Рейтинг@Mail.ru
Украинские войска обстреляли Донецк, Горловку и Широкую Балку - РИА Новости, 28.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:36 28.05.2023
https://ria.ru/20230528/obstrely-1874652113.html
Украинские войска обстреляли Донецк, Горловку и Широкую Балку
Украинские войска обстреляли Донецк, Горловку и Широкую Балку - РИА Новости, 28.05.2023
Украинские войска обстреляли Донецк, Горловку и Широкую Балку
Украинские войска обстреляли Донецк, Горловку и Широкую Балку, выпустив пять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров и 18 снарядов калибром 152... РИА Новости, 28.05.2023
2023-05-28T14:36
2023-05-28T14:36
специальная военная операция на украине
происшествия
донецк
горловка
донецкая народная республика
нато
сцкк
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1f/1828190372_55:382:3017:2048_1920x0_80_0_0_10ef9202376b94463da058ad94a127e2.jpg
ДОНЕЦК, 28 мая - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк, Горловку и Широкую Балку, выпустив пять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров и 18 снарядов калибром 152 миллиметра, сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины- ред.) по направлению: 11.25 (совпадает с мск) – населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Куйбышевский и Киевский районы): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в его телеграм-канале. Кроме того, представительство ДНР в СЦЦК сообщило, что украинские войска в 11.50 мск выпустили семь снарядов калибром 152 миллиметра по Никитовскому району Горловки. Ведомство добавило, что в 12.55 и 13.35 мск украинские войска обстреляли населенный пункт Широкая Балка, выпустив 11 снарядов калибром 152 миллиметра. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230528/donetsk-1874634723.html
https://ria.ru/20230528/donetsk-1874600593.html
донецк
горловка
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1f/1828190372_330:0:3061:2048_1920x0_80_0_0_4be30a9d71a6b0fb16b6c4e378251a7c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, донецк, горловка, донецкая народная республика, нато, сцкк
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецк, Горловка, Донецкая Народная Республика, НАТО, СЦКК
Украинские войска обстреляли Донецк, Горловку и Широкую Балку

В ДНР заявили, что ВСУ обстреляли Донецк, Горловку и Широкую Балку натовскими снарядами

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкОсколки снаряда
Осколки снаряда - РИА Новости, 1920, 28.05.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Осколки снаряда. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 28 мая - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк, Горловку и Широкую Балку, выпустив пять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров и 18 снарядов калибром 152 миллиметра, сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины- ред.) по направлению: 11.25 (совпадает с мск) – населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Куйбышевский и Киевский районы): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в его телеграм-канале.
Повреждения в Донецке в результате обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 28.05.2023
Украинские войска обстреляли Донецк
Вчера, 11:32
Кроме того, представительство ДНР в СЦЦК сообщило, что украинские войска в 11.50 мск выпустили семь снарядов калибром 152 миллиметра по Никитовскому району Горловки. Ведомство добавило, что в 12.55 и 13.35 мск украинские войска обстреляли населенный пункт Широкая Балка, выпустив 11 снарядов калибром 152 миллиметра.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
Сотрудники СЦКК - РИА Новости, 1920, 28.05.2023
Украинские войска снова обстреляли Донецк
Вчера, 00:51
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияДонецкГорловкаДонецкая Народная РеспубликаНАТОСЦКК
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала