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Россия еще не начала "действовать серьезно" в ходе СВО, заявил посол Келин - РИА Новости, 28.05.2023
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00:58 28.05.2023 (обновлено: 10:00 28.05.2023)
https://ria.ru/20230528/posol-1874601066.html
Россия еще не начала "действовать серьезно" в ходе СВО, заявил посол Келин
Россия еще не начала "действовать серьезно" в ходе СВО, заявил посол Келин - РИА Новости, 28.05.2023
Россия еще не начала "действовать серьезно" в ходе СВО, заявил посол Келин
Россия в рамках спецоперации "еще не начала действовать серьезно" и готова к миру, но Запад занимается эскалацией, заявил российский посол в Лондоне Андрей... РИА Новости, 28.05.2023
2023-05-28T00:58
2023-05-28T10:00
россия
украина
лондон
андрей келин
нато
би-би-си
владимир путин
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МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Россия в рамках спецоперации "еще не начала действовать серьезно" и готова к миру, но Запад занимается эскалацией, заявил российский посол в Лондоне Андрей Келин.&quot;(Продолжительность конфликта на Украине. — Прим. ред.) зависит от усилий по его эскалации, предпринимаемых странами НАТО, в особенности Великобританией. &lt;...&gt; Рано или поздно, конечно, эта эскалация может получить новое измерение, которое нам не нужно и которого мы не хотим. Мы можем заключить мир завтра&quot;, — сказал он.Посол в интервью Би-би-си отметил, что пока Россия "еще не начала действовать серьезно" в рамках спецоперации, и напомнил, что она "в 16 раз" больше Украины и имеет "колоссальные" ресурсы.Келин также обратил внимание, что западные СМИ на протяжении долгих лет игнорировали обстрелы со стороны украинской армии территорий ДНР и ЛНР.
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россия, украина, лондон, андрей келин, нато, би-би-си, владимир путин
Россия, Украина, Лондон, Андрей Келин, НАТО, Би-би-си, Владимир Путин
Россия еще не начала "действовать серьезно" в ходе СВО, заявил посол Келин

Посол в Британии Келин заявил, что Россия готова к миру, но Запад ведет мир к эскалации

© РИА Новости / Мария ТабакПосол России в Лондоне Андрей Келин
Посол России в Лондоне Андрей Келин - РИА Новости, 1920, 28.05.2023
© РИА Новости / Мария Табак
Посол России в Лондоне Андрей Келин. Архивное фото
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МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Россия в рамках спецоперации "еще не начала действовать серьезно" и готова к миру, но Запад занимается эскалацией, заявил российский посол в Лондоне Андрей Келин.
«

"(Продолжительность конфликта на Украине. — Прим. ред.) зависит от усилий по его эскалации, предпринимаемых странами НАТО, в особенности Великобританией. <...> Рано или поздно, конечно, эта эскалация может получить новое измерение, которое нам не нужно и которого мы не хотим. Мы можем заключить мир завтра", — сказал он.

Посол в интервью Би-би-си отметил, что пока Россия "еще не начала действовать серьезно" в рамках спецоперации, и напомнил, что она "в 16 раз" больше Украины и имеет "колоссальные" ресурсы.
Келин также обратил внимание, что западные СМИ на протяжении долгих лет игнорировали обстрелы со стороны украинской армии территорий ДНР и ЛНР.
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РоссияУкраинаЛондонАндрей КелинНАТОБи-би-сиВладимир Путин
 
 
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