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СМИ: ВСУ впали в отчаяние перед контрнаступлением
СМИ: ВСУ впали в отчаяние перед контрнаступлением - РИА Новости, 28.05.2023
СМИ: ВСУ впали в отчаяние перед контрнаступлением
Измотанные боями Вооруженные силы Украины отчаянно пытаются восполнить свои ряды перед контрнаступлением, сообщает The Telegraph. РИА Новости, 28.05.2023
2023-05-28T09:17
2023-05-28T09:17
2023-05-28T11:14
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МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Измотанные боями Вооруженные силы Украины отчаянно пытаются восполнить свои ряды перед контрнаступлением, сообщает The Telegraph."Готовясь к предстоящей борьбе, Киев начал широкомасштабную отчаянную кампанию по набору солдат в надежде заполнить пробелы в рядах ВСУ из-за десятков тысяч погибших на поле боя", — говорится в материале.Несмотря на то что украинские войска получили огромное количество техники и оружия НАТО, им все еще не хватает людей, которые, по мнению официальных лиц, являются ключевым фактором в наступлении, отметили в статье.Вербовщики сталкиваются с большой проблемой, пытаясь привлечь необходимое количество мужчин для службы, и теперь прибегают к более жесткой тактике поиска людей.Опрошенный изданием солдат ВСУ обеспокоен тем, что украинская пропаганда слишком эффективно убеждала людей в том, что страна имеет преимущество в конфликте с Россией."Я не хочу, чтобы люди думали, что все просто и конфликт уже окончен", — заявил украинский военный.Ранее МИД России заявлял, что западные страны требуют от Киева продолжения наступательных действий и оккупации новых российских регионов, хотя и понимают, что такие планы обречены на провал. Зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев отметил, что возможная атака на Крым будет означать эскалацию конфликта, и призвал украинские власти понять, что такие удары встретят "неизбежное возмездие".
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в мире, киев, россия, вооруженные силы украины, нато
В мире, Киев, Россия, Вооруженные силы Украины, НАТО
СМИ: ВСУ впали в отчаяние перед контрнаступлением
The Telegraph: ВСУ пытаются отчаянно восполнить свои ряды перед контрнаступлением