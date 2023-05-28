Рейтинг@Mail.ru
СМИ: ВСУ впали в отчаяние перед контрнаступлением - РИА Новости, 28.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:17 28.05.2023 (обновлено: 11:14 28.05.2023)
https://ria.ru/20230528/otchayanie-1874620391.html
СМИ: ВСУ впали в отчаяние перед контрнаступлением
СМИ: ВСУ впали в отчаяние перед контрнаступлением - РИА Новости, 28.05.2023
СМИ: ВСУ впали в отчаяние перед контрнаступлением
Измотанные боями Вооруженные силы Украины отчаянно пытаются восполнить свои ряды перед контрнаступлением, сообщает The Telegraph. РИА Новости, 28.05.2023
2023-05-28T09:17
2023-05-28T11:14
в мире
киев
россия
вооруженные силы украины
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/15/1873207329_205:338:3071:1950_1920x0_80_0_0_3d0b7d6a992772a6228e0a548591aa3b.jpg
МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Измотанные боями Вооруженные силы Украины отчаянно пытаются восполнить свои ряды перед контрнаступлением, сообщает The Telegraph."Готовясь к предстоящей борьбе, Киев начал широкомасштабную отчаянную кампанию по набору солдат в надежде заполнить пробелы в рядах ВСУ из-за десятков тысяч погибших на поле боя", — говорится в материале.Несмотря на то что украинские войска получили огромное количество техники и оружия НАТО, им все еще не хватает людей, которые, по мнению официальных лиц, являются ключевым фактором в наступлении, отметили в статье.Вербовщики сталкиваются с большой проблемой, пытаясь привлечь необходимое количество мужчин для службы, и теперь прибегают к более жесткой тактике поиска людей.Опрошенный изданием солдат ВСУ обеспокоен тем, что украинская пропаганда слишком эффективно убеждала людей в том, что страна имеет преимущество в конфликте с Россией.&quot;Я не хочу, чтобы люди думали, что все просто и конфликт уже окончен&quot;, — заявил украинский военный.Ранее МИД России заявлял, что западные страны требуют от Киева продолжения наступательных действий и оккупации новых российских регионов, хотя и понимают, что такие планы обречены на провал. Зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев отметил, что возможная атака на Крым будет означать эскалацию конфликта, и призвал украинские власти понять, что такие удары встретят "неизбежное возмездие".
https://ria.ru/20230527/problemy-1874540131.html
https://ria.ru/20230528/iran-1874611155.html
киев
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/15/1873207329_459:89:3071:2048_1920x0_80_0_0_fa0bdd17e94ddf2c64098f4c45068a1d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, киев, россия, вооруженные силы украины, нато
В мире, Киев, Россия, Вооруженные силы Украины, НАТО
СМИ: ВСУ впали в отчаяние перед контрнаступлением

The Telegraph: ВСУ пытаются отчаянно восполнить свои ряды перед контрнаступлением

© AP Photo / Boghdan KutiepovВоенные медики укладывают тела убитых украинских солдат в пластиковые пакеты на дороге под Артемовском
Военные медики укладывают тела убитых украинских солдат в пластиковые пакеты на дороге под Артемовском - РИА Новости, 1920, 28.05.2023
© AP Photo / Boghdan Kutiepov
Военные медики укладывают тела убитых украинских солдат в пластиковые пакеты на дороге под Артемовском. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Измотанные боями Вооруженные силы Украины отчаянно пытаются восполнить свои ряды перед контрнаступлением, сообщает The Telegraph.
"Готовясь к предстоящей борьбе, Киев начал широкомасштабную отчаянную кампанию по набору солдат в надежде заполнить пробелы в рядах ВСУ из-за десятков тысяч погибших на поле боя", — говорится в материале.
Американский танк M1 Abrams - РИА Новости, 1920, 27.05.2023
В США рассказали, какие проблемы ждут Украину с западными танками
27 мая, 15:08
Несмотря на то что украинские войска получили огромное количество техники и оружия НАТО, им все еще не хватает людей, которые, по мнению официальных лиц, являются ключевым фактором в наступлении, отметили в статье.
Вербовщики сталкиваются с большой проблемой, пытаясь привлечь необходимое количество мужчин для службы, и теперь прибегают к более жесткой тактике поиска людей.
Опрошенный изданием солдат ВСУ обеспокоен тем, что украинская пропаганда слишком эффективно убеждала людей в том, что страна имеет преимущество в конфликте с Россией.
«

"Я не хочу, чтобы люди думали, что все просто и конфликт уже окончен", — заявил украинский военный.

Ранее МИД России заявлял, что западные страны требуют от Киева продолжения наступательных действий и оккупации новых российских регионов, хотя и понимают, что такие планы обречены на провал. Зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев отметил, что возможная атака на Крым будет означать эскалацию конфликта, и призвал украинские власти понять, что такие удары встретят "неизбежное возмездие".
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 28.05.2023
Иран жестко поставил Зеленского на место после его слов о России
Вчера, 06:04
 
В миреКиевРоссияВооруженные силы УкраиныНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала