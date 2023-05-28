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Песков рассказал, как работают власти при ЧП "белгородского уровня" - РИА Новости, 28.05.2023
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14:47 28.05.2023
https://ria.ru/20230528/peskov-1874653287.html
Песков рассказал, как работают власти при ЧП "белгородского уровня"
Песков рассказал, как работают власти при ЧП "белгородского уровня" - РИА Новости, 28.05.2023
Песков рассказал, как работают власти при ЧП "белгородского уровня"
О ЧП "белгородского уровня" незамедлительно докладывают президенту РФ Владимиру Путину, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. РИА Новости, 28.05.2023
2023-05-28T14:47
2023-05-28T14:47
белгородская область
украина
россия
дмитрий песков
владимир путин
павел зарубин
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 28 мая - РИА Новости. О ЧП "белгородского уровня" незамедлительно докладывают президенту РФ Владимиру Путину, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. &quot;Ну внутреннюю кухню, я не думаю, что можно так детально рассказывать, но естественно, незамедлительно докладывают главе государства – верховному Главнокомандующему. В остальном те службы, которые должны принимать меры и работают над этим - это и министерство обороны, это и Погранслужба федеральной службы безопасности&quot;, - сказал Песков в интервью Павлу Зарубину в программе &quot;Москва. Кремль. Путин&quot; на канале &quot;Россия 1&quot; на вопрос, как организована работа, когда происходят ЧП &quot;белгородского уровня&quot; и насколько быстро об этом докладывают президенту."Собственно, они и работали, они и координировались, а дальше уже более широкая координация", - добавил он. В субботу, 27 мая, город Шебекино Белгородской области подвергся массированному обстрелу со стороны Украины. В результате, погиб один человек, три получили ранения. Губернатор Вячеслав Гладков сообщал, что среди пострадавших есть дети - двое подростков: девочка 15 лет с ранениями нижних конечностей и мальчик 17 лет с контузией. Белгородская область с 24 февраля 2022 года неоднократно подвергалась обстрелам со стороны Украины. На всей территории Белгородской области с 11 апреля действует высокий (желтый) уровень террористической опасности.
https://ria.ru/20230528/zelenskiy-1874561116.html
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белгородская область, украина, россия, дмитрий песков, владимир путин, павел зарубин
Белгородская область, Украина, Россия, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Павел Зарубин
Песков рассказал, как работают власти при ЧП "белгородского уровня"

Песков: Минобороны и Погранслужба сразу докладывают президенту о ЧП белгородского уровня

© Фото : Настоящий Гладков / TelegramПоследствия обстрела Шебекино
Последствия обстрела Шебекино - РИА Новости, 1920, 28.05.2023
© Фото : Настоящий Гладков / Telegram
Последствия обстрела Шебекино
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 28 мая - РИА Новости. О ЧП "белгородского уровня" незамедлительно докладывают президенту РФ Владимиру Путину, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«

"Ну внутреннюю кухню, я не думаю, что можно так детально рассказывать, но естественно, незамедлительно докладывают главе государства – верховному Главнокомандующему. В остальном те службы, которые должны принимать меры и работают над этим - это и министерство обороны, это и Погранслужба федеральной службы безопасности", - сказал Песков в интервью Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1" на вопрос, как организована работа, когда происходят ЧП "белгородского уровня" и насколько быстро об этом докладывают президенту.

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«
"Собственно, они и работали, они и координировались, а дальше уже более широкая координация", - добавил он.
В субботу, 27 мая, город Шебекино Белгородской области подвергся массированному обстрелу со стороны Украины. В результате, погиб один человек, три получили ранения. Губернатор Вячеслав Гладков сообщал, что среди пострадавших есть дети - двое подростков: девочка 15 лет с ранениями нижних конечностей и мальчик 17 лет с контузией.
Белгородская область с 24 февраля 2022 года неоднократно подвергалась обстрелам со стороны Украины. На всей территории Белгородской области с 11 апреля действует высокий (желтый) уровень террористической опасности.
Последствия обстрела Шебекино - РИА Новости, 1920, 27.05.2023
Белгородский губернатор Гладков попал под обстрел при въезде в Шебекино
27 мая, 23:56
 
Белгородская областьУкраинаРоссияДмитрий ПесковВладимир ПутинПавел Зарубин
 
 
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