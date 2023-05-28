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При обстреле Красной Поляны в ДНР пострадали два человека - РИА Новости, 28.05.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
18:33 28.05.2023
https://ria.ru/20230528/obstrel-1874681032.html
При обстреле Красной Поляны в ДНР пострадали два человека
При обстреле Красной Поляны в ДНР пострадали два человека - РИА Новости, 28.05.2023
При обстреле Красной Поляны в ДНР пострадали два человека
Два мирных жителя пострадали при обстреле украинскими войсками Красной Поляны в Волновахском районе ДНР, сообщили в представительстве Донецкой Народной... РИА Новости, 28.05.2023
2023-05-28T18:33
2023-05-28T18:33
специальная военная операция на украине
в мире
красная поляна
донецкая народная республика
волновахский район
сцкк
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ДОНЕЦК, 28 мая - РИА Новости. Два мирных жителя пострадали при обстреле украинскими войсками Красной Поляны в Волновахском районе ДНР, сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). &quot;По оперативным линиям СЦКК ДНР за 28 мая по состоянию на 18.00 (совпадает с мск - ред.) поступила дополнительная информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах Республики: населенный пункт Красная Поляна (Волновахский район): в результате обстрела ранения получили женщина 1954 года рождения и мужчина 1955 года рождения&quot;, - говорится в сообщении представительства в его телеграм-канале.Ранее ведомство сообщало, что украинские войска в 17.00 мск обстреляли населенный пункт Красная Поляна, выпустив пять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров.
https://ria.ru/20230419/kniga-1866212141.html
красная поляна
донецкая народная республика
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в мире, красная поляна, донецкая народная республика, волновахский район, сцкк
Специальная военная операция на Украине, В мире, Красная Поляна, Донецкая Народная Республика, Волновахский район, СЦКК
При обстреле Красной Поляны в ДНР пострадали два человека

Представительство ДНР в СЦКК: при обстреле ВСУ Красной Поляны пострадали два человека

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкЖенщина демонстрирует фрагменты снаряда на месте обстрела со стороны ВСУ в ДНР
Женщина демонстрирует фрагменты снаряда на месте обстрела со стороны ВСУ в ДНР - РИА Новости, 1920, 28.05.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Женщина демонстрирует фрагменты снаряда на месте обстрела со стороны ВСУ в ДНР. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 28 мая - РИА Новости. Два мирных жителя пострадали при обстреле украинскими войсками Красной Поляны в Волновахском районе ДНР, сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
«

"По оперативным линиям СЦКК ДНР за 28 мая по состоянию на 18.00 (совпадает с мск - ред.) поступила дополнительная информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах Республики: населенный пункт Красная Поляна (Волновахский район): в результате обстрела ранения получили женщина 1954 года рождения и мужчина 1955 года рождения", - говорится в сообщении представительства в его телеграм-канале.

Ранее ведомство сообщало, что украинские войска в 17.00 мск обстреляли населенный пункт Красная Поляна, выпустив пять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреКрасная ПолянаДонецкая Народная РеспубликаВолновахский районСЦКК
 
 
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