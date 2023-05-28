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В "Единой России" рассказали о праймериз в Запорожской области - РИА Новости, 28.05.2023
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17:20 28.05.2023
https://ria.ru/20230528/praymeriz-1874672200.html
В "Единой России" рассказали о праймериз в Запорожской области
В "Единой России" рассказали о праймериз в Запорожской области - РИА Новости, 28.05.2023
В "Единой России" рассказали о праймериз в Запорожской области
Более 65 тысяч жителей Запорожской области проголосовали очно на участках на предварительном голосовании "Единой России", сообщила секретарь регионального... РИА Новости, 28.05.2023
2023-05-28T17:20
2023-05-28T17:20
политика
запорожская область
мелитополь
галина данильченко
единая россия
россия
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Более 65 тысяч жителей Запорожской области проголосовали очно на участках на предварительном голосовании "Единой России", сообщила секретарь регионального отделения партии Галина Данильченко.&quot;Более 65 тысяч жителей Запорожской области проголосовали очно на предварительном голосовании &quot;Единой России&quot;… Очень большая активность. Люди выбирают тех, кому доверяют. Несмотря на риски, на непрекращающиеся атаки противника, партия вместе с жителями Запорожской области формирует будущее нашего региона. Люди голосуют в пунктах временного размещения, в прифронтовых населенных пунктах, приходят на избирательные участки, голосуют электронно&quot;, - приводят в пресс-службе партии слова Данильченко.Отмечается, что в регионе работают мобильные бригады, открыт 21 избирательный участок. В Мелитополе в предварительном голосовании приняла также участие и сама секретарь запорожского отделения партии.
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политика, запорожская область, мелитополь, галина данильченко, единая россия, россия
Политика, Запорожская область, Мелитополь, Галина Данильченко, Единая Россия, Россия
В "Единой России" рассказали о праймериз в Запорожской области

В Запорожской области на праймериз "Единой России" проголосовали более 65 тысяч человек

© РИА Новости / Александр Пирагис | Перейти в медиабанкФлаг с символикой партии "Единая Россия"
Флаг с символикой партии Единая Россия - РИА Новости, 1920, 28.05.2023
© РИА Новости / Александр Пирагис
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Флаг с символикой партии "Единая Россия" . Архивное фото
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Более 65 тысяч жителей Запорожской области проголосовали очно на участках на предварительном голосовании "Единой России", сообщила секретарь регионального отделения партии Галина Данильченко.
«

"Более 65 тысяч жителей Запорожской области проголосовали очно на предварительном голосовании "Единой России"… Очень большая активность. Люди выбирают тех, кому доверяют. Несмотря на риски, на непрекращающиеся атаки противника, партия вместе с жителями Запорожской области формирует будущее нашего региона. Люди голосуют в пунктах временного размещения, в прифронтовых населенных пунктах, приходят на избирательные участки, голосуют электронно", - приводят в пресс-службе партии слова Данильченко.

Отмечается, что в регионе работают мобильные бригады, открыт 21 избирательный участок. В Мелитополе в предварительном голосовании приняла также участие и сама секретарь запорожского отделения партии.
Праймериз партии Единая Россия — 2023
22 мая, 19:23
Инфографика
Праймериз партии "Единая Россия" — 2023Посмотреть
 
ПолитикаЗапорожская областьМелитопольГалина ДанильченкоЕдиная РоссияРоссия
 
 
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