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В "Единой России" рассказали о праймериз в Запорожской области

В "Единой России" рассказали о праймериз в Запорожской области - РИА Новости, 28.05.2023

В "Единой России" рассказали о праймериз в Запорожской области

Более 65 тысяч жителей Запорожской области проголосовали очно на участках на предварительном голосовании "Единой России", сообщила секретарь регионального... РИА Новости, 28.05.2023

2023-05-28T17:20

2023-05-28T17:20

2023-05-28T17:20

политика

запорожская область

мелитополь

галина данильченко

единая россия

россия

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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Более 65 тысяч жителей Запорожской области проголосовали очно на участках на предварительном голосовании "Единой России", сообщила секретарь регионального отделения партии Галина Данильченко."Более 65 тысяч жителей Запорожской области проголосовали очно на предварительном голосовании "Единой России"… Очень большая активность. Люди выбирают тех, кому доверяют. Несмотря на риски, на непрекращающиеся атаки противника, партия вместе с жителями Запорожской области формирует будущее нашего региона. Люди голосуют в пунктах временного размещения, в прифронтовых населенных пунктах, приходят на избирательные участки, голосуют электронно", - приводят в пресс-службе партии слова Данильченко.Отмечается, что в регионе работают мобильные бригады, открыт 21 избирательный участок. В Мелитополе в предварительном голосовании приняла также участие и сама секретарь запорожского отделения партии.

запорожская область

мелитополь

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

политика, запорожская область, мелитополь, галина данильченко, единая россия, россия