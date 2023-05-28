https://ria.ru/20230528/sliv-1874608179.html

Украинский генерал рассказал, как Зеленский "сливает" Залужного

Украинский генерал рассказал, как Зеленский "сливает" Залужного - РИА Новости, 28.05.2023

Украинский генерал рассказал, как Зеленский "сливает" Залужного

Украинское руководство во главе с Владимиром Зеленским информационно "сливает" главкома вооруженных сил страны Валерия Залужного из опасений, что он может стать РИА Новости, 28.05.2023

2023-05-28T04:52

2023-05-28T04:52

2023-05-28T04:52

в мире

валерий залужный

владимир зеленский

сергей кривонос

министерство обороны украины

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 28 мая – РИА Новости. Украинское руководство во главе с Владимиром Зеленским информационно "сливает" главкома вооруженных сил страны Валерия Залужного из опасений, что он может стать для него политической угрозой, с таким утверждением в интервью депутату Рады Гео Леросу выступил генерал-майор ВСУ в отставке Сергей Кривонос.Комментируя слова Героса о том, что Залужного "убрали из медиапространства", Кривонос заявил, что офис Зеленского уже "распланировал" будущие президентские и парламентские выборы на Украине, при этом главкома ВСУ украинская верхушка якобы рассматривает как угрозу и конкурента."Офис (Зеленского. – ред.) красиво, системно делает так, чтобы генерал Залужный пропал из информационного поля", - утверждает Кривонос.По его словам, офис Зеленского под различными предлогами зачистил окружение главкома ВСУ и поставил туда своих людей. "Это как раз вновь попытка установить слежку за каждым его шагом для доклада своим кураторам, что именно делает Залужный, с кем встречается, что он говорит… Это уже доходит до маразма", - заявил генерал, добавив, что это "показывает сущность" нынешней украинской власти.Представитель российских силовых структур со ссылкой на источники в ВСУ ранее сообщил РИА Новости, что украинский генерал получил закрытую черепно-мозговую травму и множественные осколочные ранения в результате ракетного удара по командному пункту в районе села Посад-Покровское в Херсонской области.Работник пресс-службы Минобороны Украины Анатолий Штефан позднее опубликовал кадры с главкомом ВСУ после слухов о его тяжелом ранении. На видео Залужный поприветствовал и поблагодарил всех украинцев. Исходя из этого непонятно, когда и где именно был записан ролик. Кроме того, по-прежнему нет объяснений, где находился Залужный с начала мая, когда он уведомил НАТО о невозможности своего выступления перед членами военного комитета альянса даже по видеосвязи.

https://ria.ru/20230528/zaluzhnyy-1874604853.html

https://ria.ru/20230524/zaluzhnyy-1873960089.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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в мире, валерий залужный, владимир зеленский, сергей кривонос, министерство обороны украины, вооруженные силы украины