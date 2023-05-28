https://ria.ru/20230528/modern-1874407724.html

Названы пять городов России для поклонников архитектуры в стиле модерн

Названы пять городов России для поклонников архитектуры в стиле модерн - РИА Новости, 28.05.2023

Названы пять городов России для поклонников архитектуры в стиле модерн

Эксперты Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ, специалисты по брендингу территорий и менеджменту в туризме назвали пять городов России с уникальными памятниками... РИА Новости, 28.05.2023

2023-05-28T02:36

2023-05-28T02:36

2023-05-28T02:36

туризм

россия

выборг

владивосток

шерлок холмс

федор шехтель

высшая школа экономики (вшэ)

виктор васнецов

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МОСКВА, 28 мая – РИА Новости. Эксперты Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ, специалисты по брендингу территорий и менеджменту в туризме назвали пять городов России с уникальными памятниками архитектуры в стиле модерн, сообщает пресс-служба ВШБ.ВыборгЗдания и улочки этого города прославились благодаря советскому кинематографу — здесь часто снимали "старую Европу". Выборг можно увидеть, например, в фильмах "Шерлок Холмс", "Земля Санникова".Но Выборг хранит и настоящие шедевры северного модерна. В период с конца XIX до начала первой мировой войны город переживал бурный рост, и за это время желавшие выделиться горожане построили в центре немало интересных зданий.Осмотр шедевров выборгского модерна лучше начать с Красной площади. Она окружена особняками с причудливыми балкончиками. На проспекте Ленина – сразу несколько солидных зданий банков. Одно из них используется по назначению, можно свободно зайти внутрь. Помимо витражного арочного потолка, сохранилась даже деревянная мебель тех времен.Неподалеку виднеется жизнерадостный зеленый фасад пятиэтажного дома купца Маркелова, украшенный скульптурами косолапых, — благодаря этому в литературе Выборг окрестили "городом семи медведей".ТаганрогПрогуляться по улочкам южного приморского города — всегда удовольствие. Тем, кто хочет насладиться не только солнцем, но и архитектурной эстетикой — в Таганрог. Прогулку стоит начать с осмотра дома помещика Шаронова по проекту Федора Шехтеля. Здание напоминает шкатулку с драгоценностями — хочется рассматривать, любоваться.Шехтель стремился привнести элементы традиционной русской архитектуры в свои проекты — так и здесь парадный вход оформлен архитектурным “кокошником”. Фриз облицован керамической плиткой и мозаичными панно. В работе принимали участие художники Виктор Васнецов, Михаил Врубель. Сейчас в особняке располагается единственный в России музей градостроительства и быта.ВладивостокИстория умалчивает, что привело Георгия Юнгхенделя из Саксонии за тридевять земель на другой конец континента во Владивосток, но именно здесь, получив российское подданство, молодой архитектор начал строить в стиле романтического модерна. Особняк Бринеров и административное здание торгового дома Кунст и Альберс — пожалуй, самые известные его работы.Трехэтажный дом Бринеров напоминает воздушный замок из сказки. Разные балкончики, эркеры, скругленные формы придают зданию романтический образ и легкость. Кстати, здесь родился голливудский актер Юл Бриннер, получивший "Оскар" за роль в фильме "Король и я".Здание торгового дома Кунст и Альберс является одним из архитектурных акцентов в застройке города. В этом административном здании планировалось разместить представительские апартаменты, общежития, клуб служащих с биллиардной и библиотекой, но с приходом советской власти многое поменялось, в том числе планы — долгие годы здесь были лечебные учреждения. В 2015 году объект отдан Эрмитажу, и теперь это филиал музея.Из примечательных зданий Владивостока стоит посмотреть торговый дом "Кунст и Альберс" в Офицерской слободе, дом Вальдена, лютеранскую церковь Святого Павла, доходный дом Унжакова.СамараОдин из первых модерновых объектов города — особняк доктора Эриха Эрна, построенный в 1902 году. Скошенный правый угол фасада с эркером, выступающий входной блок на колоннах, текучие мотивы приковывают взгляд.Но визитной карточкой самарского модерна стало другое здание: дача купца Константина Головкина, или "дом со слонами". По задумке хозяина, две огромные скульптуры этих животных у входа должно быть видно с проплывающих по Волге судов. Владелец сам рисовал бесчисленное множество эскизов и клеил подробные макеты будущей дачи. К сожалению, великолепные интерьеры дома были разрушены в 1930-х годах, когда здание передали "Водоканалу".В Пивном баре (кухмистерской), принадлежавшем владельцу Жигулевского пивоваренного завода Альфреду фон Вакано, недавно завершилась полномасштабная реконструкция, для посетителей открыли ресторан и гастропаб.РыбинскВ историю эти красивые здания вошли под именами владельцев: Нифонтова, Живущего, Рыбакова, Жилова, Эльтекова, Петрова, Чиркина. Но лицо города — это, прежде всего, железнодорожный вокзал, пожарная каланча, новая хлебная биржа и здания возле Красной площади.После открытия здания вокзала в начале ХХ века он стал центром городской жизни — тут проходили приемы, концерты и балы. Интерьеры были относительно недавно отреставрированы, и сейчас можно пройтись по тем же самым лестницам с витиеватыми чугунными перилами, что и сто лет назад.Примечателен деревянный Дом купца Гордеева на вокзальной площади, известный как "Дом художников". Он построен в так называемом "русском стиле" — национальной версии модерна. В здании спроектировано два фасада, один из которых выходит на вокзал — Гордеев планировал сдавать комнаты приезжающим, поэтому они должны были видеть вход сразу. В 1990-х городские власти хотели снести эту красоту, когда дом обветшал. Но тут воспротивились художники города: они выкупили здание и отреставрировали. С тех пор его стали называть "Дом художников".

https://ria.ru/20230512/derevni-1870157365.html

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выборг

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