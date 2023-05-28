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У самолета при посадке в саудовской Джидде лопнуло колесо - РИА Новости, 28.05.2023
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08:53 28.05.2023 (обновлено: 08:59 28.05.2023)
https://ria.ru/20230528/samolet-1874618465.html
У самолета при посадке в саудовской Джидде лопнуло колесо
У самолета при посадке в саудовской Джидде лопнуло колесо - РИА Новости, 28.05.2023
У самолета при посадке в саудовской Джидде лопнуло колесо
Посадка самолета национального авиаперевозчика Египта EgyptAir в международном аэропорту Джидды в воскресенье утром прошла в в аварийном режиме из-за лопнувшей... РИА Новости, 28.05.2023
2023-05-28T08:53
2023-05-28T08:59
джидда
египет
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в мире
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КАИР, 28 мая - РИА Новости. Посадка самолета национального авиаперевозчика Египта EgyptAir в международном аэропорту Джидды в воскресенье утром прошла в в аварийном режиме из-за лопнувшей шины на колесе, никто не пострадал, говорится в поступившем РИА Новости сообщении авиакомпании. "Во время посадки самолета рейса MS643 модели B738 на взлетно-посадочную полосу международного аэропорта Джидды у самолета EgyptAir взорвалась одна из шин. Пилот самолета смог благополучно приземлиться, а все пассажиры были благополучно доставлены в зал прилета пассажиров, пострадавших нет", - отмечается в сообщении. В настоящее время специалисты выясняют причину произошедшего.
https://ria.ru/20230505/puteshestviya-1869703781.html
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джидда, египет, egyptair, в мире
Джидда, Египет, EgyptAir, В мире
У самолета при посадке в саудовской Джидде лопнуло колесо

У самолета EgyptAir при посадке в саудовской Джидде лопнуло колесо

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкОграничительная лента у стойки регистрации авиакомпании EgyptAir
Ограничительная лента у стойки регистрации авиакомпании EgyptAir - РИА Новости, 1920, 28.05.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Ограничительная лента у стойки регистрации авиакомпании EgyptAir . Архивное фото
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КАИР, 28 мая - РИА Новости. Посадка самолета национального авиаперевозчика Египта EgyptAir в международном аэропорту Джидды в воскресенье утром прошла в в аварийном режиме из-за лопнувшей шины на колесе, никто не пострадал, говорится в поступившем РИА Новости сообщении авиакомпании.
"Во время посадки самолета рейса MS643 модели B738 на взлетно-посадочную полосу международного аэропорта Джидды у самолета EgyptAir взорвалась одна из шин. Пилот самолета смог благополучно приземлиться, а все пассажиры были благополучно доставлены в зал прилета пассажиров, пострадавших нет", - отмечается в сообщении.
В настоящее время специалисты выясняют причину произошедшего.
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