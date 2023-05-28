Рейтинг@Mail.ru
Песков заявил, что против России идет война по всем фронтам - РИА Новости, 28.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:56 28.05.2023 (обновлено: 15:18 28.05.2023)
https://ria.ru/20230528/peskov-1874641705.html
Песков заявил, что против России идет война по всем фронтам
Песков заявил, что против России идет война по всем фронтам - РИА Новости, 28.05.2023
Песков заявил, что против России идет война по всем фронтам
Против России идет война по всем фронтам, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, кадры разместил в своем телеграм-канале журналист Павел Зарубин. РИА Новости, 28.05.2023
2023-05-28T12:56
2023-05-28T15:18
россия
москва
в мире
дмитрий песков
павел зарубин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0c/1871319096_0:279:3072:2007_1920x0_80_0_0_34ad1643cabadfda2ac3423a6d7c9888.jpg
МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Против России идет война по всем фронтам, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, кадры разместил в своем телеграм-канале журналист Павел Зарубин."В более широком смысле слова идет война, идет война против нас по всем фронтам: будь то экономика, будь то межгосударственные отношения, будь то отношения собственности и так далее", — сказал он.Как отметил Песков, противники России сейчас посягают на то, что раньше было абсолютно святым. "Все эти незыблемые основы рушатся под ногами не брезгующих сейчас ничем представителей коллективного Запада", — указал он.По словам представителя Кремля, в таких условиях Россия должна сохранять трезвость мышления, собранность, силу и не поддаваться эмоциям.При этом Песков добавил, что Москве необходимо действовать в соответствии с ее интересами и открыто доносить свои озабоченности, указывая на неприемлемые для страны шаги.Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. На этом фоне США и их союзники развернули широкомасштабные поставки оружия Киеву, а также усилили санкционное давление на Москву.В России не раз подчеркивали, что страна справится со всеми проблемами, которые ей создает Запад.
https://ria.ru/20230528/tseli-1874644713.html
https://ria.ru/20230527/ukraina-1874549438.html
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0c/1871319096_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_4b54a78e63f4b416c53f677268304691.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, москва, в мире, дмитрий песков, павел зарубин
Россия, Москва, В мире, Дмитрий Песков, Павел Зарубин
Песков заявил, что против России идет война по всем фронтам

Пресс-секретарь Путина Песков заявил, что Запад ведет войну против России по всем фронтам

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкМосковский Кремль
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 28.05.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Московский Кремль. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Против России идет война по всем фронтам, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, кадры разместил в своем телеграм-канале журналист Павел Зарубин.
«
"В более широком смысле слова идет война, идет война против нас по всем фронтам: будь то экономика, будь то межгосударственные отношения, будь то отношения собственности и так далее", — сказал он.
Как отметил Песков, противники России сейчас посягают на то, что раньше было абсолютно святым.
"Все эти незыблемые основы рушатся под ногами не брезгующих сейчас ничем представителей коллективного Запада", — указал он.
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 28.05.2023
Цели спецоперации должны быть выполнены, заявил Песков
Вчера, 13:26
По словам представителя Кремля, в таких условиях Россия должна сохранять трезвость мышления, собранность, силу и не поддаваться эмоциям.
При этом Песков добавил, что Москве необходимо действовать в соответствии с ее интересами и открыто доносить свои озабоченности, указывая на неприемлемые для страны шаги.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. На этом фоне США и их союзники развернули широкомасштабные поставки оружия Киеву, а также усилили санкционное давление на Москву.
В России не раз подчеркивали, что страна справится со всеми проблемами, которые ей создает Запад.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 27.05.2023
Вовлеченность Запада в конфликт на Украине растет, заявил Песков
27 мая, 16:28
 
РоссияМоскваВ миреДмитрий ПесковПавел Зарубин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала