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В Госдуме обвинили сенатора США в сатанизме после слов о смерти русских - РИА Новости, 28.05.2023
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10:18 28.05.2023
https://ria.ru/20230528/senator-1874627767.html
В Госдуме обвинили сенатора США в сатанизме после слов о смерти русских
В Госдуме обвинили сенатора США в сатанизме после слов о смерти русских - РИА Новости, 28.05.2023
В Госдуме обвинили сенатора США в сатанизме после слов о смерти русских
Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик назвал признанием в сатанизме слова американского сенатора США Линдси Грэма о заработке на смерти русских. РИА Новости, 28.05.2023
2023-05-28T10:18
2023-05-28T10:18
сша
дмитрий белик
линдси грэм
владимир зеленский
госдума рф
севастополь
украина
в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мая – РИА Новости. Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик назвал признанием в сатанизме слова американского сенатора США Линдси Грэма о заработке на смерти русских. Ранее американский сенатор-республиканец Линдси Грэм во время встречи с Владимиром Зеленским заявил, что русские "умирают" в результате "самой удачной" траты денег американскими властями в рамках оказания помощи Украине. "Американский сенатор расписался перед всем миром в сатанистской политике своей страны. Его заявление отражает всю суть идеологии Белого дома. Определенному кругу людей в США неинтересен процветающий мир, им интересны заработки. Там, где наша страна говорит о мире, они мечтают о кровопролитии, там, где мы вынуждены лить кровь, они подсчитывают, сколько на этом заработали", - сказал Белик. Депутат подчеркнул, что политики, подобные американскому сенатору, – это люди, зараженные "вирусом сатанизма". "А значит, мы делаем все правильно, мы очищаем по крайней мере близлежащие территории от поклонников этой мерзкой идеологии", - подчеркнул депутат.
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сша, дмитрий белик, линдси грэм, владимир зеленский, госдума рф, севастополь, украина, в мире
США, Дмитрий Белик, Линдси Грэм, Владимир Зеленский, Госдума РФ, Севастополь, Украина, В мире
В Госдуме обвинили сенатора США в сатанизме после слов о смерти русских

В Госдуме назвали слова сенатора США Грэма о смерти русских признанием в сатанизме

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Государственной Думы
Здание Государственной Думы - РИА Новости, 1920, 28.05.2023
© РИА Новости / Мария Девахина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мая – РИА Новости. Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик назвал признанием в сатанизме слова американского сенатора США Линдси Грэма о заработке на смерти русских.
Ранее американский сенатор-республиканец Линдси Грэм во время встречи с Владимиром Зеленским заявил, что русские "умирают" в результате "самой удачной" траты денег американскими властями в рамках оказания помощи Украине.
"Американский сенатор расписался перед всем миром в сатанистской политике своей страны. Его заявление отражает всю суть идеологии Белого дома. Определенному кругу людей в США неинтересен процветающий мир, им интересны заработки. Там, где наша страна говорит о мире, они мечтают о кровопролитии, там, где мы вынуждены лить кровь, они подсчитывают, сколько на этом заработали", - сказал Белик.
Депутат подчеркнул, что политики, подобные американскому сенатору, – это люди, зараженные "вирусом сатанизма".
"А значит, мы делаем все правильно, мы очищаем по крайней мере близлежащие территории от поклонников этой мерзкой идеологии", - подчеркнул депутат.
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СШАДмитрий БеликЛиндси ГрэмВладимир ЗеленскийГосдума РФСевастопольУкраинаВ мире
 
 
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