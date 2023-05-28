Рейтинг@Mail.ru
СМИ: бизнесмена Мельниченко могут лишить вида на жительство в Швейцарии - РИА Новости, 28.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:19 28.05.2023
https://ria.ru/20230528/melnichenko-1874656699.html
СМИ: бизнесмена Мельниченко могут лишить вида на жительство в Швейцарии
СМИ: бизнесмена Мельниченко могут лишить вида на жительство в Швейцарии - РИА Новости, 28.05.2023
СМИ: бизнесмена Мельниченко могут лишить вида на жительство в Швейцарии
Основатель международного производителя удобрений "Еврохим" и угольно-энергетической компании СУЭК Андрей Мельниченко может потерять постоянный вид на... РИА Новости, 28.05.2023
2023-05-28T15:19
2023-05-28T15:19
в мире
швейцария
андрей мельниченко
еврохим
сибирская угольная энергетическая компания
берн (кантон)
граубюнден
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152840/00/1528400023_0:49:900:555_1920x0_80_0_0_47641ed949f0bfabcebf11cb7d3df11f.jpg
ЦЮРИХ, 28 мая – РИА Новости. Основатель международного производителя удобрений "Еврохим" и угольно-энергетической компании СУЭК Андрей Мельниченко может потерять постоянный вид на жительство в Швейцарии из-за того, длительное время проводит за пределами этой страны, сообщил в воскресенье швейцарский портал SonntagsBlick со ссылкой на собственные источники. По данным издания, "досье" Мельниченко обсуждалось в правительстве кантона Граубюнден, в котором зарегистрирован миллиардер. Сообщается, что большинство в руководящем органе кантона высказалось за "предоставление статуса резидента". Однако под руководством председателя правительства Граубюндена Питера Пейера "мяч был незаметно передан" ответственному Государственному секретариату по вопросам миграции (SEM), пишет портал. "Ясно одно: SEM говорит "njet". Федеральный Берн хочет отказать Мельниченко, жителю Энгадина (курортный регион в Граубюнденне – ред.), в выдаче вида на жительство категории С… Причина: россиянин проводит слишком много времени за границей, а не по месту законного жительства, что означает, что он больше не соответствует условиям (получения ВНЖ)", - сообщает издание. Иностранец с видом на жительство категории С теряет право на проживание в Швейцарии, если покидает территорию страны более чем на полгода. Как утверждает портал, адвокаты Мельниченко намерены обжаловать решение SEM швейцарском Федеральном административном суде. Секретариат по миграции отказался комментировать изданию ситуацию с россиянином по причине конфиденциальности. Мельниченко находится под санкциями Евросоюза и Швейцарии. Он вышел из совета директоров угольной компании СУЭК, являющейся одной из ведущих угледобывающих и энергетических компаний мира, крупнейшим российским производителем угля. Также с 9 марта 2022 года Мельниченко покинул совет директоров и перестал быть основным бенефициаром холдинга "Еврохим", производящего преимущественно азотные и фосфорные удобрения. Финансовая гвардия Италии наложила арест на яхту, относящуюся к активам Мельниченко, стоимостью свыше полумиллиарда евро, сообщили ранее РИА Новости источники в итальянском силовом ведомстве.
https://ria.ru/20230510/dengi-1870792201.html
https://ria.ru/20230210/aktivy-1851179958.html
швейцария
берн (кантон)
граубюнден
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152840/00/1528400023_49:0:852:602_1920x0_80_0_0_53fcc6621bb813191b0fdae800908533.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, швейцария, андрей мельниченко, еврохим, сибирская угольная энергетическая компания, берн (кантон), граубюнден
В мире, Швейцария, Андрей Мельниченко, ЕвроХим, Сибирская угольная энергетическая компания, Берн (кантон), Граубюнден
СМИ: бизнесмена Мельниченко могут лишить вида на жительство в Швейцарии

SonntagsBlick: бизнесмена Андрея Мельниченко могут лишить вида на жительство в Швейцарии

© Фото : предоставлено пресс-службой СУЭКОсновной бенефициар СУЭК Андрей Мельниченко
Основной бенефициар СУЭК Андрей Мельниченко - РИА Новости, 1920, 28.05.2023
© Фото : предоставлено пресс-службой СУЭК
Основной бенефициар СУЭК Андрей Мельниченко. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЦЮРИХ, 28 мая – РИА Новости. Основатель международного производителя удобрений "Еврохим" и угольно-энергетической компании СУЭК Андрей Мельниченко может потерять постоянный вид на жительство в Швейцарии из-за того, длительное время проводит за пределами этой страны, сообщил в воскресенье швейцарский портал SonntagsBlick со ссылкой на собственные источники.
По данным издания, "досье" Мельниченко обсуждалось в правительстве кантона Граубюнден, в котором зарегистрирован миллиардер. Сообщается, что большинство в руководящем органе кантона высказалось за "предоставление статуса резидента". Однако под руководством председателя правительства Граубюндена Питера Пейера "мяч был незаметно передан" ответственному Государственному секретариату по вопросам миграции (SEM), пишет портал.
Вид на улицы Женевы - РИА Новости, 1920, 10.05.2023
Швейцария допустила передачу денег российского ЦБ Украине
10 мая, 14:35
"Ясно одно: SEM говорит "njet". Федеральный Берн хочет отказать Мельниченко, жителю Энгадина (курортный регион в Граубюнденне – ред.), в выдаче вида на жительство категории С… Причина: россиянин проводит слишком много времени за границей, а не по месту законного жительства, что означает, что он больше не соответствует условиям (получения ВНЖ)", - сообщает издание.
Иностранец с видом на жительство категории С теряет право на проживание в Швейцарии, если покидает территорию страны более чем на полгода.
Как утверждает портал, адвокаты Мельниченко намерены обжаловать решение SEM швейцарском Федеральном административном суде. Секретариат по миграции отказался комментировать изданию ситуацию с россиянином по причине конфиденциальности.
Мельниченко находится под санкциями Евросоюза и Швейцарии. Он вышел из совета директоров угольной компании СУЭК, являющейся одной из ведущих угледобывающих и энергетических компаний мира, крупнейшим российским производителем угля. Также с 9 марта 2022 года Мельниченко покинул совет директоров и перестал быть основным бенефициаром холдинга "Еврохим", производящего преимущественно азотные и фосфорные удобрения.
Финансовая гвардия Италии наложила арест на яхту, относящуюся к активам Мельниченко, стоимостью свыше полумиллиарда евро, сообщили ранее РИА Новости источники в итальянском силовом ведомстве.
Посол России в Швейцарии Сергей Гармонин - РИА Новости, 1920, 10.02.2023
Изъятие российских активов создаст опасный прецедент, заявил посол в Берне
10 февраля, 15:06
 
В миреШвейцарияАндрей МельниченкоЕвроХимСибирская угольная энергетическая компанияБерн (кантон)Граубюнден
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала