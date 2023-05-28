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В районах Георгиевки и Краматорска уничтожили склады боеприпасов ВСУ - РИА Новости, 28.05.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:02 28.05.2023 (обновлено: 14:21 28.05.2023)
https://ria.ru/20230528/sklad-1874647374.html
В районах Георгиевки и Краматорска уничтожили склады боеприпасов ВСУ
В районах Георгиевки и Краматорска уничтожили склады боеприпасов ВСУ - РИА Новости, 28.05.2023
В районах Георгиевки и Краматорска уничтожили склады боеприпасов ВСУ
"Южная" группировка ВС РФ на донецком направлении за сутки уничтожила два украинских склада с боеприпасами и вооружением, сообщили в воскресенье в Минобороны... РИА Новости, 28.05.2023
2023-05-28T14:02
2023-05-28T14:21
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
краматорск
россия
безопасность
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МОСКВА, 28 мая – РИА Новости. "Южная" группировка ВС РФ на донецком направлении за сутки уничтожила два украинских склада с боеприпасами и вооружением, сообщили в воскресенье в Минобороны России.Склады боеприпасов и вооружения 79-й десантно-штурмовой бригады украинских войск, а также оперативно-тактической группы "Лиман" располагались в районе Георгиевки и Краматорска, сообщили в ведомстве.
https://ria.ru/20230528/mask-1874605377.html
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вооруженные силы украины, краматорск, россия, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Краматорск, Россия, Безопасность
В районах Георгиевки и Краматорска уничтожили склады боеприпасов ВСУ

Минобороны: в районах Георгиевки и Краматорска уничтожили склады боеприпасов ВСУ

© РИА Новости | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ на позициях в зоне проведения спецоперации
Военнослужащий ВС РФ на позициях в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 28.05.2023
© РИА Новости
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Военнослужащий ВС РФ на позициях в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 мая – РИА Новости. "Южная" группировка ВС РФ на донецком направлении за сутки уничтожила два украинских склада с боеприпасами и вооружением, сообщили в воскресенье в Минобороны России.
Склады боеприпасов и вооружения 79-й десантно-штурмовой бригады украинских войск, а также оперативно-тактической группы "Лиман" располагались в районе Георгиевки и Краматорска, сообщили в ведомстве.
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Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныКраматорскРоссияБезопасность
 
 
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