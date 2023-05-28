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Пушков поставил Польше неутешительный диагноз - РИА Новости, 28.05.2023
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06:52 28.05.2023 (обновлено: 09:48 28.05.2023)
https://ria.ru/20230528/pushkov-1874611971.html
Пушков поставил Польше неутешительный диагноз
Пушков поставил Польше неутешительный диагноз - РИА Новости, 28.05.2023
Пушков поставил Польше неутешительный диагноз
Шпиономания и стремление везде видеть "агентов Москвы" являются неизлечимой болезнью нынешних польских элит, такое мнение высказал сенатор Алексей Пушков. РИА Новости, 28.05.2023
2023-05-28T06:52
2023-05-28T09:48
в мире
польша
ссср
алексей пушков
ярослав качиньский
антони мацеревич
право и справедливость
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МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Шпиономания и стремление везде видеть "агентов Москвы" являются неизлечимой болезнью нынешних польских элит, такое мнение высказал сенатор Алексей Пушков.Так он отреагировал на интервью газете Wyborcza экс-главы Службы военной контрразведки Польши генерала Януша Носека, который объявил, что страной управляют пророссийские круги, а правящая партия "Право и справедливость", лидером которой является Ярослав Качиньский, пронизана "российскими агентами"."Представление о русских шпионах повсюду — глубокая и неизлечимая болезнь большой части нынешней польской политической и военной элиты", — написал Пушков в своем Telegram-канале.По словам сенатора, об этом ему "скорее всерьез, чем в шутку" еще в 2016 году говорил известный польский политик. Этот политик также рассказывал, что бывший на тот момент главой Минобороны Польши Антоний Мацеревич был "совершенно помешан" на "русской угрозе" для Польши."Как мы видим, далеко не он один", — резюмировал Пушков.Ранее заместитель министра иностранных дел Польши Аркадиуш Мулярчик заявил, что Варшава начала подсчитывать ущерб от действий СССР во время и после Второй мировой войны. Спикер Госдумы Вячеслав Володин после этого предложил Польше вернуть часть своих территорий тем странам, которые отдали им их по итогам войны.
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в мире, польша, ссср, алексей пушков, ярослав качиньский, антони мацеревич, право и справедливость
В мире, Польша, СССР, Алексей Пушков, Ярослав Качиньский, Антони Мацеревич, Право и справедливость
Пушков поставил Польше неутешительный диагноз

Сенатор Пушков: польские элиты неизлечимо больны шпиономанией и русофобией

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкАлексей Пушков
Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 28.05.2023
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Алексей Пушков. Архивное фото
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МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Шпиономания и стремление везде видеть "агентов Москвы" являются неизлечимой болезнью нынешних польских элит, такое мнение высказал сенатор Алексей Пушков.
Так он отреагировал на интервью газете Wyborcza экс-главы Службы военной контрразведки Польши генерала Януша Носека, который объявил, что страной управляют пророссийские круги, а правящая партия "Право и справедливость", лидером которой является Ярослав Качиньский, пронизана "российскими агентами".
"Представление о русских шпионах повсюду — глубокая и неизлечимая болезнь большой части нынешней польской политической и военной элиты", — написал Пушков в своем Telegram-канале.
По словам сенатора, об этом ему "скорее всерьез, чем в шутку" еще в 2016 году говорил известный польский политик. Этот политик также рассказывал, что бывший на тот момент главой Минобороны Польши Антоний Мацеревич был "совершенно помешан" на "русской угрозе" для Польши.
"Как мы видим, далеко не он один", — резюмировал Пушков.
Ранее заместитель министра иностранных дел Польши Аркадиуш Мулярчик заявил, что Варшава начала подсчитывать ущерб от действий СССР во время и после Второй мировой войны. Спикер Госдумы Вячеслав Володин после этого предложил Польше вернуть часть своих территорий тем странам, которые отдали им их по итогам войны.
Грузовые автомобили - РИА Новости, 1920, 26.05.2023
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В миреПольшаСССРАлексей ПушковЯрослав КачиньскийАнтони МацеревичПраво и справедливость
 
 
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