Рейтинг@Mail.ru
Зоозащитницы рассказали о состоянии избитой собаки из Нижнего Тагила - РИА Новости, 28.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:33 28.05.2023
https://ria.ru/20230528/sobaka-1874634882.html
Зоозащитницы рассказали о состоянии избитой собаки из Нижнего Тагила
Зоозащитницы рассказали о состоянии избитой собаки из Нижнего Тагила - РИА Новости, 28.05.2023
Зоозащитницы рассказали о состоянии избитой собаки из Нижнего Тагила
Избитого во время стрима пса по кличке Чип в воскресенье выписывают из клиники, травм у него не обнаружено, но он очень боязлив, сообщили РИА Новости курирующие РИА Новости, 28.05.2023
2023-05-28T11:33
2023-05-28T11:33
происшествия
свердловская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/32561/76/325617614_0:0:3001:1688_1920x0_80_0_0_8067b12718f85f28755c2ab88e8c3a53.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 мая – РИА Новости. Избитого во время стрима пса по кличке Чип в воскресенье выписывают из клиники, травм у него не обнаружено, но он очень боязлив, сообщили РИА Новости курирующие животное зоозащитницы из Екатеринбурга. В понедельник Telegram-канал Ural Mash опубликовал видео, на котором мужчина во время стрима не менее 12 раз наносит удары кулаком по голове и шее собаки. В управлении МВД Нижнего Тагила отмечали, героем записи оказался 30-летний безработный, проживающий на улице Калинина. Полицейским он пояснял: события на кадрах происходили около трех месяцев назад, снимал видео его знакомый, когда они якобы "дурачились". По его утверждению, когда они поссорились, тот распространил запись в сети. Во вторник руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых сообщал РИА Новости, что собаку передали зоозащитникам, сам мужчина был доставлен в отдел полиции Нижнего Тагила для разбирательства. Зоозащитницы Татьяна Девятайкина и Александра Лисенкова рассказали РИА Новости, что были свидетелями того, как у "стримера с собакой" изымали питомца, это они отвезли Чипа на обследование в столицу Урала. "Собаку помогли забрать сотрудники полиции... Собака нервная, видно, что на нее оказывалось давление, при любом прикосновении она дергается", – отмечает Лисенкова. "Чип находится в ветклинике Екатеринбурга на обследовании, планирую его забрать оттуда сегодня, в воскресенье. Отвезу его к себе, потому что идет следствие. Мы хотим сказать спасибо всем тем, кто помогал вызволять Чипа из этого ада..." – говорит Девятайкина.
https://ria.ru/20230301/kot-1855106157.html
свердловская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/32561/76/325617614_0:0:2667:2000_1920x0_80_0_0_1ad91cef2c0351895b7367890a5bd830.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, свердловская область
Происшествия, Свердловская область
Зоозащитницы рассказали о состоянии избитой собаки из Нижнего Тагила

Собаку, избитую во время стрима в Нижнем Тагиле, выпишут из клиники

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкРабота ветеринарной клиники
Работа ветеринарной клиники - РИА Новости, 1920, 28.05.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Работа ветеринарной клиники. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 мая – РИА Новости. Избитого во время стрима пса по кличке Чип в воскресенье выписывают из клиники, травм у него не обнаружено, но он очень боязлив, сообщили РИА Новости курирующие животное зоозащитницы из Екатеринбурга.
В понедельник Telegram-канал Ural Mash опубликовал видео, на котором мужчина во время стрима не менее 12 раз наносит удары кулаком по голове и шее собаки. В управлении МВД Нижнего Тагила отмечали, героем записи оказался 30-летний безработный, проживающий на улице Калинина. Полицейским он пояснял: события на кадрах происходили около трех месяцев назад, снимал видео его знакомый, когда они якобы "дурачились". По его утверждению, когда они поссорились, тот распространил запись в сети. Во вторник руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых сообщал РИА Новости, что собаку передали зоозащитникам, сам мужчина был доставлен в отдел полиции Нижнего Тагила для разбирательства.
Зоозащитницы Татьяна Девятайкина и Александра Лисенкова рассказали РИА Новости, что были свидетелями того, как у "стримера с собакой" изымали питомца, это они отвезли Чипа на обследование в столицу Урала. "Собаку помогли забрать сотрудники полиции... Собака нервная, видно, что на нее оказывалось давление, при любом прикосновении она дергается", – отмечает Лисенкова.
"Чип находится в ветклинике Екатеринбурга на обследовании, планирую его забрать оттуда сегодня, в воскресенье. Отвезу его к себе, потому что идет следствие. Мы хотим сказать спасибо всем тем, кто помогал вызволять Чипа из этого ада..." – говорит Девятайкина.
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 01.03.2023
Полиция не нашла криминала в действиях блогера, мучающего кота на стримах
1 марта, 13:53
 
ПроисшествияСвердловская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала