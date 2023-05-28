https://ria.ru/20230528/kylychdaroglu-1874639552.html
Кылычдароглу не хочет проблем с Россией в случае победы, заявили в Стамбуле
Кылычдароглу не хочет проблем с Россией в случае победы, заявили в Стамбуле - РИА Новости, 28.05.2023
Кылычдароглу не хочет проблем с Россией в случае победы, заявили в Стамбуле
Кандидат в президенты Турции от оппозиции Кемаль Кылычдароглу намерен в случае победы на президентских выборах установить с РФ партнерские и беспроблемные... РИА Новости, 28.05.2023
2023-05-28T12:30
2023-05-28T12:30
2023-05-28T12:30
в мире
кемаль кылычдароглу
президентские выборы в турции
турция
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СТАМБУЛ, 28 мая – РИА Новости. Кандидат в президенты Турции от оппозиции Кемаль Кылычдароглу намерен в случае победы на президентских выборах установить с РФ партнерские и беспроблемные отношения, заявил в воскресенье мэр Стамбула и потенциальный вице-президент Экрем Имамоглу. Второй тур президентских выборов в Турции стартовал в воскресенье в 08.00 по местному времени (совпадает с мск), голосование продлится до 17.00. За президентское кресло борются нынешний глава республики Тайип Эрдоган и единый кандидат от оппозиционного блока Кемаль Кылычдароглу. "Лозунг основателя Турецкой Республики "мир дома – мир во всем мире". Мы хотели бы разделить этот лозунг в первую очередь с Россией, так как РФ как наш сосед по морю является одной из важнейших стран по населению и возможностям. Мы хотели бы беспроблемных отношений не только с РФ, но и другими нашими соседями... безусловно, будем учитывать интересы Турции", - заявил Имамоглу после голосования на участке в стамбульском районе Бейликдюзю. "Наша команда полна решимости заложить фундамент сотрудничества с РФ на том уровне, который подходит и Москве, и Анкаре", - подчеркнул оппозиционный мэр. Он подчеркнул, что Турция не начинает войны и не инициирует вражду с кем-либо. При этом Кылычдароглу заявил в ходе предвыборной кампании, что считает идею создания газового хаба в Турции опасной для Анкары и угрожающей энергетической независимости страны. Перед первым туром кандидат заявлял о попытках якобы вмешательства в выборо со стороны РФ, однако никаких доказательств впоследствии не привел. Эрдоган набрал в первом туре президентских выборов 49,52% голосов, его соперник от оппозиции Кылычдароглу - 44,88%.
https://ria.ru/20230528/kylychdaroglu-1874632902.html
https://ria.ru/20230526/vybory-1874471198.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, кемаль кылычдароглу, президентские выборы в турции, турция
В мире, Кемаль Кылычдароглу, Президентские выборы в Турции, Турция
Кылычдароглу не хочет проблем с Россией в случае победы, заявили в Стамбуле
Мэр Стамбула Имамоглу: Кемаль Кылычдароглу не хочет проблем с Россией в случае победы
СТАМБУЛ, 28 мая – РИА Новости. Кандидат в президенты Турции от оппозиции Кемаль Кылычдароглу намерен в случае победы на президентских выборах установить с РФ партнерские и беспроблемные отношения, заявил в воскресенье мэр Стамбула и потенциальный вице-президент Экрем Имамоглу.
Второй тур президентских выборов в Турции стартовал в воскресенье в 08.00 по местному времени (совпадает с мск), голосование продлится до 17.00. За президентское кресло борются нынешний глава республики Тайип Эрдоган и единый кандидат от оппозиционного блока Кемаль Кылычдароглу.
"Лозунг основателя Турецкой Республики "мир дома – мир во всем мире". Мы хотели бы разделить этот лозунг в первую очередь с Россией, так как РФ как наш сосед по морю является одной из важнейших стран по населению и возможностям. Мы хотели бы беспроблемных отношений не только с РФ, но и другими нашими соседями... безусловно, будем учитывать интересы Турции", - заявил Имамоглу после голосования на участке в стамбульском районе Бейликдюзю.
"Наша команда полна решимости заложить фундамент сотрудничества с РФ на том уровне, который подходит и Москве
, и Анкаре", - подчеркнул оппозиционный мэр.
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Он подчеркнул, что Турция не начинает войны и не инициирует вражду с кем-либо.
При этом Кылычдароглу заявил в ходе предвыборной кампании, что считает идею создания газового хаба в Турции опасной для Анкары
и угрожающей энергетической независимости страны. Перед первым туром кандидат заявлял о попытках якобы вмешательства в выборо со стороны РФ, однако никаких доказательств впоследствии не привел.
Эрдоган набрал в первом туре президентских выборов 49,52% голосов, его соперник от оппозиции Кылычдароглу - 44,88%.
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