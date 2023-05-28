https://ria.ru/20230528/panfilov-1874645040.html
Режиссера Панфилова переведут в реабилитационный центр на следующей неделе
Режиссера Панфилова переведут в реабилитационный центр на следующей неделе - РИА Новости, 28.05.2023
Режиссера Панфилова переведут в реабилитационный центр на следующей неделе
Режиссера Глеба Панфилова переведут из института Склифосовского в реабилитацию на следующей неделе, заявил директор театра "Ленком" Марк Варшавер. РИА Новости, 28.05.2023
2023-05-28T13:32
2023-05-28T13:32
2023-05-28T14:22
глеб панфилов
общество
москва
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Режиссера Глеба Панфилова переведут из института Склифосовского в реабилитацию на следующей неделе, заявил директор театра "Ленком" Марк Варшавер.Ранее Марк Варшавер сообщил РИА Новости, что Панфилова госпитализировали в прошлый четверг в институт Склифосовского с инсультом. Позднее Варшавер рассказал агентству, что у Панфилова развилась пневмония. В медучреждении РИА Новости сообщили, что режиссер все это время находится в тяжелом состоянии."Хочу порадовать, замечательно с позиции недели. Он буквально днями будет переведен в реабилитацию… из Склифосовского… института", - ответил Варшавер на вопрос РИА Новости о том, как чувствует себя Панфилов.По его словам, вопрос о том, куда переведут Панфилова, сейчас решается "на уровне города", это решается на уровне Минздрава города Москвы."Будем надеяться, что в скором времени мы его увидим здоровым и счастливым, потому что человек счастливый, когда здоровый", - отметил Варшавер.Панфилову 88 лет. Он родился 21 мая 1934 года в Магнитогорске. В 1966 году начал работать на "Ленфильме", где снял свой художественный дебют "В огне брода нет" (получил главный приз кинофестиваля в Локарно). Панфилов также снял картины "Прошу слова", "Тема", "Валентина", "Васса", "Мать" и другие, ставил спектакли в "Ленкоме" и Театре Наций. В 1970 году он снял фильм "Начало" с Инной Чуриковой в главной роли, во время съемок они поженились и прожили вместе более 50 лет. Народная артистка СССР Чурикова скончалась 14 января 2023 года в Москве после продолжительной болезни.
https://ria.ru/20190521/1553637552.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
глеб панфилов, общество, москва
Глеб Панфилов, Общество, Москва
Режиссера Панфилова переведут в реабилитационный центр на следующей неделе
Панфилова переведут из института Склифосовского в центр реабилитации на следующей неделе
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Режиссера Глеба Панфилова переведут из института Склифосовского в реабилитацию на следующей неделе, заявил директор театра "Ленком" Марк Варшавер.
Ранее Марк Варшавер сообщил РИА Новости, что Панфилова госпитализировали в прошлый четверг в институт Склифосовского с инсультом. Позднее Варшавер рассказал агентству, что у Панфилова развилась пневмония. В медучреждении РИА Новости сообщили, что режиссер все это время находится в тяжелом состоянии.
«
"Хочу порадовать, замечательно с позиции недели. Он буквально днями будет переведен в реабилитацию… из Склифосовского… института", - ответил Варшавер на вопрос РИА Новости о том, как чувствует себя Панфилов.
По его словам, вопрос о том, куда переведут Панфилова, сейчас решается "на уровне города", это решается на уровне Минздрава города Москвы
.
"Будем надеяться, что в скором времени мы его увидим здоровым и счастливым, потому что человек счастливый, когда здоровый", - отметил Варшавер.
Панфилову 88 лет. Он родился 21 мая 1934 года в Магнитогорске
. В 1966 году начал работать на "Ленфильме
", где снял свой художественный дебют "В огне брода нет" (получил главный приз кинофестиваля в Локарно
). Панфилов также снял картины "Прошу слова", "Тема", "Валентина", "Васса", "Мать" и другие, ставил спектакли в "Ленкоме
" и Театре Наций
. В 1970 году он снял фильм "Начало" с Инной Чуриковой
в главной роли, во время съемок они поженились и прожили вместе более 50 лет. Народная артистка СССР Чурикова скончалась 14 января 2023 года в Москве после продолжительной болезни.
Биография Глеба Панфилова