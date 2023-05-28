https://ria.ru/20230528/samolet-1874618465.html

У самолета при посадке в саудовской Джидде лопнуло колесо

У самолета при посадке в саудовской Джидде лопнуло колесо - РИА Новости, 28.05.2023

У самолета при посадке в саудовской Джидде лопнуло колесо

Посадка самолета национального авиаперевозчика Египта EgyptAir в международном аэропорту Джидды в воскресенье утром прошла в в аварийном режиме из-за лопнувшей... РИА Новости, 28.05.2023

2023-05-28T08:53

2023-05-28T08:53

2023-05-28T08:59

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КАИР, 28 мая - РИА Новости. Посадка самолета национального авиаперевозчика Египта EgyptAir в международном аэропорту Джидды в воскресенье утром прошла в в аварийном режиме из-за лопнувшей шины на колесе, никто не пострадал, говорится в поступившем РИА Новости сообщении авиакомпании. "Во время посадки самолета рейса MS643 модели B738 на взлетно-посадочную полосу международного аэропорта Джидды у самолета EgyptAir взорвалась одна из шин. Пилот самолета смог благополучно приземлиться, а все пассажиры были благополучно доставлены в зал прилета пассажиров, пострадавших нет", - отмечается в сообщении. В настоящее время специалисты выясняют причину произошедшего.

https://ria.ru/20230505/puteshestviya-1869703781.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

джидда, египет, egyptair, в мире