https://ria.ru/20230528/obstrel-1874681032.html
При обстреле Красной Поляны в ДНР пострадали два человека
При обстреле Красной Поляны в ДНР пострадали два человека - РИА Новости, 28.05.2023
При обстреле Красной Поляны в ДНР пострадали два человека
Два мирных жителя пострадали при обстреле украинскими войсками Красной Поляны в Волновахском районе ДНР, сообщили в представительстве Донецкой Народной... РИА Новости, 28.05.2023
2023-05-28T18:33
2023-05-28T18:33
2023-05-28T18:33
специальная военная операция на украине
в мире
красная поляна
донецкая народная республика
волновахский район
сцкк
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ДОНЕЦК, 28 мая - РИА Новости. Два мирных жителя пострадали при обстреле украинскими войсками Красной Поляны в Волновахском районе ДНР, сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "По оперативным линиям СЦКК ДНР за 28 мая по состоянию на 18.00 (совпадает с мск - ред.) поступила дополнительная информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах Республики: населенный пункт Красная Поляна (Волновахский район): в результате обстрела ранения получили женщина 1954 года рождения и мужчина 1955 года рождения", - говорится в сообщении представительства в его телеграм-канале.Ранее ведомство сообщало, что украинские войска в 17.00 мск обстреляли населенный пункт Красная Поляна, выпустив пять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров.
https://ria.ru/20230419/kniga-1866212141.html
красная поляна
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, красная поляна, донецкая народная республика, волновахский район, сцкк
Специальная военная операция на Украине, В мире, Красная Поляна, Донецкая Народная Республика, Волновахский район, СЦКК
При обстреле Красной Поляны в ДНР пострадали два человека
Представительство ДНР в СЦКК: при обстреле ВСУ Красной Поляны пострадали два человека