https://ria.ru/20230528/musor-1874606036.html
Депутат объяснил, почему нельзя закапывать мусор на даче
Депутат объяснил, почему нельзя закапывать мусор на даче - РИА Новости, 28.05.2023
Депутат объяснил, почему нельзя закапывать мусор на даче
Председатель Союза дачников Подмосковья, депутат Госдумы Никита Чаплин рассказал РИА Новости, почему нельзя закапывать мусор на даче и по каким правилам можно... РИА Новости, 28.05.2023
2023-05-28T03:33
2023-05-28T03:33
2023-05-28T09:18
никита чаплин
общество
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МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Председатель Союза дачников Подмосковья, депутат Госдумы Никита Чаплин рассказал РИА Новости, почему нельзя закапывать мусор на даче и по каким правилам можно сжигать ветки и остатки деревьев у себя на участке. "Многие дачники опрометчиво считают, что можно просто закопать мусор на своем участке. Однако так делать ни в коем случае нельзя: вы можете нарушить состояние почвы и общую экологию. Для утилизации строительных отходов надо заказать специальную машину, которая вывезет по всем правилам. А вот закопать на участке можно ветки и листья, только в тех местах, которые соответствуют всем санитарным требованиям", — сообщил Чаплин.Он отметил, что все СНТ обязаны иметь договор на вывоз мусора, однако строительный и крупногабаритный мусор все равно нельзя выкинуть в такой контейнер, для решения этой проблемы необходимо вызывать специализированную машину. "Есть и недобросовестные дачники-нарушители, которые просто выносят и сваливают отходы и мусор за территорию СНТ, вот их ждет штраф. Сжечь ветки и остатки деревьев, кустов на своем участке можно, но не везде. С 1 марта 2023 года при сжигании травы или веток место использования открытого огня должно располагаться на расстоянии не менее 7,5 метра до построек, в 50 метрах от хвойного леса, в 15 метрах от лиственного леса. А вот неправильное сжигание мусора, сжигание токсичных отходов строго запрещено", — указал парламентарий.Также следует задуматься о рециклинге отходов, отметил он. Для этого предусмотрены многочисленные специальные контейнеры, но необходимо помнить, что для этих целей не подойдут "ботва от корнеплодов, зола от сжигания твердого и жидкого топлива (так как представляет собой горящие отходы), отходы от капремонта (кирпич, гипсокартон, бетон)".
https://ria.ru/20230527/dacha-1874484761.html
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никита чаплин, общество
Депутат объяснил, почему нельзя закапывать мусор на даче
Депутат Чаплин объяснил, почему нельзя закапывать мусор на даче и как правильно жечь ветки
МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Председатель Союза дачников Подмосковья, депутат Госдумы Никита Чаплин рассказал РИА Новости, почему нельзя закапывать мусор на даче и по каким правилам можно сжигать ветки и остатки деревьев у себя на участке.
«
"Многие дачники опрометчиво считают, что можно просто закопать мусор на своем участке. Однако так делать ни в коем случае нельзя: вы можете нарушить состояние почвы и общую экологию. Для утилизации строительных отходов надо заказать специальную машину, которая вывезет по всем правилам. А вот закопать на участке можно ветки и листья, только в тех местах, которые соответствуют всем санитарным требованиям", — сообщил Чаплин.
Он отметил, что все СНТ обязаны иметь договор на вывоз мусора, однако строительный и крупногабаритный мусор все равно нельзя выкинуть в такой контейнер, для решения этой проблемы необходимо вызывать специализированную машину.
"Есть и недобросовестные дачники-нарушители, которые просто выносят и сваливают отходы и мусор за территорию СНТ, вот их ждет штраф. Сжечь ветки и остатки деревьев, кустов на своем участке можно, но не везде. С 1 марта 2023 года при сжигании травы или веток место использования открытого огня должно располагаться на расстоянии не менее 7,5 метра до построек, в 50 метрах от хвойного леса, в 15 метрах от лиственного леса. А вот неправильное сжигание мусора, сжигание токсичных отходов строго запрещено", — указал парламентарий.
Также следует задуматься о рециклинге отходов, отметил он. Для этого предусмотрены многочисленные специальные контейнеры, но необходимо помнить, что для этих целей не подойдут "ботва от корнеплодов, зола от сжигания твердого и жидкого топлива (так как представляет собой горящие отходы), отходы от капремонта (кирпич, гипсокартон, бетон)".
Депутат объяснил, как бороться с самозахватом земли на дачах