир голубев (кинолог)
общество
российская кинологическая федерация (ркф)
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Открытый огонь, который зачастую является неотъемлемым атрибутом летнего отдыха, может представлять опасность для любопытных, а порой и по-детски беспечных собак, поэтому их лучше оградить от возможного контакта с пламенем и остающимися от него горячими предметами, рассказал РИА Новости президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев. "Собаки, порой, такие же беспечные, как дети: они с удовольствием исследуют окружающий мир, новые предметы и явления. Убедитесь, что костер не станет источником опасности для собаки на улице. Не оставляйте питомца одного возле открытого огня. Это может привести к неприятным последствиям. Конечно, собака вряд ли станет активно бросаться в огонь, но любое неаккуратное действие питомца может повлечь за собой несчастный случай", - сказал Голубев. Потенциальным источником опасности для собаки он назвал мангалы и костры. Любопытные питомцы могут захотеть понюхать огонь, чтобы исследовать его, или же случайно обжечься, если их привлечет запах еды. Кинолог порекомендовал приучить собаку держаться на расстоянии от огня, а костер тщательно тушить после приготовления пищи, чтобы питомец не получил ожог, случайно наступив на угли. Также стоит приучить собаку не подходить к камину, если такой есть в доме. Помимо использования команды "Фу!", также вокруг камина можно выставить ограждения, рассказал президент РКФ. Все дело в том, что заслонки, ширмы и железные элементы остаются горячими как во время горения, так и в течение нескольких часов после того, как огонь погас. Кроме того, не надо оставлять в открытом доступе зажженные свечи, а лучше и вовсе отказаться от их использования и заменить на беспламенными светодиодными свечами на батарейках: они похожи на настоящие, но не станут источником опасности, посоветовал Голубев. Восковые свечи любопытный пес может попробовать на вкус и получить ожог или случайно задев, повалить на стол и вызвать пожар. Если собака все же обожглась, то в течение двух часов необходимо приложить холод к месту ожога, а затем обработать и нанести любое средство, которое используется для увлажнения и лечения различных повреждений кожи, например, пантенол. Далее, по словам кинолога, следует нанести стерильную повязку. Если на коже питомца будут образовываться пузыри, то их ни в коем случае нельзя прокалывать. "После оказания первой помощи обратитесь за консультацией в ветеринарную клинику: питомца осмотрят, произведут необходимы манипуляции и распишут план дальнейшего лечения", - заключил он.
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владимир голубев (кинолог), общество, российская кинологическая федерация (ркф)
Владимир Голубев (кинолог), Общество, Российская Кинологическая Федерация (РКФ)
Кинолог призвал беречь собак от костров, каминов и свечей на летнем отдыхе

Кинолог Голубев: открытый огонь на летнем отдыхе может быть опасен для любопытных собак

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкСобака
Собака - РИА Новости, 1920, 28.05.2023
© РИА Новости / Илья Наймушин
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Открытый огонь, который зачастую является неотъемлемым атрибутом летнего отдыха, может представлять опасность для любопытных, а порой и по-детски беспечных собак, поэтому их лучше оградить от возможного контакта с пламенем и остающимися от него горячими предметами, рассказал РИА Новости президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев.
«
"Собаки, порой, такие же беспечные, как дети: они с удовольствием исследуют окружающий мир, новые предметы и явления. Убедитесь, что костер не станет источником опасности для собаки на улице. Не оставляйте питомца одного возле открытого огня. Это может привести к неприятным последствиям. Конечно, собака вряд ли станет активно бросаться в огонь, но любое неаккуратное действие питомца может повлечь за собой несчастный случай", - сказал Голубев.
Потенциальным источником опасности для собаки он назвал мангалы и костры. Любопытные питомцы могут захотеть понюхать огонь, чтобы исследовать его, или же случайно обжечься, если их привлечет запах еды. Кинолог порекомендовал приучить собаку держаться на расстоянии от огня, а костер тщательно тушить после приготовления пищи, чтобы питомец не получил ожог, случайно наступив на угли.
Также стоит приучить собаку не подходить к камину, если такой есть в доме. Помимо использования команды "Фу!", также вокруг камина можно выставить ограждения, рассказал президент РКФ. Все дело в том, что заслонки, ширмы и железные элементы остаются горячими как во время горения, так и в течение нескольких часов после того, как огонь погас.
Кроме того, не надо оставлять в открытом доступе зажженные свечи, а лучше и вовсе отказаться от их использования и заменить на беспламенными светодиодными свечами на батарейках: они похожи на настоящие, но не станут источником опасности, посоветовал Голубев. Восковые свечи любопытный пес может попробовать на вкус и получить ожог или случайно задев, повалить на стол и вызвать пожар.
Если собака все же обожглась, то в течение двух часов необходимо приложить холод к месту ожога, а затем обработать и нанести любое средство, которое используется для увлажнения и лечения различных повреждений кожи, например, пантенол. Далее, по словам кинолога, следует нанести стерильную повязку. Если на коже питомца будут образовываться пузыри, то их ни в коем случае нельзя прокалывать.
"После оказания первой помощи обратитесь за консультацией в ветеринарную клинику: питомца осмотрят, произведут необходимы манипуляции и распишут план дальнейшего лечения", - заключил он.
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