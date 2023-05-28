Рейтинг@Mail.ru
В атаке ДРГ на Белгородскую область участвовали поляки и американцы - РИА Новости, 29.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:03 28.05.2023 (обновлено: 00:33 29.05.2023)
https://ria.ru/20230528/ranenie-1874662291.html
В атаке ДРГ на Белгородскую область участвовали поляки и американцы
В атаке ДРГ на Белгородскую область участвовали поляки и американцы - РИА Новости, 29.05.2023
В атаке ДРГ на Белгородскую область участвовали поляки и американцы
Жительница Белгородской области, у которой диверсанты убили мужа, рассказала, что ее держали в заложниках украинцы, поляки и американцы, сообщил глава региона... РИА Новости, 29.05.2023
2023-05-28T16:03
2023-05-29T00:33
белгородская область
происшествия
вячеслав гладков
россия
следственный комитет россии (ск рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/18/1873777319_0:79:2157:1292_1920x0_80_0_0_81ffbb569b8c2d9d69038b77647aadd1.jpg
БЕЛГОРОД, 28 мая — РИА Новости. Жительница Белгородской области, у которой диверсанты убили мужа, рассказала, что ее держали в заложниках украинцы, поляки и американцы, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.Губернатор сегодня навестил в больницах пострадавших при нападении ДРГ. Он подчеркнул, что особенно тяжело сейчас вдове бойца территориальной обороны Юрия Гаевого, которого убили у нее на глазах."Она находилась фактически в плену, истекала кровью, не было возможности даже попить. В заложниках ее держали два украинца, остальные, с ее слов — поляки и американцы. Что испытала она, наверное, трудно даже представить. Психологическое состояние очень тяжелое, никто и ничто не вернет ей мужа", — написал Гладков в Telegram-канале.Он подчеркнул, что власти окажут пострадавшей всю необходимую помощь.Ранее сообщалось о гибели от рук диверсантов жителя села Козинка Юрия Гаевого, который служил в территориальной обороне. По данным губернатора, причиной смерти стал выстрел в голову при заходе ДРГ на территорию Грайворонского округа. У мужчины остались жена и несовершеннолетняя дочь.В понедельник украинская диверсионно-разведывательная группа зашла на территорию Грайворонского округа Белгородской области. После этого в регионе ввели режим контртеррористической операции. Во вторник Минобороны объявило о разгроме вторгшихся украинских националистов, нападавшие потеряли более 70 человек. Вечером того же дня режим КТО отменили. Следственный комитет возбудил уголовное дело по шести статьям, в том числе о теракте.По данным властей Белгородской области, в результате действий украинских диверсантов один мирный житель погиб, 13 пострадали. Как сообщил утром в среду губернатор Вячеслав Гладков, девять человек остаются в больницах, из них трое — в реанимации.
https://ria.ru/20230528/obstrel-1874602918.html
https://ria.ru/20230526/obstrely-1874301077.html
белгородская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/18/1873777319_165:0:1993:1371_1920x0_80_0_0_b4dd9c2f5a93e0f2ef215f806c7d29f6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
белгородская область, происшествия, вячеслав гладков, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Белгородская область, Происшествия, Вячеслав Гладков, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В атаке ДРГ на Белгородскую область участвовали поляки и американцы

Гладков: среди атаковавших Белгородскую область диверсантов находились поляки и американцы

© Пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в медиабанкПоврежденная техника на месте ликвидации украинской ДРГ в Белгородской области
Поврежденная техника на месте ликвидации украинской ДРГ в Белгородской области
© Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в медиабанк
Поврежденная техника на месте ликвидации украинской ДРГ в Белгородской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕЛГОРОД, 28 мая — РИА Новости. Жительница Белгородской области, у которой диверсанты убили мужа, рассказала, что ее держали в заложниках украинцы, поляки и американцы, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
Губернатор сегодня навестил в больницах пострадавших при нападении ДРГ. Он подчеркнул, что особенно тяжело сейчас вдове бойца территориальной обороны Юрия Гаевого, которого убили у нее на глазах.
«
"Она находилась фактически в плену, истекала кровью, не было возможности даже попить. В заложниках ее держали два украинца, остальные, с ее слов — поляки и американцы. Что испытала она, наверное, трудно даже представить. Психологическое состояние очень тяжелое, никто и ничто не вернет ей мужа", — написал Гладков в Telegram-канале.
Он подчеркнул, что власти окажут пострадавшей всю необходимую помощь.
Последствия обстрела Шебекино - РИА Новости, 1920, 28.05.2023
Белгородский губернатор Гладков попал под обстрел в Шебекино
Вчера, 01:35
Ранее сообщалось о гибели от рук диверсантов жителя села Козинка Юрия Гаевого, который служил в территориальной обороне. По данным губернатора, причиной смерти стал выстрел в голову при заходе ДРГ на территорию Грайворонского округа. У мужчины остались жена и несовершеннолетняя дочь.
В понедельник украинская диверсионно-разведывательная группа зашла на территорию Грайворонского округа Белгородской области. После этого в регионе ввели режим контртеррористической операции. Во вторник Минобороны объявило о разгроме вторгшихся украинских националистов, нападавшие потеряли более 70 человек. Вечером того же дня режим КТО отменили. Следственный комитет возбудил уголовное дело по шести статьям, в том числе о теракте.
По данным властей Белгородской области, в результате действий украинских диверсантов один мирный житель погиб, 13 пострадали. Как сообщил утром в среду губернатор Вячеслав Гладков, девять человек остаются в больницах, из них трое — в реанимации.
Жилые дома, разрушенные в результате атаки ДРГ, в Белгородской области - РИА Новости, 1920, 26.05.2023
Грайворонский округ Белгородской области подвергся обстрелам
26 мая, 12:17
 
Белгородская областьПроисшествияВячеслав ГладковРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала