https://ria.ru/20230528/litiy-1874614346.html

В Зимбабве сообщили об интересе России к покупке лития

В Зимбабве сообщили об интересе России к покупке лития - РИА Новости, 28.05.2023

В Зимбабве сообщили об интересе России к покупке лития

Россия проявляет интерес к покупке лития в Зимбабве, стороны, вероятно, уже ведут переговоры, заявил РИА Новости заместитель председателя зимбабвийского сената... РИА Новости, 28.05.2023

2023-05-28T07:46

2023-05-28T07:46

2023-05-28T07:47

зимбабве

россия

кристофер мутсвангва

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 мая - РИА Новости. Россия проявляет интерес к покупке лития в Зимбабве, стороны, вероятно, уже ведут переговоры, заявил РИА Новости заместитель председателя зимбабвийского сената Майкл Ньямбуя. "В Зимбабве у нас достаточно опыта по обнаружению и переработке лития. Поэтому я думаю, что мы ищем только рынки сбыта. И мы точно знаем, что Россия проявляет к этому интерес", - сказал Ньямбуя. "Я думаю, что сейчас ведутся дискуссии о возможности покупки Россией некоторого количества лития в нашей стране", - отметил он. Ньямбуя добавил, что в Зимбабве есть ряд российских компаний, которые занимаются "добычей платины". "Я не удивлюсь, если у них есть серьезные намерения по поводу лития", - заключил он. Ранее спикер правящей партии ZANU-PF Кристофер Мутсвангва сказал РИА Новости, что Зимбабве хочет работать с компаниями из РФ в сфере добычи лития.

https://ria.ru/20230527/rybolovstvo-1874498524.html

зимбабве

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зимбабве, россия, кристофер мутсвангва