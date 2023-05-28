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На Сахалине почтили память жертв нефтегорского землетрясения 1995 года - РИА Новости, 28.05.2023
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04:59 28.05.2023 (обновлено: 06:42 28.05.2023)
https://ria.ru/20230528/neftegorsk-1874608488.html
На Сахалине почтили память жертв нефтегорского землетрясения 1995 года
На Сахалине почтили память жертв нефтегорского землетрясения 1995 года - РИА Новости, 28.05.2023
На Сахалине почтили память жертв нефтегорского землетрясения 1995 года
Власти Сахалина, представители общественности, священнослужители, жители Нефтегорска и их родственники в воскресенье возложили цветы к мемориалу памяти жертв... РИА Новости, 28.05.2023
2023-05-28T04:59
2023-05-28T06:42
валерий лимаренко
сахалин
нефтегорск
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 28 мая – РИА Новости. Власти Сахалина, представители общественности, священнослужители, жители Нефтегорска и их родственники в воскресенье возложили цветы к мемориалу памяти жертв нефтегорского землетрясения, сообщила пресс-служба правительства региона. Во время траурного мероприятия православные священники провели заупокойную службу. Затем была объявлена минута молчания в память о погибших сахалинцах. После собравшиеся возложили цветы к памятнику. "Возложил цветы в память о жертвах трагедии, которая произошла на севере Сахалина 28 мая 1995 года. Тогда землетрясение полностью уничтожило поселок Нефтегорск, погибли более двух тысяч человек", – написал губернатор Валерий Лимаренко в Telegram-канале. Глава региона добавил, что 1 июня этого года начнется реконструкция мемориала в память жертв нефтегорского землетрясения на месте бывшего поселка. В пресс-службе правительства уточнили, что специалисты отреставрируют стену памяти и центральную стелу с постаментом, увенчанным шпилем. Также будут выполнены работы по благоустройству территории с устройством нового покрытия, установлены скамейки. Разрушительное землетрясение в поселке Нефтегорск произошло ночью 28 мая 1995 года. Оно стало одним из самых мощных в истории Сахалина – по разным оценкам силой от 7,5 до 9 баллов. Почти все дома были разрушены до основания. Из-под завалов в Нефтегорске удалось спасти чуть более 400 человек. Сейчас на месте трагедии установлены мемориал и часовня, куда каждый год приезжают выжившие, чтобы вспомнить родных, друзей, соседей. Плиты с именами погибших стоят на месте обрушившихся в ту ночь домов.
https://ria.ru/20230519/zemletryasenie-1872997657.html
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валерий лимаренко, сахалин, нефтегорск
Валерий Лимаренко, Сахалин, Нефтегорск
На Сахалине почтили память жертв нефтегорского землетрясения 1995 года

На Сахалине почтили память жертв землетрясения в Нефтегорске, произошедшего в 1995 году

© РИА Новости / Игорь Михалев | Перейти в медиабанкРазрушенный в результате землетрясения в 1995 году г. Нефтегорск
Разрушенный в результате землетрясения в 1995 году г. Нефтегорск - РИА Новости, 1920, 28.05.2023
© РИА Новости / Игорь Михалев
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Разрушенный в результате землетрясения в 1995 году г. Нефтегорск. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 28 мая – РИА Новости. Власти Сахалина, представители общественности, священнослужители, жители Нефтегорска и их родственники в воскресенье возложили цветы к мемориалу памяти жертв нефтегорского землетрясения, сообщила пресс-служба правительства региона.
Во время траурного мероприятия православные священники провели заупокойную службу. Затем была объявлена минута молчания в память о погибших сахалинцах. После собравшиеся возложили цветы к памятнику.
"Возложил цветы в память о жертвах трагедии, которая произошла на севере Сахалина 28 мая 1995 года. Тогда землетрясение полностью уничтожило поселок Нефтегорск, погибли более двух тысяч человек", – написал губернатор Валерий Лимаренко в Telegram-канале.
Глава региона добавил, что 1 июня этого года начнется реконструкция мемориала в память жертв нефтегорского землетрясения на месте бывшего поселка. В пресс-службе правительства уточнили, что специалисты отреставрируют стену памяти и центральную стелу с постаментом, увенчанным шпилем. Также будут выполнены работы по благоустройству территории с устройством нового покрытия, установлены скамейки.
Разрушительное землетрясение в поселке Нефтегорск произошло ночью 28 мая 1995 года. Оно стало одним из самых мощных в истории Сахалина – по разным оценкам силой от 7,5 до 9 баллов. Почти все дома были разрушены до основания.
Из-под завалов в Нефтегорске удалось спасти чуть более 400 человек. Сейчас на месте трагедии установлены мемориал и часовня, куда каждый год приезжают выжившие, чтобы вспомнить родных, друзей, соседей. Плиты с именами погибших стоят на месте обрушившихся в ту ночь домов.
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