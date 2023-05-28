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"Напрасно он так": Медведев ответил на слова сенатора об убийстве русских - РИА Новости, 28.05.2023
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14:13 28.05.2023 (обновлено: 16:12 28.05.2023)
https://ria.ru/20230528/medvedev-1874648899.html
"Напрасно он так": Медведев ответил на слова сенатора об убийстве русских
"Напрасно он так": Медведев ответил на слова сенатора об убийстве русских - РИА Новости, 28.05.2023
"Напрасно он так": Медведев ответил на слова сенатора об убийстве русских
Замруководителя Совбеза Дмитрий Медведев прокомментировал слова американского сенатора Линдси Грэма о том, что США еще никогда так удачно не тратили деньги, как РИА Новости, 28.05.2023
2023-05-28T14:13
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МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Замруководителя Совбеза Дмитрий Медведев прокомментировал слова американского сенатора Линдси Грэма о том, что США еще никогда так удачно не тратили деньги, как на убийства русских. Медведев подчеркнул, что такое высказывание конгрессмен сделал напрасно. По его словам, в США постоянно убивают не только обычных граждан, но и сенаторов. В этой связи Медведев предложил Грэму вспомнить судьбу таких американских политиков как Роберт Кеннеди, Хьюи Лонг, Клемента Карлос Пинкни, Джон Мильтон Эллиотт, Уэйн Оуэнс и многих других.
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дмитрий медведев, линдси грэм, сша, политика
Дмитрий Медведев, Линдси Грэм, США, Политика
"Напрасно он так": Медведев ответил на слова сенатора об убийстве русских

Медведев предложил вспомнить судьбу Кеннеди после слов сенатора Грэма об убийстве русских

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев проводит заседание Организационного комитета Форума сторонников борьбы с современными практиками неоколониализма
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев проводит заседание Организационного комитета Форума сторонников борьбы с современными практиками неоколониализма - РИА Новости, 1920, 28.05.2023
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Замруководителя Совбеза Дмитрий Медведев прокомментировал слова американского сенатора Линдси Грэма о том, что США еще никогда так удачно не тратили деньги, как на убийства русских.
Медведев подчеркнул, что такое высказывание конгрессмен сделал напрасно. По его словам, в США постоянно убивают не только обычных граждан, но и сенаторов.
В этой связи Медведев предложил Грэму вспомнить судьбу таких американских политиков как Роберт Кеннеди, Хьюи Лонг, Клемента Карлос Пинкни, Джон Мильтон Эллиотт, Уэйн Оуэнс и многих других.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 28.05.2023
Песков прокомментировал слова сенатора Грэма о "смерти русских"
Вчера, 12:51
 
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