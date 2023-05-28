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Российские военные уничтожили с помощью "Ланцета" польскую гаубицу
Российские военные уничтожили с помощью "Ланцета" польскую гаубицу - РИА Новости, 28.05.2023
Российские военные уничтожили с помощью "Ланцета" польскую гаубицу
Силы группировки войск "Восток" уничтожили на Южнодонецком направлении барражирующим боеприпасом "Ланцет" польскую самоходную гаубицу (САУ) Krab, сообщил РИА... РИА Новости, 28.05.2023
2023-05-28T05:09
2023-05-28T05:09
2023-05-28T08:34
специальная военная операция на украине
александр гордеев (полковник)
в мире
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МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Силы группировки войск "Восток" уничтожили на Южнодонецком направлении барражирующим боеприпасом "Ланцет" польскую самоходную гаубицу (САУ) Krab, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки Александр Гордеев."Барражирующим боеприпасом "Ланцет" уничтожена польская самоходная артиллерийская установка Krab в районе Елизаветовки", — сказал он.Средства ПВО, добавил Гордеев, сбили беспилотные летательные аппараты "Валькирия" и "Фурия".Помимо этого, военнослужащие "Востока" пресекли атаку ВСУ на Южнодонецком направлении, уничтожив два минометных расчета, противотанковый расчет, живую силу противника, а также опорные пункты в районах Новополья и Новоселки.Кроме того, на Запорожском направлении, около Новоивановки, артиллерийским огнем поразили украинский опорный пункт, а в районе Гуляйполя уничтожили минометный расчет.Расчеты самоходных минометов "Тюльпан" ликвидировали пункт временной дислокации украинских войск в Великой Новоселке, а расчеты тяжелой огнеметной системы ТОС-1 "Солнцепек" — живую силу противника в районе Новомихайловки, заключил Гордеев.
https://ria.ru/20230528/vostok-1874608775.html
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александр гордеев (полковник), в мире
Специальная военная операция на Украине, Александр Гордеев (полковник), В мире
Российские военные уничтожили с помощью "Ланцета" польскую гаубицу
Группировка "Восток" дроном "Ланцет" уничтожила на Южнодонецком направлении САУ Krab ВСУ
МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Силы группировки войск "Восток" уничтожили на Южнодонецком направлении барражирующим боеприпасом "Ланцет" польскую самоходную гаубицу (САУ) Krab, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки Александр Гордеев.
"Барражирующим боеприпасом "Ланцет" уничтожена польская самоходная артиллерийская установка Krab в районе Елизаветовки", — сказал он.
Средства ПВО, добавил Гордеев, сбили беспилотные летательные аппараты "Валькирия" и "Фурия".
Помимо этого, военнослужащие "Востока" пресекли атаку ВСУ на Южнодонецком направлении, уничтожив два минометных расчета, противотанковый расчет, живую силу противника, а также опорные пункты в районах Новополья и Новоселки.
Кроме того, на Запорожском направлении, около Новоивановки, артиллерийским огнем поразили украинский опорный пункт, а в районе Гуляйполя уничтожили минометный расчет.
Расчеты самоходных минометов "Тюльпан" ликвидировали пункт временной дислокации украинских войск в Великой Новоселке, а расчеты тяжелой огнеметной системы ТОС-1 "Солнцепек" — живую силу противника в районе Новомихайловки, заключил Гордеев.
На Южнодонецком направлении пресекли попытку прорыва ВСУ