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"Шансы выжить малы": американский пилот-ветеран назвал уязвимое место F-16
"Шансы выжить малы": американский пилот-ветеран назвал уязвимое место F-16 - РИА Новости, 28.05.2023
"Шансы выжить малы": американский пилот-ветеран назвал уязвимое место F-16
Украине придется умерить завышенные ожидания от получения американских истребителей F-16 из-за уязвимости перед российскими ПВО, сообщило агентство Bloomberg. РИА Новости, 28.05.2023
2023-05-28T12:05
2023-05-28T12:05
2023-05-28T15:00
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МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Украине придется умерить завышенные ожидания от получения американских истребителей F-16 из-за уязвимости перед российскими ПВО, сообщило агентство Bloomberg.Как заявил авторам статьи бывший пилот ВВС США, старший научный сотрудник по оборонной политике в вашингтонском аналитическом центре Heritage Foundation Джон Венабл, летавший на F-16, основная проблема самолетов этой конфигурации — возможность обнаружения на большом расстоянии. Если истребители F-16 попробуют атаковать российские рубежи, системы сработают до подлета к цели."Все, что можно будет сделать, — это нырнуть в грязь и надеяться, что холм окажется между вами и системами наведения ракеты. Без такого прикрытия шансы на выживание невелики", — сказал Венабл.По словам пилота, тактика украинских ВВС, пытающихся наносить удары из-за холмов и прятаться, также не отличается эффективностью."Так вы ни во что не попадете", — пояснил ветеран.Также авторы статьи заметили, что F-16, которые, скорее всего, будут отправлены на Украину, по-прежнему будут иметь более низкий радар и ракеты меньшей дальности, чем самые современные российские самолеты и средства ПВО.
https://ria.ru/20230527/krizis-1874508630.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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технологии, украина, сша, f-16, heritage foundation, в мире
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"Шансы выжить малы": американский пилот-ветеран назвал уязвимое место F-16
Bloomberg: истребители F-16 будут слишком уязвимы перед российскими ракетами