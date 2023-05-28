https://ria.ru/20230528/roboty-1874623291.html

Россияне верят, что заказы скоро будут доставлять роботы, показал опрос

Россияне верят, что заказы скоро будут доставлять роботы, показал опрос - РИА Новости, 28.05.2023

Россияне верят, что заказы скоро будут доставлять роботы, показал опрос

Больше 70% россиян верят, что в скоро времени заказ домой будут привозить роботы, при этом лишь 7% из них считают, что они смогут полностью заменить курьеров,... РИА Новости, 28.05.2023

2023-05-28T09:44

2023-05-28T09:44

2023-05-28T09:44

технологии

вкусвилл

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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Больше 70% россиян верят, что в скоро времени заказ домой будут привозить роботы, при этом лишь 7% из них считают, что они смогут полностью заменить курьеров, говорится в совместном исследовании "СберМаркета" и "Русопроса", имеющемся в распоряжении РИА Новости. "По мнению 71,5% респондентов, в ближайшем будущем продукты будут доставлять роботы. Однако только 7,3% из них считают при этом, что механические курьеры смогут полностью заменить живых людей. 64,2% из них склоняются к гибридному варианту, когда доставкой занимаются и роботы, и люди. Остальные респонденты считают, что доставку будут осуществлять только курьеры", - говорится в материалах. В исследовании приняли участие 1002 человека. Отмечается, что почти 60% покупателей ожидают, что в дальнейшем прямые взаимодействия с курьерами в любом случае снизятся. По их мнению, оно постепенно будет сводиться к минимуму, вплоть до того, что заказчик и курьер не будут контактировать совсем. Также россияне ждут в ближайшие пять лет внедрения функции, которая позволит получить одну доставку с заказами из разных магазинов и с разных сайтов, появления возможности сдавать вторсырье курьеру и получать за это бонусы, а также онлайн в реальном времени контролировать процесс сборки овощей и фруктов. При этом 46,3% граждан заявили, что пользуются онлайн-доставкой продуктов хотя бы раз в неделю. При этом примерно четверо из пяти опрошенных стали использовать такие сервисы около трёх лет назад. Так, например, ритейлер "ВкусВилл" сообщил агентству, что в среднем в сети совершают 300 тысяч заказов в день. "Данные... позволяют сделать вывод о том, что доставка продуктов на дом уже вошла у многих в привычку. Так, около половины респондентов (43,4%) рассказали, что в данный момент заказывают продукты онлайн чаще, чем делали это, когда только начинали пользоваться услугами сервисов доставки", - добавляется в исследовании.

https://ria.ru/20230428/bpla-1868592876.html

https://radiosputnik.ria.ru/20221121/bespilotniki-1833113492.html

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2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

технологии, вкусвилл