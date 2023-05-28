https://ria.ru/20230528/obstrel-1874681032.html

При обстреле Красной Поляны в ДНР пострадали два человека

При обстреле Красной Поляны в ДНР пострадали два человека - РИА Новости, 28.05.2023

При обстреле Красной Поляны в ДНР пострадали два человека

Два мирных жителя пострадали при обстреле украинскими войсками Красной Поляны в Волновахском районе ДНР, сообщили в представительстве Донецкой Народной... РИА Новости, 28.05.2023

2023-05-28T18:33

2023-05-28T18:33

2023-05-28T18:33

специальная военная операция на украине

в мире

красная поляна

донецкая народная республика

волновахский район

сцкк

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ДОНЕЦК, 28 мая - РИА Новости. Два мирных жителя пострадали при обстреле украинскими войсками Красной Поляны в Волновахском районе ДНР, сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "По оперативным линиям СЦКК ДНР за 28 мая по состоянию на 18.00 (совпадает с мск - ред.) поступила дополнительная информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах Республики: населенный пункт Красная Поляна (Волновахский район): в результате обстрела ранения получили женщина 1954 года рождения и мужчина 1955 года рождения", - говорится в сообщении представительства в его телеграм-канале.Ранее ведомство сообщало, что украинские войска в 17.00 мск обстреляли населенный пункт Красная Поляна, выпустив пять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров.

https://ria.ru/20230419/kniga-1866212141.html

красная поляна

донецкая народная республика

волновахский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, красная поляна, донецкая народная республика, волновахский район, сцкк