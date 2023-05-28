https://ria.ru/20230528/melnichenko-1874656699.html

СМИ: бизнесмена Мельниченко могут лишить вида на жительство в Швейцарии

СМИ: бизнесмена Мельниченко могут лишить вида на жительство в Швейцарии - РИА Новости, 28.05.2023

СМИ: бизнесмена Мельниченко могут лишить вида на жительство в Швейцарии

Основатель международного производителя удобрений "Еврохим" и угольно-энергетической компании СУЭК Андрей Мельниченко может потерять постоянный вид на... РИА Новости, 28.05.2023

2023-05-28T15:19

2023-05-28T15:19

2023-05-28T15:19

в мире

швейцария

андрей мельниченко

еврохим

сибирская угольная энергетическая компания

берн (кантон)

граубюнден

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ЦЮРИХ, 28 мая – РИА Новости. Основатель международного производителя удобрений "Еврохим" и угольно-энергетической компании СУЭК Андрей Мельниченко может потерять постоянный вид на жительство в Швейцарии из-за того, длительное время проводит за пределами этой страны, сообщил в воскресенье швейцарский портал SonntagsBlick со ссылкой на собственные источники. По данным издания, "досье" Мельниченко обсуждалось в правительстве кантона Граубюнден, в котором зарегистрирован миллиардер. Сообщается, что большинство в руководящем органе кантона высказалось за "предоставление статуса резидента". Однако под руководством председателя правительства Граубюндена Питера Пейера "мяч был незаметно передан" ответственному Государственному секретариату по вопросам миграции (SEM), пишет портал. "Ясно одно: SEM говорит "njet". Федеральный Берн хочет отказать Мельниченко, жителю Энгадина (курортный регион в Граубюнденне – ред.), в выдаче вида на жительство категории С… Причина: россиянин проводит слишком много времени за границей, а не по месту законного жительства, что означает, что он больше не соответствует условиям (получения ВНЖ)", - сообщает издание. Иностранец с видом на жительство категории С теряет право на проживание в Швейцарии, если покидает территорию страны более чем на полгода. Как утверждает портал, адвокаты Мельниченко намерены обжаловать решение SEM швейцарском Федеральном административном суде. Секретариат по миграции отказался комментировать изданию ситуацию с россиянином по причине конфиденциальности. Мельниченко находится под санкциями Евросоюза и Швейцарии. Он вышел из совета директоров угольной компании СУЭК, являющейся одной из ведущих угледобывающих и энергетических компаний мира, крупнейшим российским производителем угля. Также с 9 марта 2022 года Мельниченко покинул совет директоров и перестал быть основным бенефициаром холдинга "Еврохим", производящего преимущественно азотные и фосфорные удобрения. Финансовая гвардия Италии наложила арест на яхту, относящуюся к активам Мельниченко, стоимостью свыше полумиллиарда евро, сообщили ранее РИА Новости источники в итальянском силовом ведомстве.

https://ria.ru/20230510/dengi-1870792201.html

https://ria.ru/20230210/aktivy-1851179958.html

швейцария

берн (кантон)

граубюнден

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в мире, швейцария, андрей мельниченко, еврохим, сибирская угольная энергетическая компания, берн (кантон), граубюнден