https://ria.ru/20230528/otchayanie-1874620391.html

СМИ: ВСУ впали в отчаяние перед контрнаступлением

СМИ: ВСУ впали в отчаяние перед контрнаступлением - РИА Новости, 28.05.2023

СМИ: ВСУ впали в отчаяние перед контрнаступлением

Измотанные боями Вооруженные силы Украины отчаянно пытаются восполнить свои ряды перед контрнаступлением, сообщает The Telegraph. РИА Новости, 28.05.2023

2023-05-28T09:17

2023-05-28T09:17

2023-05-28T11:14

в мире

киев

россия

вооруженные силы украины

нато

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/15/1873207329_205:338:3071:1950_1920x0_80_0_0_3d0b7d6a992772a6228e0a548591aa3b.jpg

МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Измотанные боями Вооруженные силы Украины отчаянно пытаются восполнить свои ряды перед контрнаступлением, сообщает The Telegraph."Готовясь к предстоящей борьбе, Киев начал широкомасштабную отчаянную кампанию по набору солдат в надежде заполнить пробелы в рядах ВСУ из-за десятков тысяч погибших на поле боя", — говорится в материале.Несмотря на то что украинские войска получили огромное количество техники и оружия НАТО, им все еще не хватает людей, которые, по мнению официальных лиц, являются ключевым фактором в наступлении, отметили в статье.Вербовщики сталкиваются с большой проблемой, пытаясь привлечь необходимое количество мужчин для службы, и теперь прибегают к более жесткой тактике поиска людей.Опрошенный изданием солдат ВСУ обеспокоен тем, что украинская пропаганда слишком эффективно убеждала людей в том, что страна имеет преимущество в конфликте с Россией."Я не хочу, чтобы люди думали, что все просто и конфликт уже окончен", — заявил украинский военный.Ранее МИД России заявлял, что западные страны требуют от Киева продолжения наступательных действий и оккупации новых российских регионов, хотя и понимают, что такие планы обречены на провал. Зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев отметил, что возможная атака на Крым будет означать эскалацию конфликта, и призвал украинские власти понять, что такие удары встретят "неизбежное возмездие".

https://ria.ru/20230527/problemy-1874540131.html

https://ria.ru/20230528/iran-1874611155.html

киев

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, киев, россия, вооруженные силы украины, нато