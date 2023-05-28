https://ria.ru/20230528/samolet-1874638068.html

"Шансы выжить малы": американский пилот-ветеран назвал уязвимое место F-16

"Шансы выжить малы": американский пилот-ветеран назвал уязвимое место F-16 - РИА Новости, 28.05.2023

"Шансы выжить малы": американский пилот-ветеран назвал уязвимое место F-16

Украине придется умерить завышенные ожидания от получения американских истребителей F-16 из-за уязвимости перед российскими ПВО, сообщило агентство Bloomberg. РИА Новости, 28.05.2023

2023-05-28T12:05

2023-05-28T12:05

2023-05-28T15:00

технологии

украина

сша

f-16

heritage foundation

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/15/1846441438_1175:184:3072:1251_1920x0_80_0_0_7d1e00e37015948dc443cd5c86d1cc9e.jpg

МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Украине придется умерить завышенные ожидания от получения американских истребителей F-16 из-за уязвимости перед российскими ПВО, сообщило агентство Bloomberg.Как заявил авторам статьи бывший пилот ВВС США, старший научный сотрудник по оборонной политике в вашингтонском аналитическом центре Heritage Foundation Джон Венабл, летавший на F-16, основная проблема самолетов этой конфигурации — возможность обнаружения на большом расстоянии. Если истребители F-16 попробуют атаковать российские рубежи, системы сработают до подлета к цели."Все, что можно будет сделать, — это нырнуть в грязь и надеяться, что холм окажется между вами и системами наведения ракеты. Без такого прикрытия шансы на выживание невелики", — сказал Венабл.По словам пилота, тактика украинских ВВС, пытающихся наносить удары из-за холмов и прятаться, также не отличается эффективностью."Так вы ни во что не попадете", — пояснил ветеран.Также авторы статьи заметили, что F-16, которые, скорее всего, будут отправлены на Украину, по-прежнему будут иметь более низкий радар и ракеты меньшей дальности, чем самые современные российские самолеты и средства ПВО.

https://ria.ru/20230527/krizis-1874508630.html

украина

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Матыс

Ольга Матыс

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Матыс

технологии, украина, сша, f-16, heritage foundation, в мире