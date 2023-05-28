https://ria.ru/20230528/senator-1874662381.html

Пискарев: маниакально ненавидящий Россию сенатор раскрыл страшную тайну США

Пискарев: маниакально ненавидящий Россию сенатор раскрыл страшную тайну США - РИА Новости, 28.05.2023

Пискарев: маниакально ненавидящий Россию сенатор раскрыл страшную тайну США

Председатель комиссии ГД по расследованию вмешательства во внутренние дела РФ Василий Пискарев сообщил, что слова американского сенатора США Линдси Грэма о... РИА Новости, 28.05.2023

2023-05-28T16:04

2023-05-28T16:04

2023-05-28T16:05

в мире

россия

сша

украина

василий пискарев

линдси грэм

владимир зеленский

госдума рф

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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Председатель комиссии ГД по расследованию вмешательства во внутренние дела РФ Василий Пискарев сообщил, что слова американского сенатора США Линдси Грэма о заработке на смерти русских говорят о том, что именно США являются главным спонсором и поджигателем необъявленной войны против России. Ранее американский сенатор-республиканец Линдси Грэм во время встречи с Владимиром Зеленским заявил, что русские "умирают" в результате "самой удачной" траты денег американскими властями в рамках оказания помощи Украине. "По сути, маниакально ненавидящий Россию сенатор раскрыл самую страшную тайну Вашингтона. Впрочем, она давно уже стала "секретом Полишинеля" - именно США являются главным спонсором и поджигателем необъявленной войны против России, которую ведут чужими руками и на чужой территории, старательно подбрасывая хворост в виде все более смертоносных видов оружия", - сообщил Пискарев, его слова приводит телеграм-канал комиссии. Именно США заинтересованы в том, чтобы боевые действия продолжались как можно дольше в надежде не просто ослабить, а уничтожить Россию, отметил он. "Линдси Грэм не открыл Америку своим заявлением. США на протяжении своей истории множество раз выступали поджигателем самых кровопролитных войн и конфликтов, спонсируя и поддерживая оружием самые одиозные и человеконенавистнические режимы", - также сообщил он.

https://ria.ru/20230528/medvedev-1874648899.html

https://ria.ru/20230528/grem-1874651913.html

россия

сша

украина

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, россия, сша, украина, василий пискарев, линдси грэм, владимир зеленский, госдума рф