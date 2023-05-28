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В Оренбурге бездомная собака покусала девочку
В Оренбурге бездомная собака покусала девочку - РИА Новости, 28.05.2023
В Оренбурге бездомная собака покусала девочку
Правоохранительные органы проводят проверку из-за укуса девочки бездомной собакой в Оренбурге, сообщили РИА Новости в пресс-службе управления МВД по региону. РИА Новости, 28.05.2023
2023-05-28T13:02
2023-05-28T13:02
2023-05-28T13:30
происшествия
оренбург
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УФА, 28 мая — РИА Новости. Правоохранительные органы проводят проверку из-за укуса девочки бездомной собакой в Оренбурге, сообщили РИА Новости в пресс-службе управления МВД по региону. "Сообщение о том, что ребенка покусала собака, поступило в полицию от ее отца", — уточнили в полиции. Областная газета "Оренбуржье" сообщила, что в городском парке "Ивушка", на детской площадке, на пятилетнюю девочку напала стая бездомных собак. Сообщается, что животные ранили лицо девочки, ей провели операцию. С 1 января 2020 года действует федеральный закон, запрещающий эвтаназию бродячих собак. Безнадзорных животных следует отловить, чтобы стерилизовать, провести карантин, чипировать и отпустить в среду обитания. Ранее газета "Известия" сообщила, что регионы могут получить право на усыпление бездомных собак, нападающих на людей. По информации издания, правительство поддержало соответствующий законопроект, объясняя необходимость таких мер неблагоприятной обстановкой в некоторых регионах. В Оренбурге 16 апреля стая бездомных собак загрызла восьмилетнего мальчика, когда он гулял в районе своего дома, у гаражей. По уголовным делам по статье о халатности, повлекшей по неосторожности смерть человека, и об услугах, не отвечающих требованиям безопасности был задержан начальник городского управления жилищно-коммунального хозяйства Анатолий Байкаров. После ЧП в городе депутаты оренбургского Заксобрания направили в Госдуму инициативу законопроекта, согласно которому бездомных собак после отлова не будут возвращать в прежнюю среду обитания и станут усыплять, если животное проявляет агрессию.
https://ria.ru/20230525/pensioner-1874101059.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, оренбург
В Оренбурге бездомная собака покусала девочку
В Оренбурге бездомная собака покусала девочку, полиция проводит проверку
УФА, 28 мая — РИА Новости. Правоохранительные органы проводят проверку из-за укуса девочки бездомной собакой в Оренбурге, сообщили РИА Новости в пресс-службе управления МВД по региону.
«
"Сообщение о том, что ребенка покусала собака, поступило в полицию от ее отца", — уточнили в полиции.
Областная газета "Оренбуржье" сообщила, что в городском парке "Ивушка", на детской площадке, на пятилетнюю девочку напала стая бездомных собак. Сообщается, что животные ранили лицо девочки, ей провели операцию.
С 1 января 2020 года действует федеральный закон, запрещающий эвтаназию бродячих собак. Безнадзорных животных следует отловить, чтобы стерилизовать, провести карантин, чипировать и отпустить в среду обитания.
Ранее газета "Известия" сообщила, что регионы могут получить право на усыпление бездомных собак, нападающих на людей. По информации издания, правительство поддержало соответствующий законопроект, объясняя необходимость таких мер неблагоприятной обстановкой в некоторых регионах.
Полиция проверит информацию об оренбуржце, натравившем собаку на пенсионера
В Оренбурге 16 апреля стая бездомных собак загрызла восьмилетнего мальчика, когда он гулял в районе своего дома, у гаражей. По уголовным делам по статье о халатности, повлекшей по неосторожности смерть человека, и об услугах, не отвечающих требованиям безопасности был задержан начальник городского управления жилищно-коммунального хозяйства Анатолий Байкаров.
После ЧП в городе депутаты оренбургского Заксобрания направили в Госдуму
инициативу законопроекта, согласно которому бездомных собак после отлова не будут возвращать в прежнюю среду обитания и станут усыплять, если животное проявляет агрессию.