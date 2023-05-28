https://ria.ru/20230528/mchs-1874604424.html

МЧС объяснило, почему нужно регистрироваться перед туристическим походом

МЧС объяснило, почему нужно регистрироваться перед туристическим походом - РИА Новости, 28.05.2023

МЧС объяснило, почему нужно регистрироваться перед туристическим походом

Собираясь в туристический поход в горы, по воде или в лес необходимо обязательно зарегистрироваться любым способом у спасателей: сделать это нужно не для... РИА Новости, 28.05.2023

2023-05-28T02:50

2023-05-28T02:50

2023-05-28T02:50

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

эльбрус

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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Собираясь в туристический поход в горы, по воде или в лес необходимо обязательно зарегистрироваться любым способом у спасателей: сделать это нужно не для отчета, а для своей безопасности, советует МЧС России. Ранее в мае МЧС РФ внесло изменения в порядок информирования туристами о маршрутах передвижения. В соответствии с новыми требованиями, необходимо сообщать в ведомство за 10 дней до начала путешествия о любых маршрутах передвижения в природной среде, связанных с повышенным риском для жизни. Оповестить спасателей можно любым удобным способом: по интернету через официальный сайт МЧС России, сайты региональных главков министерства, заказным письмом с уведомлением о доставке или лично в любом территориальном органе ведомства. Спасенные на днях на Эльбрусе белорусские туристы этого делать не стали. "Зарегистрируйся не для отчета, а для своей безопасности", - говорится в памятке в телеграм-канале МЧС России. Спасатели отмечают, что даже у самых опытных туристов в пути могут возникнуть непредвиденные ситуации. "Если спасатели знают ваш маршрут, они быстро вас найдут, когда важна каждая минута", - подчеркивают в МЧС. При регистрации тургруппы необходимо указать фамилию, имя, отчество, адрес и телефоны всех участников похода; информацию о маршруте движения, его протяженности, местах ночлега, окончания пути; время и способы организации сеансов связи, а также средства передвижения. "Ваша безопасность - ваша ответственность", - заключили в МЧС России.

https://ria.ru/20230523/turist-1873706250.html

https://ria.ru/20230516/medpomosch-1872077033.html

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эльбрус

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, эльбрус