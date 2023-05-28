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Песков прокомментировал слова сенатора Грэма о "смерти русских" - РИА Новости, 28.05.2023
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12:51 28.05.2023 (обновлено: 16:05 28.05.2023)
https://ria.ru/20230528/peskov-1874641048.html
Песков прокомментировал слова сенатора Грэма о "смерти русских"
Песков прокомментировал слова сенатора Грэма о "смерти русских" - РИА Новости, 28.05.2023
Песков прокомментировал слова сенатора Грэма о "смерти русских"
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал телеграм-каналу Shot слова американского сенатора-республиканца Линдси Грэма о "смерти... РИА Новости, 28.05.2023
2023-05-28T12:51
2023-05-28T16:05
в мире
россия
сша
линдси грэм
дмитрий песков
владимир зеленский
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МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал телеграм-каналу Shot слова американского сенатора-республиканца Линдси Грэма о "смерти русских", назвав большим позором для страны иметь такого сенатора. Грэм на встрече с Владимиром Зеленским заявил, что "русские умирают" и США "еще никогда не тратили деньги так удачно". "Трудно представить себе большего позора для страны, чем иметь таких сенаторов", — приводятся слова Пескова в телеграм-канале Shot.
https://ria.ru/20230528/grem-1874640680.html
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в мире, россия, сша, линдси грэм, дмитрий песков, владимир зеленский
В мире, Россия, США, Линдси Грэм, Дмитрий Песков, Владимир Зеленский
Песков прокомментировал слова сенатора Грэма о "смерти русских"

Песков назвал позором для США иметь такого сенатора после слов Грэма о "смерти русских"

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 28.05.2023
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал телеграм-каналу Shot слова американского сенатора-республиканца Линдси Грэма о "смерти русских", назвав большим позором для страны иметь такого сенатора.
Грэм на встрече с Владимиром Зеленским заявил, что "русские умирают" и США "еще никогда не тратили деньги так удачно".
"Трудно представить себе большего позора для страны, чем иметь таких сенаторов", — приводятся слова Пескова в телеграм-канале Shot.
Сенатор США Линдси Грэм - РИА Новости, 1920, 28.05.2023
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В миреРоссияСШАЛиндси ГрэмДмитрий ПесковВладимир Зеленский
 
 
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