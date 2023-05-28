https://ria.ru/20230528/lukashenko-1874657337.html

Без спецоперации было бы хуже, заявил Лукашенко

Без спецоперации было бы хуже, заявил Лукашенко - РИА Новости, 28.05.2023

Без спецоперации было бы хуже, заявил Лукашенко

Если бы Москва не начала спецоперацию в феврале 2022 года, боевые действия с Украиной стартовали бы позже на худших для России и Белоруссии условиях, заявил... РИА Новости, 28.05.2023

2023-05-28T15:25

2023-05-28T15:25

2023-05-28T15:55

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белоруссия

украина

александр лукашенко

владимир путин

павел зарубин

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МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Если бы Москва не начала спецоперацию в феврале 2022 года, боевые действия с Украиной стартовали бы позже на худших для России и Белоруссии условиях, заявил президент Александр Лукашенко в программе "Москва. Кремль. Путин" в интервью Павлу Зарубину на канале "Россия 1". По его словам, Москва смогла упредить ситуацию.Белорусский лидер отметил, что речь идет о войне западного мира именно с Россией, а не, например, с "Китаем из-за Тайваня". Он объяснил это тем, что США и их союзники "наткнулись" на Москву при проведении своей политики. "Поэтому и начали бомбить Россию. Все остальное, даже специальная военная операция -—это деталь в этом глобальном противостоянии за многополярность нашего мира", - отметил Лукашенко. При этом политик подчеркнул, что Москва и Минск ведут сегодня борьбу за многополярный мир, а это в интересах всех — и Китая, и Индии, и арабского мира, и стран Африки и Латинской Америки. Он назвал стечением обстоятельств ситуацию, когда Россия и Белоруссия оказались с одной стороны баррикад, а Запад с другой."Потому что против нас наносилось, повторяю против нас, прежде всего, наносился удар", — подчеркнул Лукашенко. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля прошлого года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".

https://ria.ru/20230528/lukashenko-1874649767.html

https://ria.ru/20230508/opravdanie-1870401255.html

россия

белоруссия

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, россия, белоруссия, украина, александр лукашенко, владимир путин, павел зарубин