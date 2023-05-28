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Пискарев: маниакально ненавидящий Россию сенатор раскрыл страшную тайну США - РИА Новости, 28.05.2023
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16:04 28.05.2023 (обновлено: 16:05 28.05.2023)
https://ria.ru/20230528/senator-1874662381.html
Пискарев: маниакально ненавидящий Россию сенатор раскрыл страшную тайну США
Пискарев: маниакально ненавидящий Россию сенатор раскрыл страшную тайну США - РИА Новости, 28.05.2023
Пискарев: маниакально ненавидящий Россию сенатор раскрыл страшную тайну США
Председатель комиссии ГД по расследованию вмешательства во внутренние дела РФ Василий Пискарев сообщил, что слова американского сенатора США Линдси Грэма о... РИА Новости, 28.05.2023
2023-05-28T16:04
2023-05-28T16:05
в мире
россия
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украина
василий пискарев
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владимир зеленский
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Председатель комиссии ГД по расследованию вмешательства во внутренние дела РФ Василий Пискарев сообщил, что слова американского сенатора США Линдси Грэма о заработке на смерти русских говорят о том, что именно США являются главным спонсором и поджигателем необъявленной войны против России. Ранее американский сенатор-республиканец Линдси Грэм во время встречи с Владимиром Зеленским заявил, что русские "умирают" в результате "самой удачной" траты денег американскими властями в рамках оказания помощи Украине. "По сути, маниакально ненавидящий Россию сенатор раскрыл самую страшную тайну Вашингтона. Впрочем, она давно уже стала "секретом Полишинеля" - именно США являются главным спонсором и поджигателем необъявленной войны против России, которую ведут чужими руками и на чужой территории, старательно подбрасывая хворост в виде все более смертоносных видов оружия", - сообщил Пискарев, его слова приводит телеграм-канал комиссии. Именно США заинтересованы в том, чтобы боевые действия продолжались как можно дольше в надежде не просто ослабить, а уничтожить Россию, отметил он. "Линдси Грэм не открыл Америку своим заявлением. США на протяжении своей истории множество раз выступали поджигателем самых кровопролитных войн и конфликтов, спонсируя и поддерживая оружием самые одиозные и человеконенавистнические режимы", - также сообщил он.
https://ria.ru/20230528/medvedev-1874648899.html
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в мире, россия, сша, украина, василий пискарев, линдси грэм, владимир зеленский, госдума рф
В мире, Россия, США, Украина, Василий Пискарев, Линдси Грэм, Владимир Зеленский, Госдума РФ
Пискарев: маниакально ненавидящий Россию сенатор раскрыл страшную тайну США

Пискарев: слова Грэма говорят о том, что главный спонсор войны против России — это США

© AP Photo / Andrew HarnikСенатор-республиканец Линдси Грэм
Сенатор-республиканец Линдси Грэм - РИА Новости, 1920, 28.05.2023
© AP Photo / Andrew Harnik
Сенатор-республиканец Линдси Грэм. Архивное фото
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Председатель комиссии ГД по расследованию вмешательства во внутренние дела РФ Василий Пискарев сообщил, что слова американского сенатора США Линдси Грэма о заработке на смерти русских говорят о том, что именно США являются главным спонсором и поджигателем необъявленной войны против России.
Ранее американский сенатор-республиканец Линдси Грэм во время встречи с Владимиром Зеленским заявил, что русские "умирают" в результате "самой удачной" траты денег американскими властями в рамках оказания помощи Украине.
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"По сути, маниакально ненавидящий Россию сенатор раскрыл самую страшную тайну Вашингтона. Впрочем, она давно уже стала "секретом Полишинеля" - именно США являются главным спонсором и поджигателем необъявленной войны против России, которую ведут чужими руками и на чужой территории, старательно подбрасывая хворост в виде все более смертоносных видов оружия", - сообщил Пискарев, его слова приводит телеграм-канал комиссии.
Именно США заинтересованы в том, чтобы боевые действия продолжались как можно дольше в надежде не просто ослабить, а уничтожить Россию, отметил он.
"Линдси Грэм не открыл Америку своим заявлением. США на протяжении своей истории множество раз выступали поджигателем самых кровопролитных войн и конфликтов, спонсируя и поддерживая оружием самые одиозные и человеконенавистнические режимы", - также сообщил он.
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В миреРоссияСШАУкраинаВасилий ПискаревЛиндси ГрэмВладимир ЗеленскийГосдума РФ
 
 
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