https://ria.ru/20230528/neftegorsk-1874608488.html

На Сахалине почтили память жертв нефтегорского землетрясения 1995 года

На Сахалине почтили память жертв нефтегорского землетрясения 1995 года - РИА Новости, 28.05.2023

На Сахалине почтили память жертв нефтегорского землетрясения 1995 года

Власти Сахалина, представители общественности, священнослужители, жители Нефтегорска и их родственники в воскресенье возложили цветы к мемориалу памяти жертв... РИА Новости, 28.05.2023

2023-05-28T04:59

2023-05-28T04:59

2023-05-28T06:42

валерий лимаренко

сахалин

нефтегорск

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 28 мая – РИА Новости. Власти Сахалина, представители общественности, священнослужители, жители Нефтегорска и их родственники в воскресенье возложили цветы к мемориалу памяти жертв нефтегорского землетрясения, сообщила пресс-служба правительства региона. Во время траурного мероприятия православные священники провели заупокойную службу. Затем была объявлена минута молчания в память о погибших сахалинцах. После собравшиеся возложили цветы к памятнику. "Возложил цветы в память о жертвах трагедии, которая произошла на севере Сахалина 28 мая 1995 года. Тогда землетрясение полностью уничтожило поселок Нефтегорск, погибли более двух тысяч человек", – написал губернатор Валерий Лимаренко в Telegram-канале. Глава региона добавил, что 1 июня этого года начнется реконструкция мемориала в память жертв нефтегорского землетрясения на месте бывшего поселка. В пресс-службе правительства уточнили, что специалисты отреставрируют стену памяти и центральную стелу с постаментом, увенчанным шпилем. Также будут выполнены работы по благоустройству территории с устройством нового покрытия, установлены скамейки. Разрушительное землетрясение в поселке Нефтегорск произошло ночью 28 мая 1995 года. Оно стало одним из самых мощных в истории Сахалина – по разным оценкам силой от 7,5 до 9 баллов. Почти все дома были разрушены до основания. Из-под завалов в Нефтегорске удалось спасти чуть более 400 человек. Сейчас на месте трагедии установлены мемориал и часовня, куда каждый год приезжают выжившие, чтобы вспомнить родных, друзей, соседей. Плиты с именами погибших стоят на месте обрушившихся в ту ночь домов.

https://ria.ru/20230519/zemletryasenie-1872997657.html

сахалин

нефтегорск

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валерий лимаренко, сахалин, нефтегорск