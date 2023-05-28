Рейтинг@Mail.ru
Россияне верят, что заказы скоро будут доставлять роботы, показал опрос - РИА Новости, 28.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:44 28.05.2023
https://ria.ru/20230528/roboty-1874623291.html
Россияне верят, что заказы скоро будут доставлять роботы, показал опрос
Россияне верят, что заказы скоро будут доставлять роботы, показал опрос - РИА Новости, 28.05.2023
Россияне верят, что заказы скоро будут доставлять роботы, показал опрос
Больше 70% россиян верят, что в скоро времени заказ домой будут привозить роботы, при этом лишь 7% из них считают, что они смогут полностью заменить курьеров,... РИА Новости, 28.05.2023
2023-05-28T09:44
2023-05-28T09:44
технологии
вкусвилл
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/0b/1588788655_0:0:3244:1825_1920x0_80_0_0_1c61d36a8487a95d6beb86d8891e41ad.jpg
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Больше 70% россиян верят, что в скоро времени заказ домой будут привозить роботы, при этом лишь 7% из них считают, что они смогут полностью заменить курьеров, говорится в совместном исследовании "СберМаркета" и "Русопроса", имеющемся в распоряжении РИА Новости. "По мнению 71,5% респондентов, в ближайшем будущем продукты будут доставлять роботы. Однако только 7,3% из них считают при этом, что механические курьеры смогут полностью заменить живых людей. 64,2% из них склоняются к гибридному варианту, когда доставкой занимаются и роботы, и люди. Остальные респонденты считают, что доставку будут осуществлять только курьеры", - говорится в материалах. В исследовании приняли участие 1002 человека. Отмечается, что почти 60% покупателей ожидают, что в дальнейшем прямые взаимодействия с курьерами в любом случае снизятся. По их мнению, оно постепенно будет сводиться к минимуму, вплоть до того, что заказчик и курьер не будут контактировать совсем. Также россияне ждут в ближайшие пять лет внедрения функции, которая позволит получить одну доставку с заказами из разных магазинов и с разных сайтов, появления возможности сдавать вторсырье курьеру и получать за это бонусы, а также онлайн в реальном времени контролировать процесс сборки овощей и фруктов. При этом 46,3% граждан заявили, что пользуются онлайн-доставкой продуктов хотя бы раз в неделю. При этом примерно четверо из пяти опрошенных стали использовать такие сервисы около трёх лет назад. Так, например, ритейлер "ВкусВилл" сообщил агентству, что в среднем в сети совершают 300 тысяч заказов в день. "Данные... позволяют сделать вывод о том, что доставка продуктов на дом уже вошла у многих в привычку. Так, около половины респондентов (43,4%) рассказали, что в данный момент заказывают продукты онлайн чаще, чем делали это, когда только начинали пользоваться услугами сервисов доставки", - добавляется в исследовании.
https://ria.ru/20230428/bpla-1868592876.html
https://radiosputnik.ria.ru/20221121/bespilotniki-1833113492.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/0b/1588788655_128:0:2859:2048_1920x0_80_0_0_d469cf6b6b68ff0e25e80989358265d0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
технологии, вкусвилл
Технологии, ВкусВилл
Россияне верят, что заказы скоро будут доставлять роботы, показал опрос

"СберМаркет" и "Русопрос": россияне верят, что скоро заказы будут доставлять роботы

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкРобот-курьер "Яндекс.Ровер" в Иннополисе
Робот-курьер Яндекс.Ровер в Иннополисе - РИА Новости, 1920, 28.05.2023
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Робот-курьер "Яндекс.Ровер" в Иннополисе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Больше 70% россиян верят, что в скоро времени заказ домой будут привозить роботы, при этом лишь 7% из них считают, что они смогут полностью заменить курьеров, говорится в совместном исследовании "СберМаркета" и "Русопроса", имеющемся в распоряжении РИА Новости.
"По мнению 71,5% респондентов, в ближайшем будущем продукты будут доставлять роботы. Однако только 7,3% из них считают при этом, что механические курьеры смогут полностью заменить живых людей. 64,2% из них склоняются к гибридному варианту, когда доставкой занимаются и роботы, и люди. Остальные респонденты считают, что доставку будут осуществлять только курьеры", - говорится в материалах. В исследовании приняли участие 1002 человека.
Название на здании Национального исследовательского технологического университета МИСиС - РИА Новости, 1920, 28.04.2023
В МИСиС появится образовательная программа по дизайну беспилотников
28 апреля, 19:15
Отмечается, что почти 60% покупателей ожидают, что в дальнейшем прямые взаимодействия с курьерами в любом случае снизятся. По их мнению, оно постепенно будет сводиться к минимуму, вплоть до того, что заказчик и курьер не будут контактировать совсем. Также россияне ждут в ближайшие пять лет внедрения функции, которая позволит получить одну доставку с заказами из разных магазинов и с разных сайтов, появления возможности сдавать вторсырье курьеру и получать за это бонусы, а также онлайн в реальном времени контролировать процесс сборки овощей и фруктов.
При этом 46,3% граждан заявили, что пользуются онлайн-доставкой продуктов хотя бы раз в неделю. При этом примерно четверо из пяти опрошенных стали использовать такие сервисы около трёх лет назад. Так, например, ритейлер "ВкусВилл" сообщил агентству, что в среднем в сети совершают 300 тысяч заказов в день.
"Данные... позволяют сделать вывод о том, что доставка продуктов на дом уже вошла у многих в привычку. Так, около половины респондентов (43,4%) рассказали, что в данный момент заказывают продукты онлайн чаще, чем делали это, когда только начинали пользоваться услугами сервисов доставки", - добавляется в исследовании.
Беспилотный робот-курьер - РИА Новости, 1920, 21.11.2022
СМИ: во дворах новостроек предусмотрят площадку для беспилотников
21 ноября 2022, 15:22
 
ТехнологииВкусВилл
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала