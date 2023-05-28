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При обстреле села в ЛНР погибла женщина - РИА Новости, 28.05.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
18:09 28.05.2023
https://ria.ru/20230528/obstrel-1874677752.html
При обстреле села в ЛНР погибла женщина
При обстреле села в ЛНР погибла женщина - РИА Новости, 28.05.2023
При обстреле села в ЛНР погибла женщина
Мирная жительница погибла в результате обстрела населенного пункта Алмазная в ЛНР со стороны украинских войск, еще девять человек, в том числе десятилетний... РИА Новости, 28.05.2023
2023-05-28T18:09
2023-05-28T18:09
специальная военная операция на украине
в мире
луганская народная республика
стаханов
украина
вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 28 мая - РИА Новости. Мирная жительница погибла в результате обстрела населенного пункта Алмазная в ЛНР со стороны украинских войск, еще девять человек, в том числе десятилетний ребенок, ранены, сообщили в администрации города Стаханов в ЛНР. "Сегодня днем Алмазная подверглась артобстрелу со стороны вооруженных формирований Украины. К глубокому сожалению, в результате обстрела погибла женщина, 9 мирных граждан получили ранения различной степени тяжести. Среди раненых 10-летний мальчишка. У ребенка ранения спины и головы. Скорая помощь уже доставила раненых в больницу", - говорится в сообщении администрации Стаханова в Telegram-канале. По данным администрации, повреждены ряд домов частного сектора, один полностью разрушен прямым попаданием. "Есть повреждения линий электропередач и газопровода. На месте работают аварийные службы", - сообщили в администрации.
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луганская народная республика
стаханов
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в мире, луганская народная республика, стаханов, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Луганская Народная Республика, Стаханов, Украина, Вооруженные силы Украины
При обстреле села в ЛНР погибла женщина

При обстреле села Алмазная в ЛНР погибла женщина, девять человек пострадали

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкОсколки снаряда, найденные на месте обстрела украинскими войсками территории ДНР
Осколки снаряда, найденные на месте обстрела украинскими войсками территории ДНР - РИА Новости, 1920, 28.05.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Осколки снаряда, найденные на месте обстрела украинскими войсками территории ДНР. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 28 мая - РИА Новости. Мирная жительница погибла в результате обстрела населенного пункта Алмазная в ЛНР со стороны украинских войск, еще девять человек, в том числе десятилетний ребенок, ранены, сообщили в администрации города Стаханов в ЛНР.
«
"Сегодня днем Алмазная подверглась артобстрелу со стороны вооруженных формирований Украины. К глубокому сожалению, в результате обстрела погибла женщина, 9 мирных граждан получили ранения различной степени тяжести. Среди раненых 10-летний мальчишка. У ребенка ранения спины и головы. Скорая помощь уже доставила раненых в больницу", - говорится в сообщении администрации Стаханова в Telegram-канале.
По данным администрации, повреждены ряд домов частного сектора, один полностью разрушен прямым попаданием.
«
"Есть повреждения линий электропередач и газопровода. На месте работают аварийные службы", - сообщили в администрации.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреЛуганская Народная РеспубликаСтахановУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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