https://ria.ru/20230528/obstrely-1874652113.html

Украинские войска обстреляли Донецк, Горловку и Широкую Балку

Украинские войска обстреляли Донецк, Горловку и Широкую Балку - РИА Новости, 28.05.2023

Украинские войска обстреляли Донецк, Горловку и Широкую Балку

Украинские войска обстреляли Донецк, Горловку и Широкую Балку, выпустив пять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров и 18 снарядов калибром 152... РИА Новости, 28.05.2023

2023-05-28T14:36

2023-05-28T14:36

2023-05-28T14:36

специальная военная операция на украине

происшествия

донецк

горловка

донецкая народная республика

нато

сцкк

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ДОНЕЦК, 28 мая - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк, Горловку и Широкую Балку, выпустив пять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров и 18 снарядов калибром 152 миллиметра, сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины- ред.) по направлению: 11.25 (совпадает с мск) – населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Куйбышевский и Киевский районы): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в его телеграм-канале. Кроме того, представительство ДНР в СЦЦК сообщило, что украинские войска в 11.50 мск выпустили семь снарядов калибром 152 миллиметра по Никитовскому району Горловки. Ведомство добавило, что в 12.55 и 13.35 мск украинские войска обстреляли населенный пункт Широкая Балка, выпустив 11 снарядов калибром 152 миллиметра. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230528/donetsk-1874634723.html

https://ria.ru/20230528/donetsk-1874600593.html

донецк

горловка

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, донецк, горловка, донецкая народная республика, нато, сцкк