https://ria.ru/20230528/mchs-1874604424.html
МЧС объяснило, почему нужно регистрироваться перед туристическим походом
МЧС объяснило, почему нужно регистрироваться перед туристическим походом - РИА Новости, 28.05.2023
МЧС объяснило, почему нужно регистрироваться перед туристическим походом
Собираясь в туристический поход в горы, по воде или в лес необходимо обязательно зарегистрироваться любым способом у спасателей: сделать это нужно не для... РИА Новости, 28.05.2023
2023-05-28T02:50
2023-05-28T02:50
2023-05-28T02:50
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Собираясь в туристический поход в горы, по воде или в лес необходимо обязательно зарегистрироваться любым способом у спасателей: сделать это нужно не для отчета, а для своей безопасности, советует МЧС России. Ранее в мае МЧС РФ внесло изменения в порядок информирования туристами о маршрутах передвижения. В соответствии с новыми требованиями, необходимо сообщать в ведомство за 10 дней до начала путешествия о любых маршрутах передвижения в природной среде, связанных с повышенным риском для жизни. Оповестить спасателей можно любым удобным способом: по интернету через официальный сайт МЧС России, сайты региональных главков министерства, заказным письмом с уведомлением о доставке или лично в любом территориальном органе ведомства. Спасенные на днях на Эльбрусе белорусские туристы этого делать не стали. "Зарегистрируйся не для отчета, а для своей безопасности", - говорится в памятке в телеграм-канале МЧС России. Спасатели отмечают, что даже у самых опытных туристов в пути могут возникнуть непредвиденные ситуации. "Если спасатели знают ваш маршрут, они быстро вас найдут, когда важна каждая минута", - подчеркивают в МЧС. При регистрации тургруппы необходимо указать фамилию, имя, отчество, адрес и телефоны всех участников похода; информацию о маршруте движения, его протяженности, местах ночлега, окончания пути; время и способы организации сеансов связи, а также средства передвижения. "Ваша безопасность - ваша ответственность", - заключили в МЧС России.
https://ria.ru/20230523/turist-1873706250.html
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, эльбрус
МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия, Эльбрус
МЧС объяснило, почему нужно регистрироваться перед туристическим походом
МЧС: регистрация у спасателей перед походом нужна не для отчета, а для безопасности
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости.
Собираясь в туристический поход в горы, по воде или в лес необходимо обязательно зарегистрироваться любым способом у спасателей: сделать это нужно не для отчета, а для своей безопасности, советует
МЧС России.
Ранее в мае МЧС РФ внесло изменения в порядок информирования туристами о маршрутах передвижения. В соответствии с новыми требованиями, необходимо сообщать в ведомство за 10 дней до начала путешествия о любых маршрутах передвижения в природной среде, связанных с повышенным риском для жизни. Оповестить спасателей можно любым удобным способом: по интернету через официальный сайт МЧС России, сайты региональных главков министерства, заказным письмом с уведомлением о доставке или лично в любом территориальном органе ведомства. Спасенные на днях на Эльбрусе
белорусские туристы этого делать не стали.
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"Зарегистрируйся не для отчета, а для своей безопасности", - говорится в памятке в телеграм-канале МЧС России.
Спасатели отмечают, что даже у самых опытных туристов в пути могут возникнуть непредвиденные ситуации. "Если спасатели знают ваш маршрут, они быстро вас найдут, когда важна каждая минута", - подчеркивают в МЧС.
При регистрации тургруппы необходимо указать фамилию, имя, отчество, адрес и телефоны всех участников похода; информацию о маршруте движения, его протяженности, местах ночлега, окончания пути; время и способы организации сеансов связи, а также средства передвижения.
"Ваша безопасность - ваша ответственность", - заключили в МЧС России.
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