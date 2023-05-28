https://ria.ru/20230528/peskov-1874641705.html
Песков заявил, что против России идет война по всем фронтам
Песков заявил, что против России идет война по всем фронтам - РИА Новости, 28.05.2023
Песков заявил, что против России идет война по всем фронтам
Против России идет война по всем фронтам, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, кадры разместил в своем телеграм-канале журналист Павел Зарубин. РИА Новости, 28.05.2023
2023-05-28T12:56
2023-05-28T12:56
2023-05-28T15:18
россия
москва
в мире
дмитрий песков
павел зарубин
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МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Против России идет война по всем фронтам, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, кадры разместил в своем телеграм-канале журналист Павел Зарубин."В более широком смысле слова идет война, идет война против нас по всем фронтам: будь то экономика, будь то межгосударственные отношения, будь то отношения собственности и так далее", — сказал он.Как отметил Песков, противники России сейчас посягают на то, что раньше было абсолютно святым. "Все эти незыблемые основы рушатся под ногами не брезгующих сейчас ничем представителей коллективного Запада", — указал он.По словам представителя Кремля, в таких условиях Россия должна сохранять трезвость мышления, собранность, силу и не поддаваться эмоциям.При этом Песков добавил, что Москве необходимо действовать в соответствии с ее интересами и открыто доносить свои озабоченности, указывая на неприемлемые для страны шаги.Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. На этом фоне США и их союзники развернули широкомасштабные поставки оружия Киеву, а также усилили санкционное давление на Москву.В России не раз подчеркивали, что страна справится со всеми проблемами, которые ей создает Запад.
https://ria.ru/20230528/tseli-1874644713.html
https://ria.ru/20230527/ukraina-1874549438.html
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россия, москва, в мире, дмитрий песков, павел зарубин
Россия, Москва, В мире, Дмитрий Песков, Павел Зарубин
Песков заявил, что против России идет война по всем фронтам
Пресс-секретарь Путина Песков заявил, что Запад ведет войну против России по всем фронтам
МОСКВА, 28 мая — РИА Новости.
Против России идет война по всем фронтам, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, кадры разместил в своем телеграм-канале
журналист Павел Зарубин.
«
"В более широком смысле слова идет война, идет война против нас по всем фронтам: будь то экономика, будь то межгосударственные отношения, будь то отношения собственности и так далее", — сказал он.
Как отметил Песков, противники России сейчас посягают на то, что раньше было абсолютно святым.
"Все эти незыблемые основы рушатся под ногами не брезгующих сейчас ничем представителей коллективного Запада", — указал он.
Цели спецоперации должны быть выполнены, заявил Песков
По словам представителя Кремля, в таких условиях Россия должна сохранять трезвость мышления, собранность, силу и не поддаваться эмоциям.
При этом Песков добавил, что Москве необходимо действовать в соответствии с ее интересами и открыто доносить свои озабоченности, указывая на неприемлемые для страны шаги.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. На этом фоне США и их союзники развернули широкомасштабные поставки оружия Киеву, а также усилили санкционное давление на Москву.
В России не раз подчеркивали, что страна справится со всеми проблемами, которые ей создает Запад.
Вовлеченность Запада в конфликт на Украине растет, заявил Песков