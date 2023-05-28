https://ria.ru/20230528/medvedev-1874648899.html

"Напрасно он так": Медведев ответил на слова сенатора об убийстве русских

"Напрасно он так": Медведев ответил на слова сенатора об убийстве русских - РИА Новости, 28.05.2023

"Напрасно он так": Медведев ответил на слова сенатора об убийстве русских

Замруководителя Совбеза Дмитрий Медведев прокомментировал слова американского сенатора Линдси Грэма о том, что США еще никогда так удачно не тратили деньги, как РИА Новости, 28.05.2023

2023-05-28T14:13

2023-05-28T14:13

2023-05-28T16:12

дмитрий медведев

линдси грэм

сша

политика

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МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Замруководителя Совбеза Дмитрий Медведев прокомментировал слова американского сенатора Линдси Грэма о том, что США еще никогда так удачно не тратили деньги, как на убийства русских. Медведев подчеркнул, что такое высказывание конгрессмен сделал напрасно. По его словам, в США постоянно убивают не только обычных граждан, но и сенаторов. В этой связи Медведев предложил Грэму вспомнить судьбу таких американских политиков как Роберт Кеннеди, Хьюи Лонг, Клемента Карлос Пинкни, Джон Мильтон Эллиотт, Уэйн Оуэнс и многих других.

https://ria.ru/20230528/peskov-1874641048.html

сша

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

дмитрий медведев, линдси грэм, сша, политика