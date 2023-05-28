https://ria.ru/20230528/posol-1874601066.html

Россия еще не начала "действовать серьезно" в ходе СВО, заявил посол Келин

Россия еще не начала "действовать серьезно" в ходе СВО, заявил посол Келин - РИА Новости, 28.05.2023

Россия еще не начала "действовать серьезно" в ходе СВО, заявил посол Келин

Россия в рамках спецоперации "еще не начала действовать серьезно" и готова к миру, но Запад занимается эскалацией, заявил российский посол в Лондоне Андрей... РИА Новости, 28.05.2023

2023-05-28T00:58

2023-05-28T00:58

2023-05-28T10:00

россия

украина

лондон

андрей келин

нато

би-би-си

владимир путин

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МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Россия в рамках спецоперации "еще не начала действовать серьезно" и готова к миру, но Запад занимается эскалацией, заявил российский посол в Лондоне Андрей Келин."(Продолжительность конфликта на Украине. — Прим. ред.) зависит от усилий по его эскалации, предпринимаемых странами НАТО, в особенности Великобританией. <...> Рано или поздно, конечно, эта эскалация может получить новое измерение, которое нам не нужно и которого мы не хотим. Мы можем заключить мир завтра", — сказал он.Посол в интервью Би-би-си отметил, что пока Россия "еще не начала действовать серьезно" в рамках спецоперации, и напомнил, что она "в 16 раз" больше Украины и имеет "колоссальные" ресурсы.Келин также обратил внимание, что западные СМИ на протяжении долгих лет игнорировали обстрелы со стороны украинской армии территорий ДНР и ЛНР.

https://ria.ru/20230528/slutskiy-1874600313.html

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россия, украина, лондон, андрей келин, нато, би-би-си, владимир путин