https://ria.ru/20230528/ranenie-1874662291.html

В атаке ДРГ на Белгородскую область участвовали поляки и американцы

В атаке ДРГ на Белгородскую область участвовали поляки и американцы - РИА Новости, 29.05.2023

В атаке ДРГ на Белгородскую область участвовали поляки и американцы

Жительница Белгородской области, у которой диверсанты убили мужа, рассказала, что ее держали в заложниках украинцы, поляки и американцы, сообщил глава региона... РИА Новости, 29.05.2023

2023-05-28T16:03

2023-05-28T16:03

2023-05-29T00:33

белгородская область

происшествия

вячеслав гладков

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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БЕЛГОРОД, 28 мая — РИА Новости. Жительница Белгородской области, у которой диверсанты убили мужа, рассказала, что ее держали в заложниках украинцы, поляки и американцы, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.Губернатор сегодня навестил в больницах пострадавших при нападении ДРГ. Он подчеркнул, что особенно тяжело сейчас вдове бойца территориальной обороны Юрия Гаевого, которого убили у нее на глазах."Она находилась фактически в плену, истекала кровью, не было возможности даже попить. В заложниках ее держали два украинца, остальные, с ее слов — поляки и американцы. Что испытала она, наверное, трудно даже представить. Психологическое состояние очень тяжелое, никто и ничто не вернет ей мужа", — написал Гладков в Telegram-канале.Он подчеркнул, что власти окажут пострадавшей всю необходимую помощь.Ранее сообщалось о гибели от рук диверсантов жителя села Козинка Юрия Гаевого, который служил в территориальной обороне. По данным губернатора, причиной смерти стал выстрел в голову при заходе ДРГ на территорию Грайворонского округа. У мужчины остались жена и несовершеннолетняя дочь.В понедельник украинская диверсионно-разведывательная группа зашла на территорию Грайворонского округа Белгородской области. После этого в регионе ввели режим контртеррористической операции. Во вторник Минобороны объявило о разгроме вторгшихся украинских националистов, нападавшие потеряли более 70 человек. Вечером того же дня режим КТО отменили. Следственный комитет возбудил уголовное дело по шести статьям, в том числе о теракте.По данным властей Белгородской области, в результате действий украинских диверсантов один мирный житель погиб, 13 пострадали. Как сообщил утром в среду губернатор Вячеслав Гладков, девять человек остаются в больницах, из них трое — в реанимации.

https://ria.ru/20230528/obstrel-1874602918.html

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белгородская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

белгородская область, происшествия, вячеслав гладков, россия, следственный комитет россии (ск рф)