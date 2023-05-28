https://ria.ru/20230528/rvio-1874599545.html

В РВИО напомнили о подвигах пограничников

В РВИО напомнили о подвигах пограничников - РИА Новости, 28.05.2023

В РВИО напомнили о подвигах пограничников

Российские пограничники сегодня выполняют важнейшую задачу по защите государства – как и в 1941 году, они первыми выявляют и принимают удар противника,... РИА Новости, 28.05.2023

2023-05-28T00:24

2023-05-28T00:24

2023-05-28T00:28

иван грозный

алексей лопатин

адольф гитлер

российское военно-историческое общество (рвио)

фсб

россия

ссср

рсфср

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0d/1788439772_0:5:3071:1732_1920x0_80_0_0_41e0131fc4e6bfdf1ba383e866bae086.jpg

МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Российские пограничники сегодня выполняют важнейшую задачу по защите государства – как и в 1941 году, они первыми выявляют и принимают удар противника, пытающегося прорваться вглубь страны, заявил РИА Новости научный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Михаил Мягков. День пограничника отмечается в России в воскресенье, 28 мая. Именно в эту дату ровно 105 лет назад Совнарком РСФСР издал Декрет о создании пограничной охраны. Ее "предтечей" можно считать службу, учрежденную еще в XVI веке по поручению Ивана Грозного князем Михаилом Воротынским, которая была призвана защищать южные и юго-восточные рубежи Русского царства от крымских татар и ногаев. В 1920 году погранвойска были переданы под управление особого отдела ВЧК (Всероссийская чрезвычайная комиссия по борьбе с контрреволюцией и саботажем) и с тех пор являются структурным подразделением органов госбезопасности (НКВД, КГБ СССР, сегодня – ФСБ России). "Сегодня диверсионные группы противника пытаются прорваться в приграничные области России. Как в годы Великой Отечественной, так и сейчас, пограничники, которые имеют на вооружении по сути только стрелковое оружие, выигрывают время для подхода главных сил, которые будут громить и вытеснять противника с нашей территории", - сказал Мягков. Собеседник агентства отметил, что именно пограничники первыми выявляют противника, выполняют не только функции охраны и проверки документов, но и важнейшие контртеррористические задачи. "Если человек хочет стать пограничником, он должен соответствовать сразу многим критериям: быть физически крепким, технически образованным, беззаветно преданным патриотом своей страны - каждый день они стоят на передовом рубеже, за которым находится вся страна. Осознание этого должно придавать пограничнику особый стимул и "нерв" его службе", - подчеркнул Мягков. Первыми приняли бой с нацистамиИсторик напомнил, что именно погранвойска не только первыми встретили натиск нацистских войск 22 июня 1941 года, но и освободили от гитлеровцев населенный пункт. Речь идет о городе Перемышль (ныне – Польша), который немцы захватили еще 22 июня, но на следующий день были выбиты оттуда пограничными и стрелковыми частями: "Да, спустя пять дней, 27 июня мы все-таки вынуждены были оттуда отступить и вернули его лишь в 1944 году, но факт остается фактом". Всего за годы Великой Отечественной около 200 пограничников стали героями Советского Союза. Среди них – командир 90-го Владимир-Волынского пограничного отряда лейтенант Алексей Лопатин, державший оборону заставы 12 дней при том, что немцы "закладывали" на ее штурм "максимум час". Известен также подвиг Августовского погранотряда (Гродненский район Белостокской области Белорусской ССР), который не только защищался, но и ходил в контратаки. В годы войны пограничники не только обороняли рубежи Советского союза, но и участвовали в наступлении. Так, в мае 1945 года в Берлин вошло пять погранполков. Значимую роль пограничники сыграли также в выявлении пособников Адольфа Гитлера и ликвидации националистического подполья на Западной Украине. Защитили Среднюю АзиюНаучный директор РВИО напомнил, что российские пограничники совершали подвиги и в послевоенное время. Мягков привел в пример дислоцированный после распада СССР на таджикско-афганской границе Московский погранотряд, который остановил постоянный поток боевиков и исламских фундаменталистов из Афганистана в Среднюю Азию. "Тринадцатого июля 1993 года Московский погранотряд понес большие потери, но при неравном соотношении сил (48 российских солдат против 250 боевиков) 11 часов держал отпор и смог выбить экстремистов за границу. Если бы не наши пограничники, боевики могли просочиться в постсоветские среднеазиатские республики, что дестабилизировало бы ситуацию в этом регионе и обеспечило попадание террористов на территорию России", - рассказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20230528/pogranichniki-1874598414.html

https://ria.ru/20230528/pogranichniki-1874598283.html

https://ria.ru/20230515/afganistan-1871719857.html

россия

ссср

рсфср

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

иван грозный, алексей лопатин, адольф гитлер, российское военно-историческое общество (рвио), фсб, россия, ссср, рсфср