https://ria.ru/20230528/rumyniya-1874602780.html

В Румынии стартуют многонациональные учения с участием десяти тысяч солдат

В Румынии стартуют многонациональные учения с участием десяти тысяч солдат - РИА Новости, 28.05.2023

В Румынии стартуют многонациональные учения с участием десяти тысяч солдат

Масштабные многонациональные учения Saber Guardian 23 с участием 10 тысяч военных из 13 стран, а также 1,7 тысячи единиц техники начнутся в Румынии 29 мая,... РИА Новости, 28.05.2023

2023-05-28T01:33

2023-05-28T01:33

2023-05-28T05:31

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КИШИНЕВ, 28 мая - РИА Новости. Масштабные многонациональные учения Saber Guardian 23 с участием 10 тысяч военных из 13 стран, а также 1,7 тысячи единиц техники начнутся в Румынии 29 мая, сообщила пресс-служба министерства обороны страны. "В многонациональных учениях Saber Guardian 23 (SG23) , которые пройдут с 29 мая по 9 июня, примут участие около 10 тысяч солдат, из них более пяти тысяч румынских солдат, с более чем 1,7 тысячи техническими средствами из нашей страны и 13 союзных и партнерских стран", - сообщается на сайте минобороны.В министерстве уточнили, что это крупнейшие и наиболее сложные многонациональные учения, запланированные на этот год, которые будут проходить на полигонах и военных объектах в Румынии. В них будут принимать участие военные из Албании, Болгарии, Франции, Греции, Италии, Северной Македонии, Черногории, Польши, Португалии, Молдавии, США и Нидерландов.Учебные мероприятия включают в себя наземные движения в тактических рамках, форсирование водотоков, тактические учения с боевыми стрельбами и без них, с применением техники всех категорий войск, прыжки с парашютом, а также мероприятия с медицинской эвакуацией и лечением раненых.

https://ria.ru/20230527/obedinenie-1874572796.html

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румыния, албания, болгария, в мире