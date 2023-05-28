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Белгородский губернатор Гладков попал под обстрел в Шебекино - РИА Новости, 28.05.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
01:35 28.05.2023 (обновлено: 03:26 28.05.2023)
https://ria.ru/20230528/obstrel-1874602918.html
Белгородский губернатор Гладков попал под обстрел в Шебекино
Белгородский губернатор Гладков попал под обстрел в Шебекино - РИА Новости, 28.05.2023
Белгородский губернатор Гладков попал под обстрел в Шебекино
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что попал под обстрел при въезде в город Шебекино. РИА Новости, 28.05.2023
2023-05-28T01:35
2023-05-28T03:26
специальная военная операция на украине
происшествия
суджанский район
климовский район
шебекино
вячеслав гладков
роман старовойт
александр богомаз
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МОСКВА, 28 мая – РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что попал под обстрел при въезде в город Шебекино."Попасть в Шебекино сам смог только со второго раза. Первый раз, въехав в город, попали под обстрел", - написал Гладков в своем Telegram-канале. Глава региона отметил, что снаряды падали на соседней улице, поэтому он даже не мог покинуть автомобиль.В субботу при обстрелах Шебекинского округа со стороны ВСУ погиб один человек, еще трое, в том числе два подростка, получили ранения. По словам Гладкова, в результате обстрела повреждены семьдесят квартир, шесть частных домовладений, два предприятия и три коммерческих объекта.Шебекино находится примерно в четырех километрах от украинской границы, город регулярно оказывается под обстрелами ВСУ. По всей Белгородской области с середины прошлого месяца введен высокий (желтый) уровень террористической опасности.Обстрел Суджанского района Курской областиВ субботу глава Курской области Роман Старовойт сообщил, что украинские войска обстреляли из минометов Суджанский район, погиб один человек. "Сегодня днем в результате минометного обстрела со стороны Украины в Суджанском районе погиб строитель", — написал он в Telegram-канале.Губернатор выразил соболезнования родственникам погибшего и пообещал оказать им всю необходимую помощь. Он также добавил, что других пострадавших и разрушений нет.Суджанский район — один из шести приграничных районов Курской области, который регулярно подвергается атакам со стороны Украины. В регионе до особого распоряжения бессрочно действует желтый уровень террористической опасности.Обстановка в Брянской областиГубернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что в субботу были подавлены огневые точки ВСУ, которые вели обстрелы населенных пунктов Климовского района.Он отметил, что были обстреляны населенные пункты Сушаны, Хоромное и Забрама Климовского района, пострадавших среди гражданского населения нет. Пограничные войска и вооруженные силы произвели ответные действия, огневые точки подавлены, говорится в его сообщении в Telegram.При этом он опроверг сообщения о попытках прорыва в Климовский район украинской ДРГ. "Сегодня многие телеграм-каналы распространили информацию о попытке незаконного проникновения диверсионной группы на территорию Климовского района. Данная информация является недостоверной", - добавил он.
https://ria.ru/20230527/snaryad-1874567725.html
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происшествия, суджанский район, климовский район, шебекино, вячеслав гладков, роман старовойт, александр богомаз, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Суджанский район, Климовский район, Шебекино, Вячеслав Гладков, Роман Старовойт, Александр Богомаз, Вооруженные силы Украины
Белгородский губернатор Гладков попал под обстрел в Шебекино

Белгородский губернатор Гладков заявил, что попал под обстрел на въезде в Шебекино

© Фото : Настоящий Гладков / TelegramПоследствия обстрела Шебекино
Последствия обстрела Шебекино - РИА Новости, 1920, 28.05.2023
© Фото : Настоящий Гладков / Telegram
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 мая – РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что попал под обстрел при въезде в город Шебекино.
"Попасть в Шебекино сам смог только со второго раза. Первый раз, въехав в город, попали под обстрел", - написал Гладков в своем Telegram-канале. Глава региона отметил, что снаряды падали на соседней улице, поэтому он даже не мог покинуть автомобиль.
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В субботу при обстрелах Шебекинского округа со стороны ВСУ погиб один человек, еще трое, в том числе два подростка, получили ранения. По словам Гладкова, в результате обстрела повреждены семьдесят квартир, шесть частных домовладений, два предприятия и три коммерческих объекта.
Шебекино находится примерно в четырех километрах от украинской границы, город регулярно оказывается под обстрелами ВСУ. По всей Белгородской области с середины прошлого месяца введен высокий (желтый) уровень террористической опасности.

Обстрел Суджанского района Курской области

В субботу глава Курской области Роман Старовойт сообщил, что украинские войска обстреляли из минометов Суджанский район, погиб один человек. "Сегодня днем в результате минометного обстрела со стороны Украины в Суджанском районе погиб строитель", — написал он в Telegram-канале.
Губернатор выразил соболезнования родственникам погибшего и пообещал оказать им всю необходимую помощь. Он также добавил, что других пострадавших и разрушений нет.
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Обстановка в Брянской области

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что в субботу были подавлены огневые точки ВСУ, которые вели обстрелы населенных пунктов Климовского района.
Он отметил, что были обстреляны населенные пункты Сушаны, Хоромное и Забрама Климовского района, пострадавших среди гражданского населения нет. Пограничные войска и вооруженные силы произвели ответные действия, огневые точки подавлены, говорится в его сообщении в Telegram.
При этом он опроверг сообщения о попытках прорыва в Климовский район украинской ДРГ. "Сегодня многие телеграм-каналы распространили информацию о попытке незаконного проникновения диверсионной группы на территорию Климовского района. Данная информация является недостоверной", - добавил он.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияСуджанский районКлимовский районШебекиноВячеслав ГладковРоман СтаровойтАлександр БогомазВооруженные силы Украины
 
 
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