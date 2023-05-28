https://ria.ru/20230528/obstrel-1874602918.html

Белгородский губернатор Гладков попал под обстрел в Шебекино

Белгородский губернатор Гладков попал под обстрел в Шебекино - РИА Новости, 28.05.2023

Белгородский губернатор Гладков попал под обстрел в Шебекино

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что попал под обстрел при въезде в город Шебекино. РИА Новости, 28.05.2023

2023-05-28T01:35

2023-05-28T01:35

2023-05-28T03:26

специальная военная операция на украине

происшествия

суджанский район

климовский район

шебекино

вячеслав гладков

роман старовойт

александр богомаз

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МОСКВА, 28 мая – РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что попал под обстрел при въезде в город Шебекино."Попасть в Шебекино сам смог только со второго раза. Первый раз, въехав в город, попали под обстрел", - написал Гладков в своем Telegram-канале. Глава региона отметил, что снаряды падали на соседней улице, поэтому он даже не мог покинуть автомобиль.В субботу при обстрелах Шебекинского округа со стороны ВСУ погиб один человек, еще трое, в том числе два подростка, получили ранения. По словам Гладкова, в результате обстрела повреждены семьдесят квартир, шесть частных домовладений, два предприятия и три коммерческих объекта.Шебекино находится примерно в четырех километрах от украинской границы, город регулярно оказывается под обстрелами ВСУ. По всей Белгородской области с середины прошлого месяца введен высокий (желтый) уровень террористической опасности.Обстрел Суджанского района Курской областиВ субботу глава Курской области Роман Старовойт сообщил, что украинские войска обстреляли из минометов Суджанский район, погиб один человек. "Сегодня днем в результате минометного обстрела со стороны Украины в Суджанском районе погиб строитель", — написал он в Telegram-канале.Губернатор выразил соболезнования родственникам погибшего и пообещал оказать им всю необходимую помощь. Он также добавил, что других пострадавших и разрушений нет.Суджанский район — один из шести приграничных районов Курской области, который регулярно подвергается атакам со стороны Украины. В регионе до особого распоряжения бессрочно действует желтый уровень террористической опасности.Обстановка в Брянской областиГубернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что в субботу были подавлены огневые точки ВСУ, которые вели обстрелы населенных пунктов Климовского района.Он отметил, что были обстреляны населенные пункты Сушаны, Хоромное и Забрама Климовского района, пострадавших среди гражданского населения нет. Пограничные войска и вооруженные силы произвели ответные действия, огневые точки подавлены, говорится в его сообщении в Telegram.При этом он опроверг сообщения о попытках прорыва в Климовский район украинской ДРГ. "Сегодня многие телеграм-каналы распространили информацию о попытке незаконного проникновения диверсионной группы на территорию Климовского района. Данная информация является недостоверной", - добавил он.

https://ria.ru/20230527/snaryad-1874567725.html

https://ria.ru/20230527/aleshki-1874554866.html

https://ria.ru/20230528/obstrely-1874601522.html

суджанский район

климовский район

шебекино

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происшествия, суджанский район, климовский район, шебекино, вячеслав гладков, роман старовойт, александр богомаз, вооруженные силы украины