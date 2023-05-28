https://ria.ru/20230528/sdelka-1874608040.html

Сделку о предотвращении дефолта в США в среду вынесут на утверждение

Сделку о предотвращении дефолта в США в среду вынесут на утверждение - РИА Новости, 28.05.2023

Сделку о предотвращении дефолта в США в среду вынесут на утверждение

Спикер палаты представителей Кевин Маккарти сообщил, что сделка о предотвращении дефолта США будет опубликована в воскресенье, а в среду вынесена на утверждение РИА Новости, 28.05.2023

2023-05-28T04:47

2023-05-28T04:47

2023-05-28T04:51

в мире

сша

кевин маккарти

джо байден

попытки изменить потолок госдолга сша

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ВАШИНГТОН, 28 мая - РИА Новости. Спикер палаты представителей Кевин Маккарти сообщил, что сделка о предотвращении дефолта США будет опубликована в воскресенье, а в среду вынесена на утверждение конгресса. В кратком выступлении перед журналистами, последовавшем после его разговора с президентом США Джо Байденом, Маккарти рассказал, что сделка содержит "исторические" сокращения бюджетных расходов. "Я ожидаю, что завтра мы закончим формулирование законопроекта, сверимся с Белым домом, и я снова завтра во второй половине дня переговорю с президентом. Мы опубликуем текст завтра и поставим его на голосование в среду", - сказал спикер. Он не стал вдаваться в подробности договоренностей, сообщив только, что они не предполагают новых налогов и правительственных программ, а, напротив, предусматривают "историческое" сокращение расходов федерального бюджета. В центре дискуссии был вопрос о повышении потолка государственного долга, в обмен на которое республиканцы палаты представителей требовали от администрации Байдена ограничения бюджетных трат.

https://ria.ru/20230524/defolt-1873888166.html

https://ria.ru/20230522/amerika-1873333053.html

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в мире, сша, кевин маккарти, джо байден, попытки изменить потолок госдолга сша