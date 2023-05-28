https://ria.ru/20230528/peskov-1874641705.html

Песков заявил, что против России идет война по всем фронтам

Песков заявил, что против России идет война по всем фронтам - РИА Новости, 28.05.2023

Песков заявил, что против России идет война по всем фронтам

Против России идет война по всем фронтам, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, кадры разместил в своем телеграм-канале журналист Павел Зарубин. РИА Новости, 28.05.2023

2023-05-28T12:56

2023-05-28T12:56

2023-05-28T15:18

россия

москва

в мире

дмитрий песков

павел зарубин

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МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Против России идет война по всем фронтам, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, кадры разместил в своем телеграм-канале журналист Павел Зарубин."В более широком смысле слова идет война, идет война против нас по всем фронтам: будь то экономика, будь то межгосударственные отношения, будь то отношения собственности и так далее", — сказал он.Как отметил Песков, противники России сейчас посягают на то, что раньше было абсолютно святым. "Все эти незыблемые основы рушатся под ногами не брезгующих сейчас ничем представителей коллективного Запада", — указал он.По словам представителя Кремля, в таких условиях Россия должна сохранять трезвость мышления, собранность, силу и не поддаваться эмоциям.При этом Песков добавил, что Москве необходимо действовать в соответствии с ее интересами и открыто доносить свои озабоченности, указывая на неприемлемые для страны шаги.Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. На этом фоне США и их союзники развернули широкомасштабные поставки оружия Киеву, а также усилили санкционное давление на Москву.В России не раз подчеркивали, что страна справится со всеми проблемами, которые ей создает Запад.

https://ria.ru/20230528/tseli-1874644713.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, москва, в мире, дмитрий песков, павел зарубин