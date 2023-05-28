https://ria.ru/20230528/moskva-1874668017.html
Москвичам рассказали о погоде на следующей неделе
Москвичам рассказали о погоде на следующей неделе - РИА Новости, 28.05.2023
Москвичам рассказали о погоде на следующей неделе
На следующей неделе в Москве ожидается малооблачная и сухая погода, температура воздуха поднимется до плюс 24 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист... РИА Новости, 28.05.2023
2023-05-28T16:49
2023-05-28T16:49
2023-05-28T17:23
москва
погода
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. На следующей неделе в Москве ожидается малооблачная и сухая погода, температура воздуха поднимется до плюс 24 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."После воскресенья с локальными дождями и грозами, заключительная неделя мая в Центральной России стартует с антициклональной, а значит, малооблачной и сухой погоды при существенных суточных колебаниях температуры", - сказал Тишковец.По словам синоптика, под утро понедельника воздух в столичном регионе остынет до плюс 2-7 градусов, а в дневные часы прогреется до климатической нормы, плюс 17-22 градуса. Во вторник показания барометров начнут падать, облаков станет больше, но обойдется без значимых осадков. Днем плюс 19-24 градусов."Финал весны будет относительно прохладным. В среду Москва попадет на орбиту циклона, генерирующего разрозненные массивы освежающих кучево-дождевых облаков, что, наряду с северной тягой ветров, понизит дневную температуру до плюс 16-21 градусов. Календарное лето начнется с положенных июньских температур: в разгар дня до плюс 19-24 градусов. Местами брызнут незначительные дожди", - сказал Тишковец.Специалист рассказал, что в пятницу холодный фронт принесет скоротечные дожди и понижение температуры до плюс 17-22 градусов. В следующие выходные похолодание усилится до плюс 15-20 градусов, пасмурно и прошумят ливни."Предварительно весна текущего года останется почти на 1,5 градуса теплее нормы с общим количеством осадков, близким к среднесезонным климатическим показателям", - добавил Тишковец.
https://ria.ru/20230517/zhara-1872280631.html
https://ria.ru/20230524/klimat-1873764529.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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москва, погода
Москвичам рассказали о погоде на следующей неделе
В Москве на следующей неделе ожидается малооблачная и сухая погода
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости.
На следующей неделе в Москве ожидается малооблачная и сухая погода, температура воздуха поднимется до плюс 24 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос"
Евгений Тишковец.
"После воскресенья с локальными дождями и грозами, заключительная неделя мая в Центральной России стартует с антициклональной, а значит, малооблачной и сухой погоды при существенных суточных колебаниях температуры", - сказал Тишковец.
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По словам синоптика, под утро понедельника воздух в столичном регионе остынет до плюс 2-7 градусов, а в дневные часы прогреется до климатической нормы, плюс 17-22 градуса. Во вторник показания барометров начнут падать, облаков станет больше, но обойдется без значимых осадков. Днем плюс 19-24 градусов.
"Финал весны будет относительно прохладным. В среду Москва
попадет на орбиту циклона, генерирующего разрозненные массивы освежающих кучево-дождевых облаков, что, наряду с северной тягой ветров, понизит дневную температуру до плюс 16-21 градусов. Календарное лето начнется с положенных июньских температур: в разгар дня до плюс 19-24 градусов. Местами брызнут незначительные дожди", - сказал Тишковец.
Специалист рассказал, что в пятницу холодный фронт принесет скоротечные дожди и понижение температуры до плюс 17-22 градусов. В следующие выходные похолодание усилится до плюс 15-20 градусов, пасмурно и прошумят ливни.
"Предварительно весна текущего года останется почти на 1,5 градуса теплее нормы с общим количеством осадков, близким к среднесезонным климатическим показателям", - добавил Тишковец.
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