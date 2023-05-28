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В Госдуме обвинили сенатора США в сатанизме после слов о смерти русских

В Госдуме обвинили сенатора США в сатанизме после слов о смерти русских - РИА Новости, 28.05.2023

В Госдуме обвинили сенатора США в сатанизме после слов о смерти русских

Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик назвал признанием в сатанизме слова американского сенатора США Линдси Грэма о заработке на смерти русских. РИА Новости, 28.05.2023

2023-05-28T10:18

2023-05-28T10:18

2023-05-28T10:18

сша

дмитрий белик

линдси грэм

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госдума рф

севастополь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мая – РИА Новости. Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик назвал признанием в сатанизме слова американского сенатора США Линдси Грэма о заработке на смерти русских. Ранее американский сенатор-республиканец Линдси Грэм во время встречи с Владимиром Зеленским заявил, что русские "умирают" в результате "самой удачной" траты денег американскими властями в рамках оказания помощи Украине. "Американский сенатор расписался перед всем миром в сатанистской политике своей страны. Его заявление отражает всю суть идеологии Белого дома. Определенному кругу людей в США неинтересен процветающий мир, им интересны заработки. Там, где наша страна говорит о мире, они мечтают о кровопролитии, там, где мы вынуждены лить кровь, они подсчитывают, сколько на этом заработали", - сказал Белик. Депутат подчеркнул, что политики, подобные американскому сенатору, – это люди, зараженные "вирусом сатанизма". "А значит, мы делаем все правильно, мы очищаем по крайней мере близлежащие территории от поклонников этой мерзкой идеологии", - подчеркнул депутат.

https://ria.ru/20230527/peskov-1874549754.html

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Варвара Скокшина

сша, дмитрий белик, линдси грэм, владимир зеленский, госдума рф, севастополь, украина, в мире