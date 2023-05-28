https://ria.ru/20230528/sobaka-1874634882.html
Зоозащитницы рассказали о состоянии избитой собаки из Нижнего Тагила
Зоозащитницы рассказали о состоянии избитой собаки из Нижнего Тагила - РИА Новости, 28.05.2023
Зоозащитницы рассказали о состоянии избитой собаки из Нижнего Тагила
Избитого во время стрима пса по кличке Чип в воскресенье выписывают из клиники, травм у него не обнаружено, но он очень боязлив, сообщили РИА Новости курирующие РИА Новости, 28.05.2023
2023-05-28T11:33
2023-05-28T11:33
2023-05-28T11:33
происшествия
свердловская область
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 мая – РИА Новости. Избитого во время стрима пса по кличке Чип в воскресенье выписывают из клиники, травм у него не обнаружено, но он очень боязлив, сообщили РИА Новости курирующие животное зоозащитницы из Екатеринбурга. В понедельник Telegram-канал Ural Mash опубликовал видео, на котором мужчина во время стрима не менее 12 раз наносит удары кулаком по голове и шее собаки. В управлении МВД Нижнего Тагила отмечали, героем записи оказался 30-летний безработный, проживающий на улице Калинина. Полицейским он пояснял: события на кадрах происходили около трех месяцев назад, снимал видео его знакомый, когда они якобы "дурачились". По его утверждению, когда они поссорились, тот распространил запись в сети. Во вторник руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых сообщал РИА Новости, что собаку передали зоозащитникам, сам мужчина был доставлен в отдел полиции Нижнего Тагила для разбирательства. Зоозащитницы Татьяна Девятайкина и Александра Лисенкова рассказали РИА Новости, что были свидетелями того, как у "стримера с собакой" изымали питомца, это они отвезли Чипа на обследование в столицу Урала. "Собаку помогли забрать сотрудники полиции... Собака нервная, видно, что на нее оказывалось давление, при любом прикосновении она дергается", – отмечает Лисенкова. "Чип находится в ветклинике Екатеринбурга на обследовании, планирую его забрать оттуда сегодня, в воскресенье. Отвезу его к себе, потому что идет следствие. Мы хотим сказать спасибо всем тем, кто помогал вызволять Чипа из этого ада..." – говорит Девятайкина.
https://ria.ru/20230301/kot-1855106157.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, свердловская область
Происшествия, Свердловская область
Зоозащитницы рассказали о состоянии избитой собаки из Нижнего Тагила
Собаку, избитую во время стрима в Нижнем Тагиле, выпишут из клиники