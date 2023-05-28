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В Госдуме обвинили сенатора США в сатанизме после слов о смерти русских
В Госдуме обвинили сенатора США в сатанизме после слов о смерти русских - РИА Новости, 28.05.2023
В Госдуме обвинили сенатора США в сатанизме после слов о смерти русских
Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик назвал признанием в сатанизме слова американского сенатора США Линдси Грэма о заработке на смерти русских. РИА Новости, 28.05.2023
2023-05-28T10:18
2023-05-28T10:18
2023-05-28T10:18
сша
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линдси грэм
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мая – РИА Новости. Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик назвал признанием в сатанизме слова американского сенатора США Линдси Грэма о заработке на смерти русских. Ранее американский сенатор-республиканец Линдси Грэм во время встречи с Владимиром Зеленским заявил, что русские "умирают" в результате "самой удачной" траты денег американскими властями в рамках оказания помощи Украине. "Американский сенатор расписался перед всем миром в сатанистской политике своей страны. Его заявление отражает всю суть идеологии Белого дома. Определенному кругу людей в США неинтересен процветающий мир, им интересны заработки. Там, где наша страна говорит о мире, они мечтают о кровопролитии, там, где мы вынуждены лить кровь, они подсчитывают, сколько на этом заработали", - сказал Белик. Депутат подчеркнул, что политики, подобные американскому сенатору, – это люди, зараженные "вирусом сатанизма". "А значит, мы делаем все правильно, мы очищаем по крайней мере близлежащие территории от поклонников этой мерзкой идеологии", - подчеркнул депутат.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, дмитрий белик, линдси грэм, владимир зеленский, госдума рф, севастополь, украина, в мире
США, Дмитрий Белик, Линдси Грэм, Владимир Зеленский, Госдума РФ, Севастополь, Украина, В мире
В Госдуме обвинили сенатора США в сатанизме после слов о смерти русских
В Госдуме назвали слова сенатора США Грэма о смерти русских признанием в сатанизме
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мая – РИА Новости. Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик назвал признанием в сатанизме слова американского сенатора США Линдси Грэма о заработке на смерти русских.
Ранее американский сенатор-республиканец Линдси Грэм во время встречи с Владимиром Зеленским
заявил, что русские "умирают" в результате "самой удачной" траты денег американскими властями в рамках оказания помощи Украине
.
"Американский сенатор расписался перед всем миром в сатанистской политике своей страны. Его заявление отражает всю суть идеологии Белого дома. Определенному кругу людей в США неинтересен процветающий мир, им интересны заработки. Там, где наша страна говорит о мире, они мечтают о кровопролитии, там, где мы вынуждены лить кровь, они подсчитывают, сколько на этом заработали", - сказал Белик.
Депутат подчеркнул, что политики, подобные американскому сенатору, – это люди, зараженные "вирусом сатанизма".
"А значит, мы делаем все правильно, мы очищаем по крайней мере близлежащие территории от поклонников этой мерзкой идеологии", - подчеркнул депутат.
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